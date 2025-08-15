Pro STAN je to další příležitost k útoku na ODS. Fiala by měl začít hasit požár

Podpora Starostů a nezávislých podle aktuálních šetření poslední dobou buď stagnuje, anebo dokonce klesá. V každém případě nemá vzestupnou tendenci, což musí Víta Rakušana a jeho okolí zcela jistě zneklidňovat.
Otázkou je, do jaké míry jde o odraz ne zrovna jednoznačně srozumitelné kampaně nebo zda jde o prostou daň za vládnutí. Nejen Spolu, ale i Starostové budou letos ve volbách skládat účty za to, jak si počínali u moci.
Podle posledních dat agentury Median čtyřicet procent současných voličů STAN volilo v minulých volbách koalici Spolu. Dalších osmnáct procent bývalých voličů Spolu k volbám nepůjdou nebo nevědí, koho volit.
Pokud má tedy bitcoinová kauza, která se včerejším zadržením Tomáše Jiřikovského dostává do kvalitativně nové fáze, ve volbách poškodit koalici Spolu, je to právě STAN, kdo by na tom mohl za jistých okolností vydělat.
Rakušan se nicméně v danou chvíli rozhodl být opět maximálně zdrženlivý. V žádném případě, ostatně jako v minulých měsících, nezavelel k útoku na ODS. Starostové de facto už několik týdnů požadují pouze to, aby jim ministryně spravedlnosti Eva Decroix doručila úplnou a věrohodnou časovou osu celé kauzy. A ta na oplátku tvrdí, že se tak stane příští týden. Zatímco se tedy v médiích řeší dramatický zásah v bytě Jiřikovského, případně bedny plné peněz, které měla policie zajistit, STAN vyčkává.
Rakušan: Nevidím důvod k pochybnostem
Ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan v pátek pro ČTK k zásahu policistů uvedl, že jako ministr vnitra není a ani nemůže být informován o krocích orgánů činných v trestním řízení, už vůbec ne ve vztahu ke konkrétním prověřovaným kauzám.
"Nevidím jediný důvod k tomu, proč by měl kdokoliv kroky policie, které činí pod dozorem VSZ v Olomouci, jakkoliv zpochybňovat. Tyto orgány pracují nezávisle a v souladu s platnými zákony," dodal.
Politolog Jakub Lysek má v každém případě za to, že bitcoinová kauza může ve volbách koalici Spolu uškodit.
"A to v případě, že se objeví nějaké nové informace o zapojení aktérů z řad ODS, či nějaké krytí kauzy z jejich strany," míní Lysek. Zdůrazňuje přitom, že premiér Petr Fiala se zatím ke kauze příliš nevyjádřil, podle něj se již ale bude muset aktivně pustit do hašení požáru. "Asi by měl upozornit na to, že je policie nezávislá a že on a celá ODS nic nezametá pod koberec."
Podle Lyska by měl lidem Fiala jasně říct něco na tento způsob: "Nebráníme vyšetřování, vyvodili jsme z kauzy politickou odpovědnost, což by se v případě vlády populistů nestalo." Lysek v této souvislosti naznačuje, že by se pak mohla celá věc ještě urovnat podobně, jako když se v nedávných letech Andrej Babiš zbavil vlivné poslankyně, která chtěla exmanželovi uškodit. "Ale chce to více aktivní přístup v komunikaci ze strany špiček Spolu," má jasno Lysek.
Zmatená komunikace
Jeho kolega Aleš Michal se pak v rozhovoru pro Aktuálně.cz přiznal, že ho mimo jiné zajímá právě to, jak se k novým skutečnostem postaví hnutí STAN. "Jeho komunikace je zmatená, kombinuje výzvy k řešení, ale i takříkajíc zařazení zpátečky. Preference uvnitř vládního bloku se mohou také přerozdělovat v závislosti na tom, jestli si STAN najde jednoznačnější a srozumitelnější pozici," uvažuje Michal.
A politolog Petr Just nakonec připomíná, že u podobných kauz a jejich možného dopadu na politický terén a dynamiku podpory jednotlivých stran hraje roli několik faktorů. "Jedním je věcná srozumitelnost pro běžného voliče, tedy zda je to něco, co je jasně uchopitelné. U kauz obtížnějšího charakteru, kde je věcná podstata třeba hodně komplikovaná nebo technická, je potenciál takové kauzy ovlivnit menší," míní Just.
Právě tuto okolnost přičítá tomu, proč bitcoinová kauza doposud koalici Spolu nijak výrazně nezasáhla. "Alespoň pokud to posuzujeme podle preferencí," zdůrazňuje Just v rozhovoru pro Aktuálně.cz. To ale samozřejmě není jediné kritérium. Ta další podle něj souvisí s přítomností kauzy ve veřejném prostoru a veřejném diskurzu. "A to jak z hlediska toho, kdy se kauza tzv. propírá, tak z hlediska toho, jak dlouho se tak děje," upozorňuje politolog.
"Pokud nějaká z dalších fází začíná nyní a bude se ve veřejném diskurzu držet až do voleb, nebo dokonce pokud do voleb budou postupně přibývat další a další dílky, pak je pravděpodobnost vlivu na výsledek vyšší," má jasno Just. Zároveň dle svých slov očekává, že i v případě, že by se již nové věci v kauze do voleb neobjevily, tak opozice bude dělat vše pro to, aby na kauzu neustále až do voleb upozorňovala.
Ostatně v uplynulých dnech jsme podle Justa byli ze strany některých zástupců hnutí ANO svědky toho, že jejich reakce na kauzy jejich kolegyně, poslankyně Margity Balaštíkové, která se týkala "zakleknutní exmanželovy firmy" a " její objednávka vraždy psa exmanželovy přítelkyně, byla pro Babiše a spol. typická. "A co bitcoiny, Dozimetr nebo kampelička?" parafrázuje Just strategii hnutí ANO s tím, že jde de facto o whataboutismus v praxi.