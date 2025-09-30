Generál je po útoku nožem pořád v nemocnici. Víme, kdo útočil, nejasnosti trvají

Pro českou armádu a její nejvyšší velení jde o velký reputační problém. Zřejmě i proto je o pátečním incidentu v baru, po němž skončil s rozřezanou rukou generál Roman Hyťha, k dispozici velmi málo informací. Deník Aktuálně.cz nicméně v posledních hodinách ověřil další zjištění, díky nimž incident dostává konkrétnější obrysy a je možné jej částečně zrekonstruovat.
Je tak třeba jasné, že k události nedošlo v hlavním městě. "Páteční událost, kterou policejní orgán prověřuje, se stala v Brně," uvedla Nikola Rimkevič Hájková z Vojenské policie. Další konkrétnosti s odkazem na probíhající proces už ale odmítla komentovat.
Když se pak reportér deníku Aktuálně.cz obrátil na brněnské policejní ředitelství, krajský mluvčí Pavel Šváb potvrdil, že k incidentu jako první dorazili státní policisté. "Zasahovali jsme u konfliktu několika osob a na místě provedli prvotní úkony," upřesnil Šváb. Protože při kontrole účastníků konfliktu vyšlo najevo, že jde o příslušníky armády, věc si poté kompletně převzala k vyšetření Vojenská policie.
Kde přesně k incidentu, do něhož se zapojili příslušníci ozbrojených sil včetně sedmačtyřicetiletého generála Romana Hyťhy, došlo, ovšem specifikovat nechtěl. Nicméně jak zatím Aktuálně.cz zjistilo, událost se měla seběhnout v Králově Poli, známé "armádní" části jihomoravské metropole - sídlo tam totiž má jak Univerzita obrany, tak třeba i krajské vojenské velitelství.
Zraněný muž středního věku
Také brněnská záchranná služba potvrdila, že její jednotka byla ke konfliktu přivolána. "Měli jsme v péči zraněného muže středního věku," uvedla mluvčí záchranné služby Jihomoravského kraje Michaela Bothová. Zajímavé ovšem je, že v souvislosti s tímto incidentem poskytli záchranáři pomoc pouze jedinému pacientovi, nikomu dalšímu. To znamená, že nikdo kromě Hyťhy zraněný nebyl. "Po ošetření jsme jej převezli k další péči do nemocnice," doplňuje Bothová.
Ani mluvčí záchranky ovšem nechtěla specifikovat, kde přesně zásah proběhl, ani kam zraněného generála převezli. "S ohledem na povinnou mlčenlivost je za nás toto maximum, co můžeme sdělit," dodala. Hyťhův transport do centrální Fakultní nemocnice u svaté Anny nicméně potvrdil její mluvčí. "Muže jsme přijali a je stále v naší péči," sdělil Jiří Erlebach.
Co dělal v Brně? Nemůžeme komentovat
Nevysvětlenou okolností incidentu zůstává otázka, při jaké příležitosti ke krvavému zranění generála Romana Hyťhy v Brně došlo. Jeho hlavní pracoviště je totiž na generálním štábu v pražských Dejvicích.
Vedoucí katedry vojenské geografie a meteorologie na brněnské Univerzitě obrany, která spadá pod Hyťhovu sekci zpravodajského zabezpečení, Martin Hubáček říká, že žádná akce s generálovou účastí tam ve čtvrtek 25. září neproběhla. Stejně reagoval i Emil Kamenský, mluvčí brněnského krajského vojenského velitelství.
Druhý voják? "Nebudeme komentovat"
"Co dělal brigádní generál Hyťha v místě, nemohu komentovat, protože věc šetří Vojenská policie," sdělila pouze Magdalena Dvořáková, mluvčí generálního štábu.
Druhým vojákem, jenž se incidentu spolu s Hyťhou zúčastnil, měl být podle zatím neoficiálních informací mladší příslušník informačních a kybernetických sil s nižší hodností. Jedna skupina této jednotky sídlí právě v Brně. Mluvčí Velitelství informačních a kybernetických sil armády Jindřiška Budíková informaci o druhém účastníkovi konfliktu nepopřela. Odmítla nicméně novinářský dotaz jakkoliv komentovat s ohledem na probíhající vyšetřování Vojenské policie.
Nadřízení obou příslušníků ozbrojených sil, kteří se incidentu zúčastnili, nyní čekají na podněty vyšetřovatelů, aby rozhodli, jak vojáky kázeňsky či finančně potrestat.
Nejasné zůstává také to, jak vážný je nyní stav samotného Romana Hyťhy. Nevyplývá to ani z jeho reakce, kterou v sobotu 27. září získal deník Aktuálně.cz.
"Můžu pouze potvrdit, že jsem byl nevyprovokovaně napaden nožem, v důsledku čehož jsem utrpěl zranění. Vzhledem k tomu, že tuto věc v současné době vyšetřuje policie, se k věci nebudu dále vyjadřovat," oznámil šestinásobný účastník mise v Afghánistánu a bývalý příslušník speciálních sil.