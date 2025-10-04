Posílali nás do Moskvy a Ukrajinu odírají, tvrdí Havlíček. O koalici se už jedná

Jak to vidíte s muniční iniciativou na pomoc Ukrajině? Hnutí ANO se k ní vyjadřovalo značně kriticky…
Neřešme muniční iniciativu. Máme teď první povolební jednání. Naše stanovisko je pořád stejné. Musí se udělat velmi důsledný audit na ministerstvu obrany. Máme velké pochybnosti ohledně toho, jak se zadávala veřejná řízení, za jaké ceny se soutěžilo a jakou procedurou se dělala muniční iniciativa. Chceme to zauditovat a pak se k tomu vyjádříme.
Nyní vyjednáváte s Motoristy a SPD. Která z těchto stran je pro vás osobně sympatičtější? Kde vidíte větší průnik volebních programů?
S Motoristy jsme se dokázali shodnout na některých záležitostech důležitých v Evropské unii, ať už se to týká energetické, klimatické či migrační politiky. Dovedu si představit, že se shodneme na tržním modelu fungování hospodářství. V tom se shodneme s Motoristy i s částí SPD. Když si vybavím svá jednání s Radimem Fialou, myslím, že se dokážeme shodnout třeba na energetické politice.
Motoristé ale prosazují úsporný stát a vy chcete například zvyšovat platy státních zaměstnanců…
Vždy je to otázka dalších jednání. Větší problém jsou pro stát investice. Tato vláda zasmluvnila všechny možné oblasti v obranném průmyslu. Tato vláda tu nechává díru v rozpočtu 38 miliard korun na ministerstvu dopravy, což je velký průšvih. To jsou věci, které se musí hned řešit. A ty jsou, popravdě řečeno, větší než výdaje spojené se sociálem, případně zdravotnictvím a školstvím.
Vrátil bych se ještě k muniční iniciativě. Dříve jste říkal, že ji zrušíte…
Ne, to jste špatně poslouchal.
Pro Respekt jste v dříve uvedl: "Nepokračovali bychom v muniční iniciativě. Vůbec."
Vy jste si našel jediný zkrácený rozhovor z Respektu. Poté jsme se stokrát vyjádřili, že idea je v pořádku. Co není v pořádku, je způsob provádění. Je třeba zvážit, zda to neposunout na úroveň NATO, kde na to existují platformy. Je třeba vyhodnotit současný stav, a to nejen z pohledu, jak se to kupuje a od koho, kolik se na tom přiráží marže a v jaké kvalitě a s jakou cenou to jde nakonec na Ukrajinu. My tvrdíme, že je na tom paradoxně Ukrajina krácená. Nezdá se nám v pořádku, že se tu realizuje velký byznys, který svým způsobem odírá Ukrajinu.
Jak se díváte na přínos ukrajinských uprchlíků v Česku? Ptám se, jelikož Andrej Babiš se vyjadřoval například takto: "Českým matkám nic a Ukrajincům všechno."
Pokud jsou zde matky s dětmi, tak nikdo nikdy neměl problém s tím, aby se podpořily. Jsou to lidé, kteří přicházejí z válečné zóny. Pokud ale válka skončí, tak poté se bavme, co dál. Za prvé se musí zabránit tomu, aby sem přišly desetitisíce ukrajinských veteránů, což je problém, na který poukazuje i BIS. Druhá věc je, že pokud zde někdo chce pracovat a bude o něj zájem, nechť zde pracuje. Na druhou stranu, pokud někdo předpokládá, že zde bude na podpoře, nebude pracovat a bude mít lepší podmínky než mají jiní lidé, tak to nikoliv.
Jak se díváte na to, že byste se pokusili ze Spolu odštěpit ODS a vyjednávat s nimi?
Je to nereálný scénář. Mnohokrát jsme se proti nim vymezili a jsme toho názoru, že jsou strůjci problému, který tu dnes je. Způsob, jakým vedli kampaň, posílali nás do Moskvy a osobně útočili na věci, které nemají nic společného s politikou, je důvodem, proč s nimi nechceme mít nic společného.