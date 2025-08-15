Domácí

Decroix se ostře pustila do Blažka: Ušetři nás svých názorů, je to od začátku blbě

před 8 minutami
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) se ostře vymezila proti názorům svého předchůdce Pavla Blažka (ODS) na bitcoinovou kauzu. Na síti X mu napsala, že "je to celé od začátku úplně blbě" a "tyhle moudra jsou teď ministerstvu fakt platný jak mrtvýmu zimník". Reagovala tak na Blažkovo vyjádření, kterým komentoval zadržení Tomáše Jiřikovského, dárce bitcoinů ministerstvu.
Slovní přestřelka začala poté, co Blažek zveřejnil svůj pohled na nejnovější vývoj v bitcoinové kauze. Ta ho stála křeslo ministra spravedlnosti. 

"Bude-li dárce odsouzen za trestnou činnost spáchanou v souvislosti s předmětem daru, potvrdí se současně, že darovací smlouva byla po téměř 10 letech od spáchání trestné činnosti jediným účinným způsobem, jak se dobrat k výsledku trestního řízení i k tomu, aby byl zabaven případný výnos z ní. Nebude-li odsouzen, předmět daru zůstane v majetku státu jakbysmet," napsal na síti X.

Reakce od jeho nástupkyně v resortu, ministryně spravedlnosti Evy Decroix, na sebe nenechala dlouho čekat. Ke slovům svého předchůdce byla překvapivě ostrá.

"Hele Pavle, nechtěl bys nás, aspoň z nějaké elementární právní či politické kolegiality, ušetřit názorů, jak je to všechno úplně v pohodě?" vzkázala Decroix Blažkovi. Mluvčí ministerstva Vladimír Řepka potvrdil, že vyjádření psala ona.

"Je to celé od začátku úplně blbě a tyhle moudra jsou teď ministerstvu fakt platný jak mrtvýmu zimník!" vzkázala Decroix v diskuzi pod příspěvkem Blažka. "Nepíšu názory, ale fakta. A veřejnou polemiku mezi námi dvěma považuji nyní za nesprávnou. Času bude ještě dost," odvětil jí exministr spravedlnosti.

Udělejte si tam pořádek, píše poslankyně ze STAN

Spor na sociálních sítích se nevyhnul pozornosti koaličních partnerů. "Neměli byste vy dva spolupracovat? Udělejte si tam pořádek," apelovala na premiéra Petra Fialu poslankyně z hnutí STAN Silvia Doušová.

Blažek kvůli přijetí daru od odsouzeného obchodníka s drogami Jiřikovského rezignoval a pozastavil členství v ODS. Jeho nástupkyně zadala k objasnění postupů ministerstva při přijetí daru externí audit, podle jehož dílčích závěrů ministerstvo bitcoiny přijímat nemělo. Jmenovala také koordinátora objasňování kauzy, spolupráci s ním ale ukončila předčasně.

 
