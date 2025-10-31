Muže pohřbili zaživa v parku, soud jim udělil výjimečné tresty 25 a 28 let

Oba muži vinu odmítají, stejně tak popírají i to, že společně plánovali další vraždu. Zbylé obžalované - Ukrajince Romana Osypčuka a Čecha Jiřího Seltenreicha - potrestal soud 15 a šesti lety za mřížemi.
Senát pražského městského soudu zcela vyhověl návrhu trestů, které žádala státní zástupkyně. Součástí trestu pro Osypčuka je vyhoštění z Česka na neurčitou dobu a Seltenreichovo protidrogové ústavní léčení. Svoboda a Fedorov mají společně uhradit pozůstalým po zavražděném muži celkem šest milionů korun.
Fedorov podle rozsudku zavraždil Svobodova rivala 4. května 2023 v lesoparku Vidoule v pražských Jinonicích. Zjednal si ho k tomu Svoboda za finanční odměnu. Do nočního parku Fedorov oběť vylákal s pomocí mladé ženy. S recidivistou Seltenreichem muže spoutal, vydávali se při tom za policisty. Když Seltenreich odjel s autem přepadeného pryč, Fedorov Arména odtáhl k předem připravené jámě, hodil ho do ní a zahrnul ho zeminou.
Obžaloba původně uváděla, že Fedorov oběť pohřbil zaživa a že muž v zasypané díře zemřel až po několika minutách. Od tohoto tvrzení ale musel soud ustoupit na základě závěru znalce, podle nějž je možné i to, že se muž udusil už předtím kvůli pásce nalepené přes nos i ústa.
Vyšetřování ukázalo plán i na druhou vraždu
Podmínky pro spáchání druhé vraždy vytvářeli podle rozsudku Svoboda, Fedorov a Osypčuk v listopadu a prosinci 2023. Oběť chtěli vylákat na Slapy, a to - stejně jako v prvním případě - za pomoci ženy, která v kauze vystupuje jako svědkyně. S mužem si sice dala schůzku, ten ale přišel se svým bratrem, což mu zřejmě zachránilo život. Tři týdny poté zadrželi Svobodu a Fedorovova policisté. Jedenatřicetiletý Osypčuk, který vinu rovněž popírá, byl do letoška na útěku.
Třiačtyřicetiletý podnikatel Svoboda žije v ČR přes deset let a má české občanství. Obžalobu označil za spekulaci, některé svědky za lháře, při hlavním líčení urážel státní zástupkyni. Popřel, že by byl mafiánem či členem organizované skupiny. Odmítl, že ke změně svého původního jména na české měl jiný důvod než snazší jednání s místními úřady. Ohradil se také proti informacím, že je majetný a vlastní pět restaurací, což ovšem dříve sám uvedl do policejního protokolu.
Pětatřicetiletý Fedorov má rovněž české občanství, v Česku žije dlouhodobě. Připustil, že na místě vraždy byl, Arména ale podle vlastní verze události v pořádku předal muži jménem Michail a odjel. Tvrdí, že Michaila už od té doby nikdy neviděl a že Svoboda s věcí nemá nic společného.
Dvaačtyřicetiletý Seltenreich se přiznal k tomu, že Fedorovovi při přepadení Arména pomáhal. Seltenreich má tři desítky záznamů v rejstříku trestů, mimo jiné za krádeže nebo drogovou činnost. Soud ho tentokrát potrestal za loupež, vydírání a neoprávněné opatření platební karty.