Pozor na tento podvod. "Emily" připravila Čecha o 5 milionů, přehlédl klíčový detail

Tento zářijový incident přistál na stůl vyšetřovatelům z oddělení hospodářské kriminality: Muže měla přes profesní síť LinkedIn kontaktovat "londýnská specialistka na farmacii a investice" vystupující pod jménem Emily Clarke. Postupně si získala důvěru poškozeného a přesvědčila ho, aby začal investovat do kryptoměn.
Muž si dle jejích instrukcí stáhl oficiální investiční aplikace z Obchodu Play na mobilním operačním systému Android, kde se zaregistroval a založil si vlastní účty. K těm měl přístup jen on sám. První investici následně uskutečnil v nižší částce přes legitimní platformu, kde si ověřil, jak vše funguje.
Pak ovšem přišla druhá "fáze". Další aplikace byla již podmíněna zadáním webové stránky, kterou žena zaslala Čechovi ze Žďárska zprávou v chatovací aplikaci WhatsApp.
Odkaz a stránky na první pohled vypadaly věrohodně, muž tak začal obchodovat prostřednictvím zaslaného odkazu. Zde nicméně udělal klíčovou chybu.
"Nevšiml se, že v doméně zaslaného odkazu se nachází tři písmena navíc, nešlo tedy o skutečné stránky investiční společnosti. Byl to falešný web vytvořený k podvodnému jednání," vysvětlila Michaela Lébrová, mluvčí vysočinských policistů.
Poslal podvodníkům desetitisíce eur a dolarů
Od poloviny září zaslal důvěřivý Čech prostřednictvím falešné platformy více než 70 tisíc eur a 35 tisíc dolarů. Když se pokusil vybrat "zhodnocené" prostředky, kdy slibovaný výnos údajně činil více než 150 procent, byl vyzván, aby uhradil výběrový poplatek ve výši 115 tisíc dolarů.
"Muž částku odeslal na účet v zahraničí. Následně mu přišla informace o údajném zmrazení účtu a požadavek na další platbu ve výši 22 tisíc dolarů. Ani po zaslání těchto částek však nedošlo k uvolnění peněz," doplnila Lébrová.
Muž proto pojal podezření a při ověřování zjistil neblahou skutečnost, že zaslaný odkaz směřoval na falešnou stránku, která se pouze tvářila jako web renomované investiční společnosti.
Nedůvěřujte, prověřujte, apeluje policie
Vzhledem k tomu, že peníze zamířily do zahraničí nebo se rozpustily v kryptoměnách, nejspíše se už napálenému Čechovi nikdy nevrátí zpět. Šance, že se podaří dopadnout podvodníky působící mimo ČR, je mizivá.
Policie proto důrazně radí: nikdy nepoužívejte odkazy od cizích a neznámých lidí, prověřujte odkazy na investice a nesdílejte osobní a přístupové údaje.
"A nevěřte slibům vysokých a bezrizikových výnosů - to je typický znak podvodu a riziko vždy nese investor," uzavřela policejní mluvčí.