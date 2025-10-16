"Drogy udělaly, co udělaly." Matka přiznala vraždu novorozeňat, dostala 20 let

Obžalované hrozil i výjimečný trest, který navrhovala státní zástupkyně. Rozsudek není pravomocný, strany si nechaly lhůtu na odvolání.
Podle předsedy senátu krajského soudu Miroslava Mjartana nebyly splněny podmínky pro uložení výjimečného trestu. Přihlédl i k závěrům soudních znalců z oboru psychologie a psychiatrie a také k tomu, že obžalovaná prohlásila vinu. Obžalovaná se tak pohybovala v trestní sazbě 15 až 20 let.
"Soud v komplexu uzavřel, že podmínky pro uložení výjimečného trestu nejsou. To ale nemění nic na společenské nebezpečnosti," řekl Mjartan.
Státní zástupkyně navrhla výjimečný trest v trvání 22 let vězení. Argumentovala i tím, že náprava obžalované je značně ztížená.
Soud ve výměře trestu přihlédl také k závěrům znalců, kteří uvedli, že pokud nebude brát drogy, její náprava je příznivá, je schopná vyšších citů vzhledem k jejímu vyššímu intelektu. V odůvodnění rozsudku zaznělo i to, že si našla ke svým dalším nezletilým dětem citový vztah.
Krajský soud začal případ projednávat dnes a rozhodl po několika hodinách. Prohlášením viny se hlavní líčení urychlilo, protože soud nemusel provádět veškeré dokazování.
Případ vyšel najevo po oznámení o podezření na utajený domácí porod, které policie přijala 2. listopadu 2024 ráno s tím, že rodička je ve vážném stavu v nemocnici a novorozenec by mohl být někde v ohrožení života. Mrtvé dítě policie po několikahodinovém pátrání našla ukryté v rodinném domě, v němž žena bydlela i s dalšími lidmi.
Policisté obvinili ženu z první vraždy novorozence 6. listopadu 2024. Žena podle výsledků pitvy v tomto případě porodila životaschopné dítě, které podle spisu po porodu usmrtila a ukryla v domě, v němž bydlela.
O druhém nálezu policie informovala 4. prosince 2024. Ostatky druhého novorozence našli policisté v přístavku u domu. V tomto případě se obviněná přiznala, že je matkou dítěte, které porodila v roce 2021 až 2022, i toto dítě bylo podle obžaloby životaschopné. Obě těhotenství a porody tajila, oba novorozence udusila.