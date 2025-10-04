Domácí

Posílali nás do Moskvy a Ukrajinu odírají, tvrdí Havlíček. O koalici se už jedná

Vojtěch Štěpán Vojtěch Štěpán
před 2 hodinami
Ve volebním štábu hnutí ANO vládla krátce po zveřejnění volebních výsledků euforie. Místopředseda hnutí Karel Havlíček v rozhovoru pro Aktuálně.cz potvrzuje, že momentálně vyjednávají s Motoristy a SPD, a vyjmenoval věci, na kterých se shodnou. Budoucnost muniční iniciativy na pomoc válkou zasažené Ukrajině ale vidí kriticky.
Karel Havlíček krátce po příjezdu do volebního štábu ANO.
Karel Havlíček krátce po příjezdu do volebního štábu ANO. | Foto: Hospodářské Noviny

Jak to vidíte s muniční iniciativou na pomoc Ukrajině? Hnutí ANO se k ní vyjadřovalo značně kriticky…

Neřešme muniční iniciativu. Máme teď první povolební jednání. Naše stanovisko je pořád stejné. Musí se udělat velmi důsledný audit na ministerstvu obrany. Máme velké pochybnosti ohledně toho, jak se zadávala veřejná řízení, za jaké ceny se soutěžilo a jakou procedurou se dělala muniční iniciativa. Chceme to zauditovat a pak se k tomu vyjádříme. 

Související

Motoristé obětí Babiše? Politolog popsal krutý scénář pro Macinku a spol.

Volby 2025, Motoristé, Turek
30:08

Nyní vyjednáváte s Motoristy a SPD. Která z těchto stran je pro vás osobně sympatičtější? Kde vidíte větší průnik volebních programů?

S Motoristy jsme se dokázali shodnout na některých záležitostech důležitých v Evropské unii, ať už se to týká energetické, klimatické či migrační politiky. Dovedu si představit, že se shodneme na tržním modelu fungování hospodářství. V tom se shodneme s Motoristy i s částí SPD. Když si vybavím svá jednání s Radimem Fialou, myslím, že se dokážeme shodnout třeba na energetické politice. 

Motoristé ale prosazují úsporný stát a vy chcete například zvyšovat platy státních zaměstnanců…

Vždy je to otázka dalších jednání. Větší problém jsou pro stát investice. Tato vláda zasmluvnila všechny možné oblasti v obranném průmyslu. Tato vláda tu nechává díru v rozpočtu 38 miliard korun na ministerstvu dopravy, což je velký průšvih. To jsou věci, které se musí hned řešit. A ty jsou, popravdě řečeno, větší než výdaje spojené se sociálem, případně zdravotnictvím a školstvím.

Vrátil bych se ještě k muniční iniciativě. Dříve jste říkal, že ji zrušíte…

Ne, to jste špatně poslouchal.

Pro Respekt jste v dříve uvedl: "Nepokračovali bychom v muniční iniciativě. Vůbec."

Vy jste si našel jediný zkrácený rozhovor z Respektu. Poté jsme se stokrát vyjádřili, že idea je v pořádku. Co není v pořádku, je způsob provádění. Je třeba zvážit, zda to neposunout na úroveň NATO, kde na to existují platformy. Je třeba vyhodnotit současný stav, a to nejen z pohledu, jak se to kupuje a od koho, kolik se na tom přiráží marže a v jaké kvalitě a s jakou cenou to jde nakonec na Ukrajinu. My tvrdíme, že je na tom paradoxně Ukrajina krácená. Nezdá se nám v pořádku, že se tu realizuje velký byznys, který svým způsobem odírá Ukrajinu.

Jak se díváte na přínos ukrajinských uprchlíků v Česku? Ptám se, jelikož Andrej Babiš se vyjadřoval například takto: "Českým matkám nic a Ukrajincům všechno."

Související

Přebarvená země. Proklikejte si, jak volili vaši sousedé v nejpodrobnější mapě okrsků

výsledky sněmovních voleb 2025 v okrscích

Pokud jsou zde matky s dětmi, tak nikdo nikdy neměl problém s tím, aby se podpořily. Jsou to lidé, kteří přicházejí z válečné zóny. Pokud ale válka skončí, tak poté se bavme, co dál. Za prvé se musí zabránit tomu, aby sem přišly desetitisíce ukrajinských veteránů, což je problém, na který poukazuje i BIS. Druhá věc je, že pokud zde někdo chce pracovat a bude o něj zájem, nechť zde pracuje. Na druhou stranu, pokud někdo předpokládá, že zde bude na podpoře, nebude pracovat a bude mít lepší podmínky než mají jiní lidé, tak to nikoliv.

Jak se díváte na to, že byste se pokusili ze Spolu odštěpit ODS a vyjednávat s nimi?

Je to nereálný scénář. Mnohokrát jsme se proti nim vymezili a jsme toho názoru, že jsou strůjci problému, který tu dnes je. Způsob, jakým vedli kampaň, posílali nás do Moskvy a osobně útočili na věci, které nemají nic společného s politikou, je důvodem, proč s nimi nechceme mít nic společného. 

 
Mohlo by vás zajímat

Majerová z Trikolory, Rajchl z PRO a Šichtařová ze Svobodných budou poslanci SPD

Majerová z Trikolory, Rajchl z PRO a Šichtařová ze Svobodných budou poslanci SPD

Babiš odjel ze štábu. Okamura s Turkem potvrdili noční schůzku

Babiš odjel ze štábu. Okamura s Turkem potvrdili noční schůzku

Rozdováděný Babiš: Běžně mluvím s Trumpem, byl jsem i v Pentagonu. Naslouchají mi

Rozdováděný Babiš: Běžně mluvím s Trumpem, byl jsem i v Pentagonu. Naslouchají mi
1:38

Motoristé obětí Babiše? Politolog popsal krutý scénář pro Macinku a spol.

Motoristé obětí Babiše? Politolog popsal krutý scénář pro Macinku a spol.
30:08
domácí Aktuálně.cz Obsah ANO 2011 Karel Havlíček politika Volby do sněmovny 2025

Právě se děje

před 1 hodinou
Vinícius a Mbappé poslali Real Madrid do čela španělské ligy

Vinícius a Mbappé poslali Real Madrid do čela španělské ligy

Fotbalisté Realu Madrid v 8. kole doma porazili Villarreal 3:1 a posunuli se do čela neúplné tabulky o dva body před Barcelonu.
před 2 hodinami
Posílali nás do Moskvy a Ukrajinu odírají, tvrdí Havlíček. O koalici se už jedná

Posílali nás do Moskvy a Ukrajinu odírají, tvrdí Havlíček. O koalici se už jedná

Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček potvrdil, že momentálně vyjednávají s Motoristy a SPD. Na čem se shodnou?
před 2 hodinami
Německý politolog: Pozoruhodně dobrý výsledek ANO má dva důvody

Německý politolog: Pozoruhodně dobrý výsledek ANO má dva důvody

"Je to takový paradox těchto voleb, že Babiš dosáhl působivého vítězství, ale přesto stojí před výzvou, jak najít většinu," řekl Kai-Olaf Lang.
Aktualizováno před 2 hodinami
Statisíce lidí v evropských městech demonstrovaly proti válce v Pásmu Gazy

Statisíce lidí v evropských městech demonstrovaly proti válce v Pásmu Gazy

Podle organizátorů jen v Barceloně demonstrovalo proti genocidě Palestinců v Pásmu Gazy na 300 tisíc lidí, píše agentura EFE.
před 3 hodinami
Netanjahu doufá, že ohlásí osvobození rukojmích v příštích dnech

Netanjahu doufá, že ohlásí osvobození rukojmích v příštích dnech

Podle egyptského ministerstva zahraničí nepřímé rozhovory mezi Izraelem a Hamásem začnou v pondělí v Káhiře.
před 3 hodinami
Přebarvená země. Proklikejte si, jak volili vaši sousedé v nejpodrobnější mapě okrsků

Přebarvená země. Proklikejte si, jak volili vaši sousedé v nejpodrobnější mapě okrsků

Kolik procent hlasů získaly strany, hnutí či koalice ve sněmovních volbách v roce 2025 v jednotlivých okrscích? Jak dopadly volby ve vaší ulici?
Aktualizováno před 3 hodinami
Majerová z Trikolory, Rajchl z PRO a Šichtařová ze Svobodných budou poslanci SPD

Majerová z Trikolory, Rajchl z PRO a Šichtařová ze Svobodných budou poslanci SPD

Šéfka Trikolory Zuzana Majerová, šéf PRO Jindřich Rajchl a ekonomka Markéta Šichtařová ze Svobodných se stanou dle propočtů novými poslanci hnutí SPD.
Další zprávy