Pražskou zoo povede dočasně Machek, nový ředitel vzejde z konkurzu v únoru

Bývalý ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek rezignoval k 31. říjnu. Od 1. do 30. listopadu byl vedením příspěvkové organizace pověřen ředitel odboru ochrany prostředí pražského magistrátu Štěpán Kyjovský. Machek působí v zahradě jako zoologický náměstek.
"Měsíc byl v roli dočasného ředitele Zoo Praha pan ředitel Kyjovský, a ten se nyní vrací ke svým povinnostem. A proto jsme dnes odsouhlasili pověření pana náměstka Machka," řekla po jednání náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti). Už dříve uvedla, že výběr dočasného ředitele bude jedním z hlavních úkolů Kyjovského.
Pracovní vztahy v zahradě jsou totiž poznamenané kvůli obviněním z bossingu a šikany. Ta mířila nejen na bývalého ředitele Bobka, ale také na jeho tajemnici Renatu Švejdovou a náměstkyni ekonomicko-provozního útvaru Šárku Novákovou.
Na konci září o tom napsaly servery Seznam Zprávy a Deník N. Bobek odmítl, že by se jeho chování dalo označit za bossing a šikanu, byť uznal, že nemá daleko k tomu zvýšit hlas. Následně vznikla petice za ředitelovo odvolání a zástupci kritiků odeslali otevřený dopis vedení magistrátu. Rezignaci ke konci října Bobek oznámil 30. září. Bývalý ředitel Bobek stál v čele zoo od začátku roku 2010. Odchod z organizace už dříve oznámily i Švejdová s Novákovou.
"Bylo nesmyslné chtít po řediteli Kyjovském, aby ke své náročné práci ještě řídil pražskou zoo. Po snaze přihrát zakázku na vyšetření šikany firmě své známé vnáší náměstkyně Komrsková do této citlivé situace další zmatky," reagoval na rozhodnutí rady předseda pražské frakce hnutí ANO Ondřej Prokop.
Vztahy na pracovišti měla napravit firma Konsent Solutions. Magistrát jí zadal zakázku za 210 tisíc korun na základě poptávky mezi třemi společnostmi. Někteří zastupitelé však kritizovali, že firma byla založena 7. října a zadání zakázky magistrát oznámil 21. října. Firma v té době neměla vyřízené živnostenské oprávnění. Komrsková několikrát odmítla, že by ředitelka firmy Johanna Nejedlová byla její známá. Uvedla, že ji zná pouze z odborných kruhů. Firma nakonec od smlouvy odstoupila.
Pražská zoologická zahrada je příspěvkovou organizací magistrátu. Spolu s Pražským hradem dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším místům v metropoli i v Česku, loni jejími branami prošlo 1,387 milionu lidí.