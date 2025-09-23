"Blíží se podzim a přichází čas sezonních viróz. Jedná se většinou o virová respirační onemocnění, kterých může být celá řada. Nás asi trápí nejvíce chřipka a covid. Častá otázka pacientů je, jestli lékař dokáže rozpoznat podle příznaků chřipku, covid či jiné virózy. Odpověď je většinou ne. Pouhými příznaky se ty choroby většinou neliší," vysvětluje Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů.
Obě nemoci se projevují rýmou, kašlem, bolestí hlavy, svalů i kloubů, zvýšenou teplotou či bolestí v krku. Mohou mít lehký průběh, ale také vážnější komplikace.
Rozdíl lze spolehlivě určit pouze pomocí testů. Léčba je v naprosté většině případů podobná: spočívá v odpočinku, snižování horečky a zmírňování příznaků.
Stratus: nejnovější varianta covidu
Zatímco chřipka se každý rok vrací v různě silné podobě, covid nadále mutuje a přináší nové varianty. Tou aktuálně nejrozšířenější je stratus, subvarianta omikronu. Podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) se v létě objevila ve více než 70 procentech analyzovaných případů.
"Stratus ale neprokazuje klinicky závažnější průběh a projevuje se podobně jako ostatní omikronové varianty," říká epidemiolog Roman Prymula. Problémem je především rychlejší šíření, kvůli němuž roste počet nakažených.
Příznaky se překrývají
U covidu i chřipky se nejčastěji objevují respirační obtíže, únava a horečka. U nové varianty však lékaři pozorují i symptomy, které dříve nebyly tak běžné - například chraptivý hlas, podrážděné hrdlo nebo silné bolesti hlavy, které mohou přetrvávat několik dní. Přesto se nedá říci, že by stratus způsoboval vážnější onemocnění než předchozí mutace.
Pacienti s lehkými projevy by podle Prymuly neměli okamžitě vyhledávat lékaře. Klíčové je zůstat doma, odpočívat a při nezbytném kontaktu s lidmi nosit respirátor. Pokud se stav zhoršuje nebo příznaky přetrvávají déle než týden, je návštěva ordinace na místě.
Rizikové skupiny a léčba
Obě nemoci jsou nejnebezpečnější pro seniory a chronicky nemocné. U těchto pacientů mohou vést k zápalu plic nebo k dalším komplikacím, které si vyžádají hospitalizaci. Zatímco běžné virové infekce nelze cíleně léčit, u covidu i chřipky se v některých případech používají antivirotika.
Ta jsou však drahá a podávají se jen pacientům s vysokým rizikem těžkého průběhu - například lidem s cukrovkou, nemocemi srdce nebo obezitou.
"Na většinu respiračních onemocnění neexistuje specifická antivirotická léčba. Výjimkou je covid-19 a za určitých okolností chřipka, kde se podávají antivirotika. Jedná se o velmi drahé léky a třeba u covidu-19 se podávají antivirotika pouze osobám, které mají vysoké riziko," připomíná Šonka.
Prevence: očkování a zdravý životní styl
Prevence zůstává klíčem. V Česku je od září dostupná nová vakcína Comirnaty LP.8.1., která cílí právě na varianty stratus a nimbus. Očkování se doporučuje zejména lidem nad 65 let a chronicky nemocným.
Chřipka každoročně vyřadí z práce více než 100 tisíc lidí, což se promítá do milionů prostonaných dní a miliardových socioekonomických ztrát. Přesto se proti ní v Česku nechá očkovat jen kolem sedmi procent populace. Ve vyspělých evropských státech přitom proočkovanost přesahuje 50 procent.
Podle Šonky by očkování neměli podceňovat ani mladí lidé, kteří sice zpravidla prodělají chřipku či covid bez vážnějších následků, ale mohou ohrozit své starší či nemocné blízké.
Vedle vakcinace lékaři doporučují také obecná preventivní opatření: pravidelný pohyb, dostatek spánku, vyváženou stravu a pobyt na čerstvém vzduchu. Důležitá je i ohleduplnost - nemocní by měli zůstat doma a při návštěvě lékaře se vždy objednat předem, aby nenakazili ostatní pacienty.
Nemoci, které zatěžují společnost
Respirační infekce, kam spadají jak chřipka, tak covid, tvoří šestinu všech prostonaných dnů v Česku. To představuje více než 12 milionů dnů pracovní neschopnosti ročně. Náklady na léčbu komplikací se mohou vyšplhat až na desítky tisíc korun za den hospitalizace.
Rozdíly mezi chřipkou a covidem jsou tedy v každodenní praxi malé - oba viry mohou mít podobné projevy i dopady. Zásadní roli proto hraje prevence a včasné rozpoznání závažnějších případů.