Domácí

Moravcovo ignorování Okamury může narušit politickou soutěž, shodli se radní ČT

Vratislav Dostál Vratislav Dostál
před 2 hodinami
Dvě hodiny se ve středu Rada ČT na svém jednání v Brně zasekla nad tím, jak naložit s dlouhodobou neúčastí předsedy SPD Tomia Okamury v Otázkách Václava Moravce. Nakonec přijali drtivou většinou hlasů kompromisní usnesení, podle kterého může dlouhodobé nezvaní některého z předsedů parlamentních stran narušit demokratickou politickou soutěž.
Předseda SPD Tomio Okamura.
Předseda SPD Tomio Okamura. | Foto: Reuters

"Rada České televize (ČT) v souladu se zákonem o České televizi považuje dlouhodobé nezvaní kteréhokoliv předsedy parlamentní politické strany či hnutí (a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě) za možné narušení demokratické soutěže politických stran," zní usnesení, k němuž se radní dobrali po přecházející dlouhé debatě.

Související

Hon na Moravce v České televizi pokračuje. Existují už tři posudky kvůli Okamurovi

"Budu to říkat pomalejc nebo to vyťukávat morseovkou," řekl Patrik Nacher v Otázkách Václava Moravce

Spor se vedl mimo jiné o slůvko "možné". Pro výše uvedený návrh ale nakonec hlasovalo třináct ze čtrnácti přítomných radních. Proti byla pouze Barbora Procházková. Svůj postup v rozhovoru pro Aktuálně.cz zdůvodnila tím, že radní nemají podle zákona právo zasahovat do skladby hostů jednotlivých pořadů. Což je podle ní v souladu s právními posudky, které si rada nechala zpracovat a o kterých deník Aktuálně.cz informoval ve středu ráno.

Byť je totiž schválené usnesení formulováno obecně, debata se vede zejména o tom, zda vůbec může Rada ČT vydat stanovisko týkající se účasti konkrétní osoby v konkrétním pořadu. A experti advokátních kanceláří se jasně shodují, že nemůže.

Okamura nebyl v OVM od roku 2017

Petr Šafařík, který tento bod na jednání Rady ČT prosadil, připomněl, že se v Otázkách Václava Moravce (OVM) už několik let neobjevil předseda jedné z politických stran - na mysli měl Tomia Okamuru z SPD. Podle něj to vede ke znevýhodňování této politické strany ve vysílání České televize. "Kdyby se to dělo vůči jiné politické straně, vyvolalo by to značnou kritiku," dodal. Jednotlivé názorové proudy podle něj mají dostat stejný prostor k vyjádření.

Související

Moravec: Ať mi řeknou do očí, že chtějí Otázky zrušit. ČT chce někdo zlikvidovat

Václav Moravec - moderátor

Podle jeho oponentů lze ale vyváženost České televize a jejího vysílání hodnotit pouze jako celek, nikoli na základě jednoho pořadu, a to v kontextu všech zástupců názorových proudů, nikoli pouze předsedů jednotlivých stran. O zvaní předsedů jednotlivých politických stran se totiž v Kodexu ČT ani v Zákoně o ČT nikde nepíše. Šafařík si přesto stojí za tím, že Otázky Václava Moravce zákon porušují a poškozují obraz ČT.

Generální ředitel ČT Hynek Chudárek na začátku celé debaty připomněl, že se Okamura neobjevil v OVM od roku 2017. Podle něj tudíž v pořadu nedocházelo k naplňování zásad plurality názorů, což je požadavek, který Kodex ČT zmiňuje. Po řediteli zpravodajství tak Petru Mrzenovi šéf televize žádá, aby zjednal nápravu. Jak konkrétně by ale měla vypadat, zatím není jasné.

Chudárek také radním řekl, že si nechal na toto téma zpracovat dva posudky, jeden od advokátní kanceláře Havel & Partners, druhý od mediálního experta Jana Jiráka.

Xaver Veselý děkoval řediteli

To kvitoval zejména radní Luboš Xaver Veselý, který opakovaně děkoval generálnímu řediteli, že se ke kritice ohledně Okamury otevřeně vyjádřil.

"Jsem rád, že konečně někdo našel odvahu a řekl - udělali jsme chybu. Nebyl pozván," uvedl Veselý. Jeho kolega Tomáš Řehák následně v reakci na Veselého opáčil, že ze slov generálního ředitele vyvozuje něco, co nezaznělo. Podle něj je navíc velmi ošidné hovořit o vyváženosti v rámci jednoho pořadu. "Vždycky, když se zaměříme na malý detail, najdeme něco jako nevyváženost. Pojďme se této pasti vyhnout," řekl.

Související

"Slušnost není slabost." Moravec utnul nedělní pořad ČT, pak vyťukal morseovku

"Budu to říkat pomalejc nebo to vyťukávat morseovkou," řekl Patrik Nacher v Otázkách Václava Moravce
1:18

Bývalý předseda Rady ČT Pavel Matocha následně souhlasil s Veselým. Podle něj je otázka, zda Rada ČT může řešit vyváženost jen v celku, anebo i na úrovni jednoho pořadu. Matocha v této souvislosti citoval dokument Etického panelu ČT, ve kterém se mimo jiné uvádí, že časový prostor, který je dán jednotlivým politickým stranám a hnutím, "musí být ve svém celku vyvážený".

Tím se ale podle Etického panelu požadavky na vyváženost nevyčerpávají. "Z ustanovení čl. 6.1 Kodexu ČT je jasně patrné, že vyváženost musí být zajištěna i na úrovni jednotlivých pořadů," zdůraznil Matocha pasáž ze závěrů poradního orgánu generálního ředitele veřejnoprávní televize. Co se týče významu jednotlivých pořadů, má Etický panel ČT za to, že nelze v plném rozsahu kompenzovat vyváženost mezi různými pořady, a to zejména kvůli jejich odlišnému významu a váze v kontextu veřejné debaty.

Pořady nemají stejný společenský dopad

"Podle Etického panelu ČT je nutné v prvé řadě dbát i na vyváženost jednotlivých pořadů a jejich dílů, neboť právě díky vyváženosti na této úrovni lze nejlépe dosáhnout vyváženosti ve vysílání jako celku. Zvláště u pořadů, které mají pro celospolečenskou debatu mimořádný význam v kontextu svého načasování, sledovanosti, formátu a dalších faktorů, je nutné věnovat zajištění vyváženosti odpovídající pozornost," dodal Matocha.

To se nicméně netýká pozvánek pro jednoho konkrétního politika. Například podle expertů z advokátní kanceláře Rowan Legal Rada ČT ani její členové nesmí přímo zasahovat do výroby a vysílání televizních pořadů, a nesmí tedy přijímat stanoviska a doporučení týkající se konkrétního pořadu a jeho dramaturgie.

Související

Co znamená volba Chudárka do čela ČT? Ukáže mimo jiné Moravcovu budoucnost

Václav Moravec - moderátor

"Rada ČT ani nemá pravomoc uložit povinnost pozvat do konkrétního pořadu konkrétní osobu," zní jasné stanovisko právníku advokátní kanceláře Rowan Legal. Podobně svůj závěr formulovala i advokátní kancelář HVH Legal. "Pokud by Rada ČT vydala stanovisko či doporučení o porušení kodexu v tom smyslu, že do konkrétního diskusního pořadu není zván konkrétní politik, překročila by své pravomoci stanovené Zákonem o ČT, a jednala by tak v rozporu s ním," konstatovala v posudku.

Evidence hostů

Radní se nakonec také shodli, že budou požadovat evidenci hostů, a to nejen pokud jde OVM, ale i u jiných diskusních pořadů. Před tím ovšem v debatě někteří členové kontrolního orgánu varovali.

"Byla bych nerada, abychom se dostali k čárkování a měření sekund zástupců jednotlivých stran," upozornila radní Ivana Chmel Denčevová. Nejen podle ní by se tím radní mohli dostat do slepé uličky. Vždycky totiž záleží na kontextu, ve kterém se zvaní hostů odehrává.

 
Mohlo by vás zajímat

Stanjura proti všem. Odjel pryč a vláda poslala rozpočet dál, dosud to odmítala

Stanjura proti všem. Odjel pryč a vláda poslala rozpočet dál, dosud to odmítala

Na dálnici z Prahy do Drážďan dopadli člena Hamásu. Vezl zbraně k plánovaným útokům

Na dálnici z Prahy do Drážďan dopadli člena Hamásu. Vezl zbraně k plánovaným útokům

Svatořečení Anežky České – jiskra svobody před bouří sametové revoluce

Svatořečení Anežky České – jiskra svobody před bouří sametové revoluce
10 fotografií

Na Šumavě skoro 20 stupňů a polární záře. Pak přijde zlomový víkend

Na Šumavě skoro 20 stupňů a polární záře. Pak přijde zlomový víkend
domácí Aktuálně.cz Obsah Česká televize Rada České televize SPD Tomio Okamura Václav Moravec Otázky Václava Moravce host politika

Právě se děje

před 7 minutami
Zpívala, i když umírala. Omayra Sánchezová umírala 60 hodin, stala se symbolem zkázy

Zpívala, i když umírala. Omayra Sánchezová umírala 60 hodin, stala se symbolem zkázy

Voda a bahno, které ji svíralo, jí sahaly až po bradu. Byla zaklíněná a nebylo jí pomoci.
před 41 minutami
V Německu ruší vánoční trhy. Pořadatelům chybí peníze na protiteroristická opatření

V Německu ruší vánoční trhy. Pořadatelům chybí peníze na protiteroristická opatření

Nároky na bariéry, kontroly a strážníky zvyšují náklady natolik, že si některé obce nemohou dovolit akce pořádat.
před 1 hodinou
Rusové musí zuřit. Putinova "superzbraň" padá k zemi zvlášť zahanbujícím způsobem
0:49

Rusové musí zuřit. Putinova "superzbraň" padá k zemi zvlášť zahanbujícím způsobem

Jednou z nejobávanějších střel, kterou agresor útočí na města a elektrárny, je Kinžal. Ukrajinci našli její slabinu.
před 1 hodinou

Síla obyčejného gesta: královna a princezna děkují válečným veteránům

Síla obyčejného gesta: královna a princezna děkují válečným veteránům
Prohlédnout si 12 fotografií
Londýnský Big Ben v noci září světelnými projekcemi a odměřuje osmdesát let od konce ničivé druhé světové války.
Westminsterské opatství v rozkvetlém moři máků. Devadesáté sedmé pole vzpomínek, kde každý květ znamená jedno jméno.
před 1 hodinou
Stanjura proti všem. Odjel pryč a vláda poslala rozpočet dál, dosud to odmítala

Stanjura proti všem. Odjel pryč a vláda poslala rozpočet dál, dosud to odmítala

Dosluhující vláda definitivně ukončila spekulace o tom, zda pošle návrh rozpočtu na příští rok nové sněmovně.
před 1 hodinou
Jste nemocní a chcete americké vízum? Prokažte, že máte na léčbu, budou žádat úřady

Jste nemocní a chcete americké vízum? Prokažte, že máte na léčbu, budou žádat úřady

Úředníci mají prověřovat, zda žadatelé trpí například cukrovkou, onemocněním srdce či obezitou.
před 2 hodinami
Moravcovo ignorování Okamury může narušit politickou soutěž, shodli se radní ČT

Moravcovo ignorování Okamury může narušit politickou soutěž, shodli se radní ČT

Předseda SPD Tomio Okamura se neobjevil v Otázkách Václava Moravce od roku 2017.
Další zprávy