Domácí

Muže pohřbili zaživa v parku, soud jim udělil výjimečné tresty 25 a 28 let

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Soud uložil Arménovi Richardu Svobodovi a Moldavanovi Olegu Fedorovovi výjimečné tresty ve výši 28 a 25 let vězení. Podle nepravomocného rozsudku si restauratér Svoboda objednal odstranění krajana, kterého pak Fedorov zavraždil a pohřbil v pražském parku.
Policejní auto, ilustrační snímek
Policejní auto, ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Oba muži vinu odmítají, stejně tak popírají i to, že společně plánovali další vraždu. Zbylé obžalované - Ukrajince Romana Osypčuka a Čecha Jiřího Seltenreicha - potrestal soud 15 a šesti lety za mřížemi.

Senát pražského městského soudu zcela vyhověl návrhu trestů, které žádala státní zástupkyně. Součástí trestu pro Osypčuka je vyhoštění z Česka na neurčitou dobu a Seltenreichovo protidrogové ústavní léčení. Svoboda a Fedorov mají společně uhradit pozůstalým po zavražděném muži celkem šest milionů korun.

Související

"Netypická vražda." Mladík usmrtil nožem otčíma, který brutálně terorizoval rodinu

Ilustrační snímek / Nůž / Pobodání / Zločin / Krimi / Černá kronika / Vražda / Útočník / Shutterstock / 1

Fedorov podle rozsudku zavraždil Svobodova rivala 4. května 2023 v lesoparku Vidoule v pražských Jinonicích. Zjednal si ho k tomu Svoboda za finanční odměnu. Do nočního parku Fedorov oběť vylákal s pomocí mladé ženy. S recidivistou Seltenreichem muže spoutal, vydávali se při tom za policisty. Když Seltenreich odjel s autem přepadeného pryč, Fedorov Arména odtáhl k předem připravené jámě, hodil ho do ní a zahrnul ho zeminou.

Obžaloba původně uváděla, že Fedorov oběť pohřbil zaživa a že muž v zasypané díře zemřel až po několika minutách. Od tohoto tvrzení ale musel soud ustoupit na základě závěru znalce, podle nějž je možné i to, že se muž udusil už předtím kvůli pásce nalepené přes nos i ústa.

Vyšetřování ukázalo plán i na druhou vraždu

Podmínky pro spáchání druhé vraždy vytvářeli podle rozsudku Svoboda, Fedorov a Osypčuk v listopadu a prosinci 2023. Oběť chtěli vylákat na Slapy, a to - stejně jako v prvním případě - za pomoci ženy, která v kauze vystupuje jako svědkyně. S mužem si sice dala schůzku, ten ale přišel se svým bratrem, což mu zřejmě zachránilo život. Tři týdny poté zadrželi Svobodu a Fedorovova policisté. Jedenatřicetiletý Osypčuk, který vinu rovněž popírá, byl do letoška na útěku.

Související

"Všichni chcípnete!" Místo drogy dostal bílý prášek, tak zapálil bar. Dostal 18 let

Policie, policejní auto, policie ČR, policista

Třiačtyřicetiletý podnikatel Svoboda žije v ČR přes deset let a má české občanství. Obžalobu označil za spekulaci, některé svědky za lháře, při hlavním líčení urážel státní zástupkyni. Popřel, že by byl mafiánem či členem organizované skupiny. Odmítl, že ke změně svého původního jména na české měl jiný důvod než snazší jednání s místními úřady. Ohradil se také proti informacím, že je majetný a vlastní pět restaurací, což ovšem dříve sám uvedl do policejního protokolu.

Pětatřicetiletý Fedorov má rovněž české občanství, v Česku žije dlouhodobě. Připustil, že na místě vraždy byl, Arména ale podle vlastní verze události v pořádku předal muži jménem Michail a odjel. Tvrdí, že Michaila už od té doby nikdy neviděl a že Svoboda s věcí nemá nic společného.

Dvaačtyřicetiletý Seltenreich se přiznal k tomu, že Fedorovovi při přepadení Arména pomáhal. Seltenreich má tři desítky záznamů v rejstříku trestů, mimo jiné za krádeže nebo drogovou činnost. Soud ho tentokrát potrestal za loupež, vydírání a neoprávněné opatření platební karty.

 
Mohlo by vás zajímat

"Ať si v tom udělají pořádek." Jurečkova superdávka nasvítila podvody s ojetými auty

"Ať si v tom udělají pořádek." Jurečkova superdávka nasvítila podvody s ojetými auty

Univerzita Karlova zvolila rektorem analytického chemika Jiřího Zimu

Univerzita Karlova zvolila rektorem analytického chemika Jiřího Zimu

Okamura v čele sněmovny je špatná zpráva, říká končící Stanjura

Okamura v čele sněmovny je špatná zpráva, říká končící Stanjura

Odposlech: "Baťuška Ivánek" volal teroristům. Zmínil i známého českého politika

Odposlech: "Baťuška Ivánek" volal teroristům. Zmínil i známého českého politika
krimi domácí Aktuálně.cz Obsah Arménie Moldavsko soud vražda vězení

Právě se děje

před 3 minutami
"Ať si v tom udělají pořádek." Jurečkova superdávka nasvítila podvody s ojetými auty

"Ať si v tom udělají pořádek." Jurečkova superdávka nasvítila podvody s ojetými auty

"Chudí přicházejí o dávky, protože mají v registru napsané vraky, které nikdy nevlastnili," upozorňuje Daniel Hůle z přední neziskovky Člověk v tísni.
Aktualizováno před 8 minutami
"Zažila jsem násilí a chci se chránit." Lotyšsko odstoupilo od Istanbulské úmluvy

"Zažila jsem násilí a chci se chránit." Lotyšsko odstoupilo od Istanbulské úmluvy

Smlouvu dosud ratifikovalo 37 zemí, podepsalo ji 45 států včetně ČR, která ji ale neratifikovala. Lotyšsko je první zemí, která od ní odstoupila.
před 23 minutami
Íránský obr se po 700 tisících letech probouzí. Vulkanologové varují před erupcí

Íránský obr se po 700 tisících letech probouzí. Vulkanologové varují před erupcí

Po více než 700 tisících letech o sobě dává vědět íránská sopka Taftan, která byla považována za vyhaslou.Teď ale vykazuje známky neklidu.
Aktualizováno před 25 minutami
Rusko nabízí, že přeruší boje u Pokrovsku, aby tam mohli přijet novináři

ŽIVĚ
Rusko nabízí, že přeruší boje u Pokrovsku, aby tam mohli přijet novináři

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 39 minutami
"Čas mladých hrdinů." Děti z okupované Ukrajiny vozí na "sportovní" vojenské tábory
1:19

"Čas mladých hrdinů." Děti z okupované Ukrajiny vozí na "sportovní" vojenské tábory

Deník Kyiv Independent odhalil, kdo stojí za tzv. Centry bojovníků, ve kterých se ukrajinské děti učí bojovat na straně Ruska.
Aktualizováno před 41 minutami
Univerzita Karlova zvolila rektorem analytického chemika Jiřího Zimu

Univerzita Karlova zvolila rektorem analytického chemika Jiřího Zimu

Zima je analytický chemik, v letech 2016 až 2024 byl děkanem Přírodovědecké fakulty (PřF) UK.
před 1 hodinou
Digitální platformy musí nově blokovat hybridní útoky, rozhodl Brusel

Digitální platformy musí nově blokovat hybridní útoky, rozhodl Brusel

Internetové společnosti podléhající pravidlům EU, jako je Google či Meta Platforms, by mohly mít povinnost odhalovat a řešit hybridní hrozby v Evropě.
Další zprávy