"Nemůžeme využívat žádné prostory." Tatra v křeči, Strnad bojuje se spolumajitelkou

Oživení kopřivnické Tatra Trucks se mnohokrát slavilo jako jeden z příběhů úspěchů českého byznysu. Jenže stačilo pár měsíců a vše je jinak. Ztrátové hospodaření, podle zaměstnanců atmosféra strachu uvnitř firmy a k tomu boj mezi vlastníky. Situace dokonce vygradovala tak, že většinový majitel, skupina CSG miliardáře Michala Strnada, zakázala vstup lidem akcionářky Denisy Materové.

"My to vnímáme už od té doby, co byla Denisa Materová odvolána (loni v srpnu) z dozorčí rady. Vnímáme, že tam ty tlaky ze strany akcionářů jsou," popisuje Roman Ďurčo, šéf mohutného Odborového svazu KOVO, dění uvnitř tradiční kopřivnické značky Tatra Trucks.

Právě loňské prázdniny byly momentem, kdy vyhřezly zásadní potíže, s nimiž tradiční značka, většinově ovládaná koncernem CSG miliardáře Michala Strnada, bojuje. Odvoláním Materové ztratila její společnost Promet Group, dlouholetý menšinový vlastník Tatra Trucks, možnost kontroly nad chodem firmy.

Jak nyní zjistil deník Aktuálně.cz, potíže uvnitř vlastnických struktur ovšem gradovaly dál. Od loňského podzimu ani Materová, ani nikdo jiný z Prometu do prostorů automobilky nemůže vkročit.

"Jak přesně toto formálně proběhlo, by vám řekli v Tatře. Každopádně jsme zaznamenali, že došlo k faktickému pozastavení komunikace zaměstnanců Tatry se zaměstnanci Promet Group. Chod našeho závodu Tawesco a vše s tím v areálu související funguje dál, nemůžeme ale využívat žádné prostory spadající pod Tatru, jak to bylo obvyklé, a s kolegy kooperovat," potvrzuje Pavel Barvík, mluvčí Prometu.

"Nejde o zákaz vstupu do celého areálu Tatry Trucks, ale specificky do částí souvisejících přímo s Tatrou. Šlo podle všeho o rozhodnutí vedení Tatry," pokračuje Barvík.

CSG: "Domněnky nekomentujeme"

Reportér deníku Aktuálně.cz oslovil s konkrétními dotazy i Andreje Čírtka, mluvčího skupiny CSG. Ten však na jednotlivé otázky nechtěl odpovědět a nabídl jen souhrnné vyjádření.

"CSG se distancuje od jakýchkoli jednání, která by mohla poškodit stabilitu nebo pověst společnosti Tatra Trucks či jejích partnerů. Naše kroky jsou vždy vedeny zájmem na posílení dlouhodobé udržitelnosti firmy a ochraně jejího postavení na trhu. Z tohoto důvodu nebudeme komentovat konkrétní domněnky či neověřené informace, které by mohly být zneužity k narušení důvěry v naši společnost," sdělil třeba Čírtek velmi obecně.

Aby toho na Tatru nebylo málo, vyhroceným "partnerstvím" Strnada a Materové to nekončí. Napětí dál zhoustlo před několika týdny, kdy Promet přišel s překvapivým krokem. Polovinu svého podílu prodal skupině STV Invest miliardáře Martina Drdy, což je na českém zbrojním trhu hlavní konkurent Strnadova koncernu CSG.

"Neotravujte mě. S Ďurčem si to vyřeším sám"

Co konkrétně tohle parcelování tatrovky může přinést, ukázaly uplynulé dny - šéfodborář Roman Ďurčo zničehonic oznámil, že dle jeho názoru vstup STV do automobilky ohrožuje její "úspěšné směřování".

"Přestože jsme s vedením odborů Tatry dvanáct let v pravidelném kontaktu, pan Ďurčo u toho nikdy nebyl a před svým vyjádřením pro média k situaci týkající se našeho strategického partnerství s STV nás nekontaktoval," diví se krokům odboráře Pavel Barvík, mluvčí Prometu.

A Ďurčův atak podle všeho popudil i tatrováckého šéfodboráře Jiřího Krutilka. "Neotravujte mě s takovými dotazy. S panem Ďurčem si to vyřeším sám," prohlásil do telefonu a rychle zavěsil.

"Nechci nikomu nadržovat. Mám zájem o to, aby to tam dobře fungovalo. To není podpora jednoho z akcionářů, měli by si tam sednout ke stolu a vyjasnit si to," odmítl Ďurčo v rozhovoru s reportérem deníku Aktuálně.cz, že by svými výroky stranil majoritnímu majiteli automobilky. "STV je přímý konkurent CSG. Když vleze do firmy minoritní vlastník, může vidět do vašich zakázek," pokračuje nicméně ve svých obavách.

"Naše strategické majetkové partnerství se skupinou STV bylo uzavřeno s cílem posílit další rozvoj Tatra Trucks," odmítá Barvík, že by s novým akcionářem chtěli automobilku poškodit, jak se obává Ďurčo.

Co na to Černochová? Mlčí

Nicméně už několik měsíců prosakují zvěsti, že uvnitř firmy Tatra Trucks rozhodně nepanuje ideální atmosféra. Loni na podzim Moravskoslezský deník popisoval údajnou atmosféru strachu mezi lidmi, která se v automobilce kvůli mocenskému souboji projevuje.

"Naše aktuální informace jsou vzhledem k momentální absenci našich zástupců ve vedení omezené. Nicméně zhoršující se situace mezi zaměstnanci byla předmětem diskusí po celý loňský rok a upozorňovali jsme na ni a požadovali kroky ke zlepšení," reaguje Pavel Barvík z Prometu.

"Probíhá standardní komunikace se všemi relevantními stakeholdery, včetně zástupců zaměstnanců a odborových organizací. Jakékoli spekulace o vnitřních konfliktech nebo nekalých záměrech třetích stran považujeme za nepodložené a kontraproduktivní," tvrdí Andrej Čírtek, mluvčí CSG, ve svém obecném vyjádření.

Deník Aktuálně.cz chtěl vědět, jak bobtnající problém uvnitř automobilky vnímá ministerstvo obrany. Právě to je pro kopřivnickou firmu jedním z nejdůležitějších zákazníků. Armáda se bez podvozků Tatra neobejde, jen loni uzavřela rámcovou dohodu na několik stovek náklaďáků za více než třináct miliard korun. Ministryně Jana Černochová (ODS) však nechala dotaz bez odpovědi.

"Nemám žádné informace o tom, že by vnitřní záležitosti společnosti ohrožovaly závazky vůči státu," říká Lubomír Metnar (za ANO), šéf sněmovního branného výboru a bývalý ministr obrany.

A rezervovaná k potížím tradičního českého výrobce zůstává i Hospodářská komora ČR. "Do vnitřních záležitostí jednotlivých firem nezasahujeme ani je veřejně nekomentujeme," prohlásil Milan Kašík, tajemník její sekce obranného průmyslu.

Komplikovanou situaci Tatra Trucks dokreslují i ekonomické výsledky. Byť loni prodala 1548 náklaďáků, což je o stovku více než v roce 2023, hospodaření firmy s necelými dvěma tisícovkami zaměstnanců skončilo v 46milionové ztrátě.

