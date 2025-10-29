"Všichni chcípnete!" Místo drogy dostal bílý prášek, tak zapálil bar. Dostal 18 let

Muž podnik zapálil poté, co se snažil získat zpět 500 korun, za které tam dostal místo pervitinu jen bílý prášek. Podle pravomocného verdiktu se dopustil pokusu o vraždu a obecného ohrožení. Nyní mu zbývá ještě možnost podat ústavní stížnost, musel by však argumentovat porušením svých základních práv.
Bar nedaleko libereckého vlakového nádraží zapálil Petr loni 29. ledna dvě hodiny před půlnocí. Nepatřil mezi pravidelné návštěvníky, chtěl si tam ale koupit pervitin. Když zjistil, že ho dealer podvedl, vrátil se a popral se s ním. Rvačku prohrál, ale když si potom pervitin koupil jinde, rozhodl se jít do baru znovu a peníze od dealera získat. Podle rozsudku si přinesl plastový kanystr, zapálil jej a hodil mezi hosty se slovy "všichni tady chcípnete".
U libereckého krajského soudu vyjádřil Petr lítost, ale přiznal se jen částečně. Připustil, že do baru přinesl kanystr s benzinem k vytvoření "psychického nátlaku", popíral ale úmysl založit požár. Hájil se tím, že kanystr zahodil, když se lekl hosta, který proti němu vykročil. Několik svědků však potvrdilo, že ho viděli podpálit zapalovačem ubrousek trčící z kanystru.
Obžalovanému hrozil až výjimečný trest. Liberecký soud přihlédl k tomu, že při incidentu nikdo nezemřel. Zranění lidé se nadýchali škodlivin a utrpěli popáleniny prvního či druhého stupně, dokázali se ale dostat z hořícího podniku ven a záchranáři je převezli do nemocnice. Stav sedmi z nich označili za vážný, u jednoho byla nutná resuscitace.
Krajský soud Petrovi uložil, aby uhradil zdravotním pojišťovnám za léčení zraněných zhruba 1,5 milionu korun a pojišťovně Kooperativa přibližně 450 000 Kč za zničený interiér baru. Vrchní soud v Praze částku u jedné ze zdravotních pojišťoven ještě zvýšil.