Domácí

Dodávali tanky nacistům, teď slouží Bruselu, líčí české volby Rusové. Rezonují všude

Vojtěch Štěpán Vojtěch Štěpán
před 45 minutami
Parlamentní volby v Česku rezonují napříč celou Evropou - od východu na západ. Zahraniční tisk řeší hlavně lídra hnutí ANO Andreje Babiše. Probírá se například jeho vztah k pomoci Ukrajině či případná koalice s extremisty. Velká část médií také zmiňuje jeho údajnou podobnost s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Foto: Aktuálně.cz

"Miliardářský populista usiluje o moc v českých volbách, možná ale bude potřebovat pomoc od extremistů," zní titulek zprávy britské BBC, která se věnuje volbám v Česku. A není jediný. České volby v zahraničních médiích rezonují.

Podle listu je velmi pravděpodobné, že Babiš stane v čele příští vlády a "nahradí silně prozápadní a proukrajinskou koalici". K tomu ale bude potřebovat spojence. A těmi mají být právě extremisté, popisuje BBC.

Související

"Stěhují se, nebo umírají." Jak budou volit v bývalé baště komunistů a StB?

Sídliště Na obušku

Zpravodajci zahraničnímu čtenáři Babišovy potenciální spojence představují jako "ultranacionalistickou SPD, anti-Green Deal Motoristy" a Stačilo!, které charakterizují jako "koalici přejmenovaných komunistů, zbytků kdysi mocných sociálních demokratů a blogera v černém klobouku, který si říká Vidlák".

"V posledních několika letech byla loajalita české vlády - k EU, k NATO i k obraně Ukrajiny - neochvějná," dodává BBC s tím, že to se ale po volbách může změnit.

Workoholický buran a trumpista

Podobně pak české volby rámuje i další britský deník the Guardian. "Je to praktický workoholik s neuhlazenými způsoby, miliardář, bývalý premiér, který si říká "trumpista". Obdivuje Viktora Orbána a svou politickou kariéru strávil bojem proti obviněním ze střetu zájmů," popisuje deník lídra hnutí ANO Andreje Babiše. 

Je možné, že pokud se Babiš stane premiérem, poklesne česká podpora Ukrajině, píše deník. Odborníci podle webu Babiše považují za pragmatika, který nebude stát v cestě zájmům Evropské unie, "dokud země potřebuje fondy EU a jeho firmy z ní profitují".

Související

Odsouzení Babiše je teď nejpravděpodobnější, popisuje ústavní právník

babiš, soud, Čapí hnízdo

Českých voleb si ale všímají i na druhém konci Evropy v Rusku. Řeší například vztah příští vlády k Ukrajině a její podpoře. "Současná vláda aktivně podporuje Kyjev od samého začátku, premiér Fiala byl jedním z prvních evropských lídrů, kteří navštívili ukrajinskou metropoli na jaře roku 2022. Česká republika dodává zemi munici a zbraně a přijala přes půl milionu ukrajinských uprchlíků," popisuje například ruský nezávislý list Kommersant. Babiše pak noviny popisují jako zastánce národní, ale ne nutně proevropské politiky.

Šéfa ANO přitom list nepopisuje jako někoho, kdo by nutně ukončil podporu Ukrajiny, ale spíš jako kritika dodávání munice válkou zasažené zemi. "Vyzývá také k tomu, abychom nevěřili iluzím o porážce Ruska a místo toho se spoléhali na dohody s ním," charakterizuje jej deník.

Oligarcha pozdního socialismu

K českým volbám v Rusku vyšla i analýza státní agentury TASS. Andreje Babiše analýza popisuje jako miliardáře a bývalého premiéra, který má šanci opět zasednout v čele vlády. "Babiš, kterému bylo 71 let, má klasický životopis oligarchy z pozdní éry socialismu," popisuje lídra hnutí ANO list.

A zaměřuje se na Babišův vztah k Rusku. "Znamená to, že případné vítězství koalice vedené Andrejem Babišem sníží míru protiruské hysterie v české politice?" ptá se TASS. Podle ní to ale není jisté.

Babišovi list vyčítá například Vrbětice. "Na podzim roku 2014 sám Babiš zinscenoval špinavý skandál proti Moskvě, když obvinil ruské tajné agenty z provedení výbuchů ve vojenském skladu ve vsi Vrbětice," popisují Rusové. 

"Česká republika se tradičně úspěšně věnuje službě tomu, kdo ji ovládá," tvrdí ruský analytik Alexandr Tsyganov, který je autorem textu. Podle jeho interpretace Česko zažilo "zlatý věk" jako součást Svaté říše římské národa německého. "Po bouřlivém, ale krátkém pokusu o nezávislost během husitských válek se stalo poslušnou částí Rakouska-Uherska. Poslušně chrlilo tanky i pro Třetí říši," uvádí. 

Související

Největší dealer fentanylu či zbraně. Odkud přišla Blažkova "ultralegální" miliarda

Pavel Blažek Bitcoin - Ikona, pouták

Po zániku Varšavské smlouvy, která měla za následek ruskou okupaci Československa (což ovšem analytik nezmiňuje), pak podle něj Česko nadšeně vstoupilo do NATO. "A konečně, dnes vroucně slouží Bruselu. A kdo je Andrej Babiš, aby tuto historickou tradici přerušil?" ptá se ruský analytik.

Miliardář v obytňáku s trumpovskou kšiltovkou

České volby ale rezonují napříč celou Evropou. Všiml si jich například i francouzský list Le Figaro. "Miliardář, který křižuje zemi v obytném voze a vede kampaň s červenou čepicí ve stylu Trumpa," všímají si noviny, stejně jako další zahraniční tisk, Babišovy imitace amerického prezidenta. Podobně pak popisuje potenciálního vítěze voleb i polská zpravodajská stanice TVN24.

Pozadu nezůstávají ani německá média, která expremiéra rovněž přirovnávají k Trumpovi. Zajímavostí tak je, že zahraniční média se věnují především Babišovi coby potenciálnímu premiérovi. Nynějšího předsedu vlády Fialu sice zmiňují, ale šířeji jej nepopisují.

Video: Maturita na počkání za 30 tisíc. Natočili jsme ženu, která prodává falešná vysvědčení. (22. dubna 2024) Článek s videem zde.

Video: Michaela Prešinská
 
Mohlo by vás zajímat

Pekarové nefungovaly eDoklady. Odvoleno už mají premiér i prezident

Pekarové nefungovaly eDoklady. Odvoleno už mají premiér i prezident

Andrej Babiš není statečný a podlehne. Zase tu budou tanky, varuje Fiala

Andrej Babiš není statečný a podlehne. Zase tu budou tanky, varuje Fiala
32:29

Archeologové v Turnově našli pozůstatky pravěké dílny na zpracování kamene

Archeologové v Turnově našli pozůstatky pravěké dílny na zpracování kamene

Kandidát Stačilo! v Praze měl v StB "na starosti" faráře. Maláčová už reagovala

Kandidát Stačilo! v Praze měl v StB "na starosti" faráře. Maláčová už reagovala
domácí Aktuálně.cz Obsah Petr Fiala Andrej Babiš ANO 2011 Spolu volby Poslanecká sněmovna politika média Volby do sněmovny 2025 Evropa Rusko Francie Německo Velká Británie

Právě se děje

před 5 minutami
Hamás musí podle Trumpa přijmout mírovou dohodu do nedělní půlnoci

Hamás musí podle Trumpa přijmout mírovou dohodu do nedělní půlnoci

Americký prezident Donald Trump v pátek uvedl, že teroristické hnutí Hamás musí přijmout jeho mírový plán pro Pásmo Gazy do nedělních 18:00.
Aktualizováno před 22 minutami
Pekarové nefungovaly eDoklady. Odvoleno už mají premiér i prezident

ŽIVĚ
Pekarové nefungovaly eDoklady. Odvoleno už mají premiér i prezident

Veškeré dění kolem voleb do Poslanecké sněmovny sledujeme v online reportáži.
před 35 minutami
Andrej Babiš není statečný a podlehne. Zase tu budou tanky, varuje Fiala
32:29

Andrej Babiš není statečný a podlehne. Zase tu budou tanky, varuje Fiala

„Jsme v období druhé studené války a jsme každodenními svědky agresivní politiky Ruska,“ řekl premiér Petr Fiala (ODS) před týdnem Aktuálně.cz.
před 45 minutami
Dodávali tanky nacistům, teď slouží Bruselu, líčí české volby Rusové. Rezonují všude

Dodávali tanky nacistům, teď slouží Bruselu, líčí české volby Rusové. Rezonují všude

V zahraničí se řeší především, zda bude příští vláda podporovat Ukrajinu, nebo se vydá východní cestou.
před 52 minutami
Stovky tisíc lidí v Itálii demonstrují za svobodnou Palestinu, stávkují i za flotilu

Stovky tisíc lidí v Itálii demonstrují za svobodnou Palestinu, stávkují i za flotilu

Stovky tisíc lidí po Itálii vyšly v pátek do ulic demonstrovat za svobodnou Palestinu a proti izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy.
Aktualizováno před 1 hodinou
Rusko úspěšně válčí, Kyjev by měl žádat o mír, tvrdil prezident Putin v Soči

ŽIVĚ
Rusko úspěšně válčí, Kyjev by měl žádat o mír, tvrdil prezident Putin v Soči

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Archeologové v Turnově našli pozůstatky pravěké dílny na zpracování kamene

Archeologové v Turnově našli pozůstatky pravěké dílny na zpracování kamene

Archeologové v Turnově možná našli pozůstatky pravěké dílny na zpracování kamene.
Další zprávy