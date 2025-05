Potíže nových děl za miliardy? Výrobce se odmlčel, zbraně se musí znovu odzkoušet

Obrana i vedení armády tvrdí, že nákup 62 nových samohybných děl na podvozku Tatra za více než deset miliard korun pokračuje dle plánu. Jenže čerstvě informace mluví o něčem jiném. Jak vyplývá z materiálu v Registru smluv, francouzský výrobce houfnic Caesar musí opakovat podnikové kontrolní zkoušky zbraní. Praha ani sama zbrojovka k dalším komplikacím strategické zakázky nechtějí nic říct.

Vybavení dělostřelecké posádky v brdských Jincích patří v české armádě k těm vůbec nejstarším. Asi i proto tu nechce sloužit moc nových vojáků. Hlavní zbraní je tady stejně jako během studené války houfnice Dana, jejíž konstrukce se zrodila před půlstoletím.

Krátký dostřel, nevhodná ráže, špatná ochrana posádky i zastaralé naváděcí systémy. Dana by zkrátka byla vynikajícím exponátem technického muzea. I proto se už před několika lety rozhodlo, že je nahradí nové zbraně. Volba během ministrování Lubomíra Metnara (za ANO) padla - bez soutěže - na francouzskou technologii Caesar.



Jenže čeští vojáci nové houfnice na podvozku Tatra doteď nemají. Deník Aktuálně.cz v minulých měsících popsal řadu zádrhelů, jež se ve strategické miliardové zakázce objevily. A teď přichází další. Před několika dny se v Registru smluv objevil dokument s názvem "dodatek na pořízení poradenské služby".

Jak z něj vyplyne po rozkliknutí, jde o to, že Vojenský technický ústav (VTÚ), státní podnik zřízený ministerstvem obrany, chce od resortu víc peněz za poradenství při nákupu houfnic Caesar.

Celková cena za jeho služby tak může nově stoupnout až na 7,25 milionu korun. Proč nyní dochází ke zdražení?

"Především z důvodu prodloužení termínu konání kontrolních zkoušek u projektu Dělo NATO a potřebě účasti zástupců poskytovatele (VTÚ) na opakovaných zkouškách," píše se ve smlouvě uzavřené v pátek 16. května.

Dodatek tak potvrzuje, že tovární zkoušky nové houfnice české armády neproběhly podle plánu a zbraně se budou muset otestovat znovu. "Jde o smlouvu s ministerstvem obrany, kde jsme vázáni mlčenlivostí, proto doporučujeme se s dotazy obrátit přímo na ministerstvo," nechce David Hluštík, mediální zástupce VTÚ, odpovědět na dotazy deníku Aktuálně.cz, proč se musí kontrolní testy děl Caesar na podvozku Tatra opakovat.

Komentovat to nechce nikdo

Jenže i resort odmítá sdělovat jakékoliv podrobnosti k novým komplikacím kontraktu. "V současné době je naplánované ukončení kontrolních zkoušek v druhé polovině června. Více informaci není v tomto období zadavatel oprávněn poskytovat vzhledem k závazku mlčenlivosti vyžadovaném ze strany dodavatele děl," reaguje jen Simona Cigánková, mluvčí ministerstva obrany.

Reportér deníku Aktuálně.cz se tak obrátil i přímo na francouzského výrobce KNDS France. Ani ten ale nechce nic prozradit. "Vzhledem k důvěrnosti této věci ji nebudeme dále komentovat," sdělil stroze Gabriel Massoni, mluvčí firmy.

A koncern CSG, který pro nové houfnice dodává podvozky Tatra, se k tendru odmítl vyjadřovat už dřív. "Dle podmínek kontraktu a stanovené smluvní mlčenlivosti nesmíme sdělovat podrobnosti k jeho plnění," prohlásil Andrej Čírtek, mluvčí koncernu miliardáře Michala Strnada.

"Při kontrolních zkouškách, které jsou součástí každého procesu zavádění nové techniky do výzbroje, se ověřují konkrétní technické parametry produktu spojené s mobilitou a manévrovatelností vozidla, s přepravitelností, s balistickou odolností, komunikačními technologiemi, s maskováním a elektromagnetickým vyzařováním a se všemi schopnostmi samotné zbraňové nástavby," přibližuje Marcel Křenek, náčelník vojenského dělostřelectva, co všechno kontrolní tovární zkoušky obnáší.

Z konce roku je najednou duben 2026

Jen pár dnů předtím, než se v registru objevila informace o komplikacích při kontrolních testech nových zbraní, mluvil reportér deníku Aktuálně.cz s Davidem Šímou, šéfem komunikačního oddělení ministerstva obrany.

"Testování probíhá u francouzského výrobce s využitím nezávislých národních autorit. V současnosti není projekt proti uzavřené dohodě s výrobcem zpožděn a stále se počítá s tím, že by v dubnu 2026 měla Armáda ČR od francouzského výrobce KNDS převzít první tranši nových samohybných houfnic Caesar," tvrdil Šíma.

Zpožďují se i vojskové zkoušky Komunikace deníku Aktuálně.cz s ministerstvem obrany odkryla i to, že se v poslední době posunuje termín zahájení vojskových zkoušek nových děl Caesar. Což je pravděpodobně reakce na to, jak KNDS France odkládá předání prvních dvou prototypů houfnic české armádě.

Zatímco loni v listopadu Simona Cigánková, mluvčí obrany, informovala, že zkoušky "jsou naplánovány na letní měsíce (červen, červenec a srpen) 2025", teď už mluví o tom, že testy budou provedeny ve třetím kvartále letošního roku, tedy v červenci, srpnu a září.

Přestože výrobce i obrana říkají, že kontrakt se nedostává do skluzu, dané termíny se neustále posouvají. Jestliže se dnes mluví o tom, že první nové houfnice mají čeští vojáci získat příští rok v dubnu, ještě loni v listopadu obrana tvrdila, že zahajovací dodávka zbraní se čeká ještě v letošním roce.

"Změny" v kalendáři prý způsobuje dodatek k původní smlouvě ze září roku 2021. V prosinci 2022 si totiž ministerstvo obrany k původně objednaným 52 houfnicím Caesar přiobjednalo dalších deset a další nové technologie.

"Došlo k určité korekci harmonogramu v části zahájení vojskových zkoušek v souvislosti s doplněním požadavků," přiblížil už dřív Lubor Koudelka, šéf vyzbrojovací sekce ministerstva obrany.

Byť čeští vojáci ani po téměř čtyřech letech nepřebrali ani jednu novou zbraň, Česká republika už v rámci zálohových plateb poslala na účty KNDS France několik miliard korun.

Šéf armádních dělostřelců Marcel Křenek připomíná, že české Caesary se prý nyní upravují i na základě poznatků z ukrajinského bojiště. Mluví se třeba o "vyztužení" podvozku či zrychlení palby.

"Je to o domluvě obou stran a my jsme se domluvili. Předpokládané termíny v harmonogramu projektu se posouvají právě proto, aby se do Caesaru povedlo integrovat vše, co my jako uživatelé požadujeme - i na základě zpětné vazby od ukrajinských dělostřelců - a opravilo se to, co v tuto chvíli nevyhovuje," dodává Křenek mnohoznačně.

Ukrajinci používají novou francouzskou houfnici Caesar (13. 6. 2022)