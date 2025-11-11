Odškodné a možná i pouta a trest, říká Macinka na Rajchlovo porno. Ozvali se i další

"Očekávám velmi ostrý soudní spor, na jehož konci může být křečovitý úsměv, vysoké odškodné a možná i pouta a výkon trestu. Uvidíme," říká pro Aktuálně.cz předseda Motoristů Petr Macinka s tím, že aktivisté, kteří aféru rozpoutali, Jindřicha Rajchla podcenili.
Řeč je o nedávné kauze pornografických videí, které mají zachycovat poslance SPD a předsedu strany PRO Jindřicha Rajchla v choulostivých scénách. Zveřejnila je skupina okolo aktivisty a podnikatele Mikea Oganesjana, který byl v minulosti odsouzen mimo jiné za vydírání a útočil například i na komunistku Kateřinu Konečnou.
"Nepochybuji o tom, že pro Jindřicha Rajchla je to velice osobní, a protože se celá tato nedůstojná aféra týká i jeho rodiny včetně dětí, nenechá to jen tak přejít. Kupuji si velkou zásobu popcornu," dodává Macinka. Skupina kolem zmíněného aktivisty se totiž vydala před Rajchlovo bydliště, kde se vyptávali i jeho dcery.
Macinka pak není jediný, kdo z Rajchlových koaličních spojenců dění okolo pornografických videí odsuzuje. Podle Patrika Nachera z hnutí ANO jde o prolomení hranice mezi politikou a soukromím. "Je to krok k tomu, aby se to dělo u všech. A jsme krok od prachsprostého pronásledování politiků v soukromí, vytahování soukromých fotek a videí. To je za mě nebezpečné a budu to říkat, ať se to týká Jindřicha Rajchla, nebo kohokoliv jiného," říká poslanec pro Aktuálně.cz.
Podobně pak mluví například poslanec Radim Fiala z SPD. "Je to jeho osobní věc," říká. Podporu mu vyjádřil i na sítích. "Tento pokus o jeho diskreditaci je mimo jakákoliv pravidla základní slušnosti. A pokud bylo údajné video zveřejněno bez souhlasu natočených osob, jedná se o velmi odporný zásah do soukromí," uvedl.
Jak pak říká předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá, i když se prý s Rajchlem politicky prakticky v ničem neshoduje, je podle ní současná aféra za hranou.
"Podle mého názoru by mělo být každému jedno, co lidé dělají ve své ložnici - pokud neporušují zákon. A podle dostupných informací k žádnému porušení zákona nedošlo a vše bylo konsensuální," říká s tím, že je zároveň přesvědčená, že ve veřejném zájmu nebylo ani kontaktovat poslancovu šestnáctiletou dceru "a klást jí sugestivní a nevhodné otázky".
Podporu na sítích Rajchlovi vyjádřila i Zuzana Majerová z Trikolory, která se do sněmovny dostala pod hlavičkou SPD. "Věřím, že Jindra Rajchl to rozhodně nenechá být, a je nás hodně, kteří jej a jeho rodinu kdykoli podpoříme a pomůžeme jim," uvedla.
A v této souvislosti pak zaútočila i na dosluhujícího ministra vnitra Víta Rakušana. "Svůj k svému, aneb ostuda České republiky Rakušan, bohužel stále ještě místopředseda vlády a ministr vnitra, v objetí s teroristou Pšenákem," uvedla společně s fotografií, na které je zachycen aktivista Vojtěch Pšaňák ze skupiny okolo Oganesjana s Rakušanem.
Ačkoliv většina budoucí opozice Jindřicha Rajchla podpořila, silná slova opačného rázu zazněla například od dosluhující ministryně obrany Jany Černochové (Spolu). "Když se sám stal politikem, bude kňourat a fňukat kvůli záběrům, s jejichž vytvořením a šířením zřejmě v minulosti neměl problém. Ba co víc, aby celou věc rozmělnil a odvedl pozornost od svých prostopášností jinam, neštítí se jako štít používat svou rodinu," uvedla na sítích.
Právě sociální sítě jsou pro podobná dění klíčová i podle politologa Aleše Michala. "Síla sdělení bude postupem času oslabovat, ale má to určitou setrvačnost. Respektive, když se taková kauza objeví, tak několik dní, možná týdnů to na sociálních sítích může žít, ale dopad se obecně u těchto záležitostí dost přeceňuje," říká.
Mezi děním na sítích a skutečným světem tak podle politologa existuje propast. "Stala se z toho klasická záležitost, která se týká světa sociálních sítí a světa bez nich už tolik ne. A volby se povětšinou rozhodují v offline světě," říká. Na druhou stranu podle něj nejde o nic, co by Jindřicha Rajchla vůbec nezasáhlo. "Značná část politiků tohoto typu je závislá na propagaci na sociálních sítích," říká.
K Rajchlovým voličům se tak kauza dostane. Vše se ale začalo odehrávat až po volbách, což dění do jisté míry ubírá na síle. Ve hře je i další faktor. "Značná část politiky Jindřicha Rajchla je performativní, to znamená, že když poukazuje na konzervativní hodnoty, většina jeho voličů neočekává, že se podle toho bude stoprocentně v soukromí chovat - stejně jako se ne vždy od levicových politiků očekává, že budou žít chudým životem," vysvětluje Michal.
Zásadní je i strategie, kterou Rajchl po zveřejnění zvolil. Záležitost nenechává "vyhnít", ale aktivně se k ní vyjadřuje. "Jako hlavní součást jeho argumentace vnímám, že ti, kdo na video poukázali, nějakým způsobem obtěžovali jeho děti, což je silná karta. V politickém boji přenese pozornost trochu jinam," říká politolog. Problematické by tak pro politika mohlo být, pokud by se poukazovalo na samotná pornografická videa. "Rozehrát tu hru na jiném poli je vlastně nejlepší komunikační strategie, ať už se to udělá jakkoliv," dodává Michal.