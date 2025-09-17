"Už to fičí." Covid zasáhl Česko plnou silou, expert mluví o variantě i příznacích

"Vidíme klasickou podzimní vlnu covidu, počty případů začaly tento týden stoupat," říká Prymula. Nárůst je podle něj velmi rychlý, jen v pondělí poskočily počty nákaz na dvojnásobek. "Za den tady přibyla asi tisícovka případů," popisuje. Nejhorší situace je podle něj na Strakonicku a na Písecku.
Už to pociťují i nemocnice, lůžka na infekčních odděleních se začínají plnit. "Minulý týden na nich ulehlo 53 hospitalizovaných, tento týden už je to 86. Z toho osm lidí je na jednotkách intenzivní péče," dodává epidemiolog. Většinou jde podle něj o starší pacienty s dalšími chronickými chorobami - například cukrovkou, onkologickými nemocemi či poruchami srdce.
"Zdravým lidem by covid větší potíže způsobovat neměl. Dominantní variantou je totiž omikron, který závažnější průběh nemoci obyčejně nezpůsobuje," dodává Prymula. Typickými projevy podle něj bývají bolesti v krku, kašel s rýmou a horečka. Mohou se přidat i bolesti hlavy a kloubů či dušnost.
Na očkování není nikdy pozdě
Podobně to vidí i Pavel Dlouhý, předseda Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Případů podle něj bude i nadále přibývat, chronicky nemocným by proto doporučoval testování a očkování. "Na covid se u nás totiž stále umírá víc než na chřipku," připomenul.
Očkovat se lidé mohou podle Prymuly neustále - to, že začala virová sezona, nevadí. "Na očkování není nikdy pozdě, epidemie totiž bude sílit dál," říká a dodává: "Ostatně, v Česku to tak většina lidí má - očkovat se začíná až tehdy, když už se vlna nemoci zvedla. Do té doby se preventivně skoro nikdo neočkuje."