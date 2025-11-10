Politická šikana: Okamura neumí víc než sundat vlajku, Rajchl pornem sklízí, co zasel

Celou epizodu podcastu Politická šikana najdete ve všech podcastových aplikacích i na YouTube.
Únik dvou erotických nahrávek, které mají zachycovat předsedu strany Právo Respekt Odbornost (PRO) Jindřicha Rajchla, se stal hlavním tématem uplynulého týdne. Zatímco první z videí je podle všeho starší profesionální produkce, druhé je soukromá domácí nahrávka. "Tohle je věc, která do veřejného prostoru neměla nikdy proniknout, bez ohledu na to, co si o Rajchlovi myslíme," řekla v debatě Michaela Nováčková.
Kdo je tady padouch?
Debata se nevedla pouze o samotném obsahu videí, ale i o tom, kdo a proč se je rozhodl zveřejnit. Za zveřejněním stojí youtuber MikejePan neboli Mikael Oganesjan. Sám byl podle zjištění webu Pagenotfoud v minulosti zakladatelem jedné z největších komunit na Discordu, kde se šířil intimní obsah bez souhlasu účinkujících.
"Je potřeba rozlišovat mezi veřejným zájmem a bulvárním útokem. Rajchla lze kritizovat za politické postoje a způsob, jakým rozdmýchává konflikty, ale tohle byl zásah do soukromí, který traumatizuje rodinu," dodává Nováčková. Vratislav Dostál však připomněl, že Rajchl dlouhodobě vystupuje jako hlasatel tradičních hodnot a rodinných principů, zatímco jeho osobní minulost zůstávala voličům neznámá. Téma pokrytectví se tak z debaty vytratilo jen těžko.
Nový předseda TOP 09 zapadl v pornokauze
Celý skandál odvedl pozornost od sněmu TOP 09 a volby nového předsedy Matěje Ondřeje Havla, což účastníci popsali jako symbolickou tečku za slabou pozicí této strany. "Byla to chvíle, kdy si TOP 09 mohla udělat PR, ukázat směřování a identitu. Jenže bohužel," uzavřela Nováčková. V součtu tak místo debaty o programu dominovala sociálním sítím pornografie, spekulace a morální panika.
Do stejné roviny politických symbolů spadá i nástup Tomia Okamury do čela Poslanecké sněmovny a jeho rychlé odstranění ukrajinské vlajky ze sněmovního balkonu. "Je to gesto, které stojí nula korun, ale má obrovský dopad. Přesně ten typ politiky, kterou jeho voliči očekávají," řekla Nováčková. Zatímco nový předseda sněmovny nedokáže splnit své radikální sliby o vystoupení z EU či NATO, sundání vlajky poskytuje silný vizuální signál o novém politickém směru země.
Rod Okamurů
V debatě zaznělo i téma rodinného zázemí Tomia Okamury a jeho vnímání v Japonsku. V něm je rod Okamurových považován za úspěšnou a vlivnou rodinu, která si uchovala status i díky podnikatelské historii. "Pro Japonce je téměř nepochopitelné, že někdo z jejich prostředí může vystupovat jako hlavní hlas xenofobního populismu. Ale zároveň platí, že Japonsko samo je konzervativní a protiimigrační nálady v něm sílí," vysvětlil Viet Tran, který popsal i osobní zkušenosti s regionem, odkud rodina pochází.
Celý týden tak ukázal, jak hluboko se česká politická debata propadla do roviny osobních útoků, afér a symbolických gest. Namísto diskuse o programu budoucí vlády, ekonomické situaci nebo zahraniční politice se veřejnost zabývá minulostí politiků, jejich vztahy a mediálními přestřelkami. "Toto je vizitka stavu české politiky. Nástup vlády provází skandály, kulturní války a cílené střety. A je třeba si přiznat, že to není náhoda, ale výsledek konkrétních politických strategií," shrnul Vratislav Dostál.
Pokud chcete slyšet celý kontext debaty, další souvislosti a podrobnější osobní postřehy, poslechněte si nejnovější epizodu podcastu Politická šikana.