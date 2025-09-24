Domácí

S covidem to bude jinak. Vláda přepsala pravidla, důvodem jsou i peníze

před 3 hodinami
Vláda schválila změny v uznávání nemocí z povolání, za které pracovníkům náleží odškodnění. Přísnější budou pravidla pro covid-19, který v posledních letech tvoří více než 80 procent případů. Mírnější podmínky budou pro chronické bolesti bederní páteře, které jako nemoc z povolání prakticky nebylo možné prokázat.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.

Vyplývá to z výsledků středečního jednání vlády. Loni lékaři uznali nemoc z povolání více než 4500 pracovníkům, bez covidu-19 jich bylo 633.

Nařízení vejde v platnost 15 dní po vyhlášení ve sbírce zákonů. "Pouze nemoci, které jsou explicitně vyjmenovány v tomto seznamu, mohou být uznány za nemoc z povolání a následně odškodněny," píše se v materiálu.

Covid je na seznamu od roku 2020, v prvním roce ho lékaři uznali pracovníkům ve více než 5300 případů, v následujících dvou letech bylo případů přes 6000 za rok, loni více než 4600, u některých lidí opakovaně.

Středně těžký průběh nebo komplikace

"Opakovaně stovky zdravotníků žádají o uznání a odškodnění nemoci z povolání pro covid-19, většinově s lehkým průběhem, dokladovaným často pouze pozitivním antigenním testem," uvedlo ministerstvo zdravotnictví v odůvodnění změny. Nově musí být závažnost nejméně středně těžká nebo s komplikacemi.

Důvody pro přísnější posuzování jsou podle resortu zdravotnictví i ekonomické, současná situace je podle něj dlouhodobě neudržitelná. Pojišťovny platí za uznané nemoci z povolání vysoké částky a střediska nemocí z povolání nemají kapacity na administrativně náročné posuzování a ověřování nároku.

V důsledku aktualizace evropské směrnice musí Česko do seznamu nemocí z povolání zařadit také další choroby, které může vyvolávat vdechování vláken azbestu. Kromě takzvané azbestózy, tedy zjizvení plicní tkáně způsobují potíže s dýcháním, rakoviny plic, hrtanu a vaječníků do seznamu přibude karcinom žaludku, tlustého střeva a konečníku.

Premiéra s bederní páteří

V lednu 2023 na seznam přibylo chronické onemocnění bederní páteře způsobené dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou prací. Loni ho lékaři uznali prvnímu nemocnému.

"Bylo zjištěno, že současná kritéria pro uznání nemoci z povolání pro toto onemocnění se jeví až příliš přísně nastavená, a mnohým žadatelům není status nemoci z povolání přiznán, byť faktické poškození středního stupně závažnosti z práce mají," uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Hospodářská komora a Svaz průmyslu a dopravy v připomínkách k návrhu nařízení žádaly zachování původního znění.

Vedle covidu patří mezi nejčastěji uznané nemoci z povolání různá poškození způsobená fyzikálními faktory, jako jsou hluk, vibrace nebo přetěžování. Loni lékaři evidovali přes 180 případů syndromu karpálního tunelu, u více než 100 případů bylo přetěžování příčinou onemocnění šlach a kloubů. Před deseti lety bylo případů uznaných nemocí z povolání kolem tisícovky za rok, jejich počet až do pandemie covidu postupně klesal.

 
