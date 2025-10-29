Domácí

"Všichni chcípnete!" Místo drogy dostal bílý prášek, tak zapálil bar. Dostal 18 let

ČTK ČTK
před 14 minutami
Za podpálení baru v Liberci si Kamil Petr s konečnou platností odpyká 18 let ve vězení. Jeho dovolání odmítl Nejvyšší soud, uvedla na dotaz mluvčí soudu Gabriela Tomíčková. Plné odůvodnění zatím není dostupné. Při požáru se zranilo 15 lidí.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Muž podnik zapálil poté, co se snažil získat zpět 500 korun, za které tam dostal místo pervitinu jen bílý prášek. Podle pravomocného verdiktu se dopustil pokusu o vraždu a obecného ohrožení. Nyní mu zbývá ještě možnost podat ústavní stížnost, musel by však argumentovat porušením svých základních práv.

Bar nedaleko libereckého vlakového nádraží zapálil Petr loni 29. ledna dvě hodiny před půlnocí. Nepatřil mezi pravidelné návštěvníky, chtěl si tam ale koupit pervitin. Když zjistil, že ho dealer podvedl, vrátil se a popral se s ním. Rvačku prohrál, ale když si potom pervitin koupil jinde, rozhodl se jít do baru znovu a peníze od dealera získat. Podle rozsudku si přinesl plastový kanystr, zapálil jej a hodil mezi hosty se slovy "všichni tady chcípnete".

Související

Vrah v Bohnicích překonal zeď i příkop. Nemocnice posílí bezpečnost

Psychiatrická nemocnice Bohnice

U libereckého krajského soudu vyjádřil Petr lítost, ale přiznal se jen částečně. Připustil, že do baru přinesl kanystr s benzinem k vytvoření "psychického nátlaku", popíral ale úmysl založit požár. Hájil se tím, že kanystr zahodil, když se lekl hosta, který proti němu vykročil. Několik svědků však potvrdilo, že ho viděli podpálit zapalovačem ubrousek trčící z kanystru.

Obžalovanému hrozil až výjimečný trest. Liberecký soud přihlédl k tomu, že při incidentu nikdo nezemřel. Zranění lidé se nadýchali škodlivin a utrpěli popáleniny prvního či druhého stupně, dokázali se ale dostat z hořícího podniku ven a záchranáři je převezli do nemocnice. Stav sedmi z nich označili za vážný, u jednoho byla nutná resuscitace.

Krajský soud Petrovi uložil, aby uhradil zdravotním pojišťovnám za léčení zraněných zhruba 1,5 milionu korun a pojišťovně Kooperativa přibližně 450 000 Kč za zničený interiér baru. Vrchní soud v Praze částku u jedné ze zdravotních pojišťoven ještě zvýšil.

 
Mohlo by vás zajímat

Babiš oznámil informaci ke koaliční smlouvě. Teď řeší "jízdní řád" sněmovny

Babiš oznámil informaci ke koaliční smlouvě. Teď řeší "jízdní řád" sněmovny

Já i Turek budeme ve vládě, říká nepřímo Macinka. Chce vládnout i déle než čtyři roky

Já i Turek budeme ve vládě, říká nepřímo Macinka. Chce vládnout i déle než čtyři roky
3:32

Obrat v počasí. Mapy odhalují, kde bude v Česku nejtepleji a kde zaprší

Obrat v počasí. Mapy odhalují, kde bude v Česku nejtepleji a kde zaprší

Kotek: Slz padlo víc, než jsem čekal. Soukromí syna pro mě bylo při natáčení zásadní

Kotek: Slz padlo víc, než jsem čekal. Soukromí syna pro mě bylo při natáčení zásadní
34:09
domácí Aktuálně.cz Obsah trest soud Nejvyšší soud odsouzení požár pervitin Drogy

Právě se děje

před 7 minutami
Fruhvirtová vstoupila úspěšně do turnaje v Indii, který před třemi lety vyhrála

Fruhvirtová vstoupila úspěšně do turnaje v Indii, který před třemi lety vyhrála

Linda Fruhvirtová porazila Francouzku Astrid Lew Yan Foonovou, Nikola Bartůňková naopak nestačila na Kimberly Birrellovou z Austrálie.
před 9 minutami
Trumpovo finále. Korejci nečekaně zahráli "jeho" písničku, dostal i zlatou korunu

Trumpovo finále. Korejci nečekaně zahráli "jeho" písničku, dostal i zlatou korunu

Šéf Bílého domu čeká několik důležitých jednání. Závěrečnou destinaci jeho asijského turné doprovází jednání s Čínou a možná i se Severní Koreou.
Aktualizováno před 11 minutami
Pastrňák pomohl probrat Boston a byl za hvězdu. Hertl pečetil závěrečnou smršť Vegas
1:25

Pastrňák pomohl probrat Boston a byl za hvězdu. Hertl pečetil závěrečnou smršť Vegas

Jakub Dobeš si připsal výhru i v šestém startu sezony. Montreal i díky jeho osmnácti zákrokům zdolal Seattle 4:3 v prodloužení.
před 14 minutami
"Všichni chcípnete!" Místo drogy dostal bílý prášek, tak zapálil bar. Dostal 18 let

"Všichni chcípnete!" Místo drogy dostal bílý prášek, tak zapálil bar. Dostal 18 let

Za podpálení baru v Liberci si Kamil Petr sí odpyká 18 let ve vězení. Jeho dovolání odmítl Nejvyšší soud. Při požáru se zranilo 15 lidí.
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno

Komentář: Pirátka Olga Richterová versus Aliance pro rodinu - opravdu 1:0?

Aktualizováno před 39 minutami
Babiš oznámil informaci ke koaliční smlouvě. Teď řeší "jízdní řád" sněmovny

ŽIVĚ
Babiš oznámil informaci ke koaliční smlouvě. Teď řeší "jízdní řád" sněmovny

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Já i Turek budeme ve vládě, říká nepřímo Macinka. Chce vládnout i déle než čtyři roky
3:32

Já i Turek budeme ve vládě, říká nepřímo Macinka. Chce vládnout i déle než čtyři roky

Podle Petra Macinky se budoucí vládní koalice domluvila na snižování státního dluhu a konsolidaci veřejných financí. "To můžu prozradit," sdělil.
Další zprávy