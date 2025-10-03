Dodávali tanky nacistům, teď slouží Bruselu, líčí české volby Rusové. Rezonují všude

"Miliardářský populista usiluje o moc v českých volbách, možná ale bude potřebovat pomoc od extremistů," zní titulek zprávy britské BBC, která se věnuje volbám v Česku. A není jediný. České volby v zahraničních médiích rezonují.
Podle listu je velmi pravděpodobné, že Babiš stane v čele příští vlády a "nahradí silně prozápadní a proukrajinskou koalici". K tomu ale bude potřebovat spojence. A těmi mají být právě extremisté, popisuje BBC.
Zpravodajci zahraničnímu čtenáři Babišovy potenciální spojence představují jako "ultranacionalistickou SPD, anti-Green Deal Motoristy" a Stačilo!, které charakterizují jako "koalici přejmenovaných komunistů, zbytků kdysi mocných sociálních demokratů a blogera v černém klobouku, který si říká Vidlák".
"V posledních několika letech byla loajalita české vlády - k EU, k NATO i k obraně Ukrajiny - neochvějná," dodává BBC s tím, že to se ale po volbách může změnit.
Workoholický buran a trumpista
Podobně pak české volby rámuje i další britský deník the Guardian. "Je to praktický workoholik s neuhlazenými způsoby, miliardář, bývalý premiér, který si říká "trumpista". Obdivuje Viktora Orbána a svou politickou kariéru strávil bojem proti obviněním ze střetu zájmů," popisuje deník lídra hnutí ANO Andreje Babiše.
Je možné, že pokud se Babiš stane premiérem, poklesne česká podpora Ukrajině, píše deník. Odborníci podle webu Babiše považují za pragmatika, který nebude stát v cestě zájmům Evropské unie, "dokud země potřebuje fondy EU a jeho firmy z ní profitují".
Českých voleb si ale všímají i na druhém konci Evropy v Rusku. Řeší například vztah příští vlády k Ukrajině a její podpoře. "Současná vláda aktivně podporuje Kyjev od samého začátku, premiér Fiala byl jedním z prvních evropských lídrů, kteří navštívili ukrajinskou metropoli na jaře roku 2022. Česká republika dodává zemi munici a zbraně a přijala přes půl milionu ukrajinských uprchlíků," popisuje například ruský nezávislý list Kommersant. Babiše pak noviny popisují jako zastánce národní, ale ne nutně proevropské politiky.
Šéfa ANO přitom list nepopisuje jako někoho, kdo by nutně ukončil podporu Ukrajiny, ale spíš jako kritika dodávání munice válkou zasažené zemi. "Vyzývá také k tomu, abychom nevěřili iluzím o porážce Ruska a místo toho se spoléhali na dohody s ním," charakterizuje jej deník.
Oligarcha pozdního socialismu
K českým volbám v Rusku vyšla i analýza státní agentury TASS. Andreje Babiše analýza popisuje jako miliardáře a bývalého premiéra, který má šanci opět zasednout v čele vlády. "Babiš, kterému bylo 71 let, má klasický životopis oligarchy z pozdní éry socialismu," popisuje lídra hnutí ANO list.
A zaměřuje se na Babišův vztah k Rusku. "Znamená to, že případné vítězství koalice vedené Andrejem Babišem sníží míru protiruské hysterie v české politice?" ptá se TASS. Podle ní to ale není jisté.
Babišovi list vyčítá například Vrbětice. "Na podzim roku 2014 sám Babiš zinscenoval špinavý skandál proti Moskvě, když obvinil ruské tajné agenty z provedení výbuchů ve vojenském skladu ve vsi Vrbětice," popisují Rusové.
"Česká republika se tradičně úspěšně věnuje službě tomu, kdo ji ovládá," tvrdí ruský analytik Alexandr Tsyganov, který je autorem textu. Podle jeho interpretace Česko zažilo "zlatý věk" jako součást Svaté říše římské národa německého. "Po bouřlivém, ale krátkém pokusu o nezávislost během husitských válek se stalo poslušnou částí Rakouska-Uherska. Poslušně chrlilo tanky i pro Třetí říši," uvádí.
Po zániku Varšavské smlouvy, která měla za následek ruskou okupaci Československa (což ovšem analytik nezmiňuje), pak podle něj Česko nadšeně vstoupilo do NATO. "A konečně, dnes vroucně slouží Bruselu. A kdo je Andrej Babiš, aby tuto historickou tradici přerušil?" ptá se ruský analytik.
Miliardář v obytňáku s trumpovskou kšiltovkou
České volby ale rezonují napříč celou Evropou. Všiml si jich například i francouzský list Le Figaro. "Miliardář, který křižuje zemi v obytném voze a vede kampaň s červenou čepicí ve stylu Trumpa," všímají si noviny, stejně jako další zahraniční tisk, Babišovy imitace amerického prezidenta. Podobně pak popisuje potenciálního vítěze voleb i polská zpravodajská stanice TVN24.
Pozadu nezůstávají ani německá média, která expremiéra rovněž přirovnávají k Trumpovi. Zajímavostí tak je, že zahraniční média se věnují především Babišovi coby potenciálnímu premiérovi. Nynějšího předsedu vlády Fialu sice zmiňují, ale šířeji jej nepopisují.