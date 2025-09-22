Domácí

Šíří se rychleji než předchozí mutace. Nová varianta covidu přináší nezvyklé příznaky

před 1 hodinou
S nastupujícím podzimem roste i počet případů covidu-19. Podle údajů ministerstva se v Česku za poslední dva týdny potvrdilo více než šest tisíc nákaz. Z aktuálních dat vyplývá, že většinu nových infekcí způsobuje varianta Stratus, která se šíří rychleji než předchozí mutace a kromě obvyklých respiračních potíží může vyvolávat i méně obvyklé příznaky.
V současné vlně se nemoc často projevuje také úpornou bolestí hlavy.
V současné vlně se nemoc často projevuje také úpornou bolestí hlavy.

Stratus je v současnosti nejrozšířenější variantou covidu, která se spolu s variantou Nimbus šíří v mnoha státech včetně Česka. Podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) byla od konce července do konce srpna potvrzena ve více než 70 procentech případů.

Jedná se o subvariantu viru omikron a oproti předchozím mutacím se šíří výrazně rychleji. Stratus ale neprokazuje klinicky závažnější průběh a projevuje se podobně jako ostatní omikronové varianty, vysvětluje pro Aktuálně.cz epidemiolog Roman Prymula.

Objevují se i méně obvyklé příznaky

Většina symptomů odpovídá známým projevům ostatních subvariant omikronu. Nakažení nejčastěji trpí ucpaným nosem, kašlem, ztrátou chuti a čichu, průjmem, únavou, mírnou horečkou, bolestí svalů či bolestí v krku.

Prymula upozorňuje, že v současné vlně se nemoc často projevuje také úpornou bolestí hlavy, která může trvat až několik dní. Další příznaky, které nebyly u předchozích variant obvyklé, jsou také chraptivý hlas či podrážděné hrdlo.

Jak postupovat při nákaze

Podle Prymuly není nutné, aby lidé s pozitivním testem a mírnými příznaky okamžitě vyhledávali lékaře. Pokud se však stav zhoršuje nebo se člověk necítí dobře, je návštěva lékaře namístě. V každém případě by měl nakažený člověk zůstat doma a při nezbytném opuštění domácnosti používat roušku, aby minimalizoval riziko šíření nákazy.

Prevence a očkování

Covid se přenáší kapénkovou cestou, proto je vhodné vyhýbat se uzavřeným prostorám s větší koncentrací lidí, pravidelně větrat, trávit čas na čerstvém vzduchu a dbát na pravidelné mytí rukou. Prymula neočekává zavedení plošných opatření, například povinné nošení roušek, ta by se však mohla týkat například zdravotnických zařízení.

Nejspolehlivější ochranou zůstává očkování. Od 12. září je v Česku dostupná nová vakcína Comirnaty LP.8.1., určená proti aktuálním subvariantám omikronu, včetně Stratusu i Nimbusu, které se podle odborníků stanou dominantními. Očkování je nyní doporučeno zejména rizikovým skupinám a lidem starším 65 let.

Další zprávy