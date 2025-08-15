Domácí

Kauza bitcoiny: Jiřikovský je opět v cele, před policií utekl střechu, píše Deník N

Policie ve čtvrtek večer v Břeclavi zadržela a obvinila dříve odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiřikovského, který daroval ministerstvu spravedlnosti bitcoiny v miliardové hodnotě. V pátek o tom informoval Deník N na základě informací exmanželky Jiřikovského. Podle serveru kriminalisté Jiřikovského obvinili z nedovoleného nakládání s drogami a legalizace výnosů z trestné činnosti.
Tomáš Jiřikovský na archivním snímku u soudu z roku 2018, kdy byl obviněný z odcizení bitcoinů za více než 16 milionů korun z internetového obchodu Sheep Marketplace.

Jiřikovský, kterého vyšetřovatelé podezírají z nedovolené výroby a jiného nakládání s drogami, během čtvrteční razie unikl na střechu domu. Posléze jej policisté zajistili a odvezli, napsal Deník N.

Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Olomouci ve čtvrtek večer informovalo o zásahu policie v bitcoinové kauze. Uvedlo také, že zajišťuje osoby a věci. Podle serveru policie zasahovala v domě v Břeclavi, kde bydlí Jiřikovský. Webu to potvrdila exmanželka Jiřikovského s tím, že se její bývalý muž snažil policistům uniknout přes střechu domu. Kriminalisté ho po zadržení obvinili z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti a nedovoleného nakládání s omamnými a psychotropními látkami, dodal Deník N.

"Policejní orgán Policie České republiky, Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) služby kriminální policie a vyšetřování v současné době intenzivním způsobem provádí úkony trestního řízení v trestní věci, která souvisí s darováním bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Jsou prováděny jak úkony k objasnění věci, tak i úkony k zajištění osob a věcí v trestním řízení," uvedl ve čtvrtek večer na webu vrchní státní zástupce Radim Dragoun.

NCOZ se dosud věcí zabývala pro podezření ze zneužití pravomoci, legalizace výnosů trestné činnosti a nedovoleného nakládání s drogami. K nynějšímu policejnímu zásahu Dragoun uvedl, že se týká podezření z legalizace výnosů trestné činnosti a nedovoleného nakládání s drogami. "Jde o trestní věc, která byla v nedávné době policejním orgánem vyloučena k samostatnému řízení ze společného řízení, jehož předmět je širší," dodal.

Miliardový bitcoinový dar od Jiřikovského přijal pro ministerstvo spravedlnosti ministr Pavel Blažek (ODS), v červnu kvůli tomu skončil ve funkci. Jeho nástupkyně ve funkci Eva Decroix (ODS) nechala vypracovat audit kauzy, jehož první část auditorská firma Grant Thornton zveřejnila na konci července. Uvedla mimo jiné, že ministerstvo bitcoinový dar nemělo přijímat, protože vědělo o okolnostech, které naznačovaly existenci významného rizika, že dar může pocházet z výnosů trestné činnosti. Podle shrnutí první části auditu také existuje riziko naplnění skutkových podstat některých trestných činů.

Decroix chce v tomto týdnu také zveřejnit aktualizovanou časovou osu bitcoinové kauzy s více než 8000 položkami. Informovala o tom před týdnem a zároveň označila za zcela nepravdivou spekulaci, že koordinátor objasňování kauzy David Uhlíř předčasně skončil ve funkci kvůli snaze ministerstva nezveřejňovat nepříjemná zjištění. Největší opoziční hnutí ANO požaduje kvůli kauze i konec ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS), který byl podle něj do věci také zapojený.

 
