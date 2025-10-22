Domácí

"Totální alibismus." Babiše štvou změny v povolenkách, ministr si to nenechal líbit

Změny v systému emisních povolenek ETS2, které před nadcházejícím summitem unijních lídrů navrhla Evropská komise, jsou podle předsedy hnutí ANO Andreje Babiše nesmyslné a alibistické. Babiš, který je v současné době na dovolené, to řekl ve videu. Vyzval dosluhujícího premiéra Petra Fialu (ODS), aby v Bruselu odmítl "zelené šílenosti", které podle něj komise navrhuje.
Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) v úterý oznámil, že Evropská komise vyslyšela český požadavek na úpravu systému povolenek a představila konkrétní návrh změny legislativy. Jejich cílem je zejména stabilizovat cenu emisních povolenek. Hladík řekl, že emisní povolenky neohrozí domácnosti ani drobné živnostníky, výrobce či podnikatele.

Ve středu dosluhující ministr Hladík řekl, že "reakce Evropské komise na požadavky Česka a dalších 18 států na úpravy v systému nových emisních povolenek ETS2 je absolutním vítězstvím". Podle něj Komise požadavky států plně reflektovala, což znamená záruku, že povolenky se udrží na přijatelných cenách.

V reakci na Babišovu kritiku poukázal Hladík na to, že šéf ANO je aktuálně na dovolené. "Myslím, že by bylo fajn, kdyby od moře zase přijel do Česka a začal trošku pracovat. Je po volbách. Myslím si, že toho populismu v Česku bylo dost," uvedl. Babišovy populistické řeči podle Hladíka jen vyvádějí ČR mimo Evropskou unii, což s sebou může přinést negativní ekonomické dopady pro každého. 

Babiš ale tvrdí, že Fialova vláda jen dál škodí zemi a lže občanům. "Žádný strop to není, občané budou platit, pokud se to na té radě nezastaví… Je to totální alibismus," prohlásil o novém návrhu Babiš, jehož hnutí jedná o příštím kabinetu s hnutím SPD a Motoristy. Zopakoval, že jeho nová vláda systém povolenek odmítne, a když to unie navzdory tomu prosadí, Česko jej nezavede. "A radši se budeme soudit," dodal.

Premiér Petr Fiala (ODS) v úterý na síti X napsal, že EK navrhla soubor konkrétních opatření, která mají omezit negativní dopady zavedení systému emisních povolenek ETS2 na občany i firmy. "Návrhy se ubírají směrem, který jsme prosazovali, a je důležité je co nejdříve schválit," uvedl. Česko podle něj odmítá, aby lidem skokově zdražilo bydlení či pohonné hmoty a nový návrh EK na tuto snahu reaguje. "Zároveň však nesmíme zůstat stát v půli cesty a musíme pokračovat v hledání podpory pro celkové odložení náběhu tohoto typu povolenek," dodal.

Současně Fiala vyzval budoucí vládu, aby v této iniciativě pokračovala. "V unii totiž nestačí jen nadávat a kritizovat. Jen tvrdým vyjednáváním, trpělivým vysvětlováním našich pozic a budováním koalic lze prosadit konkrétní kroky, které skutečně pomohou našim občanům," míní Fiala.

První místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček označil změny v systému povolenek v úterý za debakl. Stanoviska EK jsou čím dál tím tvrdší a kategoričtější, míní Havlíček. Podle Hladíka se Havlíček vyjadřoval ještě dřív, než komise návrh představila. "On prostě zjednodušeně řečeno něco plácl a neznal ten návrh jako takový. Tohle je absolutní diletantismus, který si budoucí ministr nemůže dovolit," řekl. Jde o maximum, čeho mohla ČR dosáhnout, a je za tím rok úsilí, doplnil Hladík.

Nový systém ETS 2 má obchodování s povolenkami rozšířit například na silniční dopravu nebo vytápění budov. Podle dosavadních plánů má platit od roku 2027. Česko patří do skupiny téměř dvou desítek zemí, které žádaly změny systému a záruky, že obchodování s emisními povolenkami bude předvídatelné, povolenky prudce nezdraží a nebudou mít negativní dopad na občany.

Evropská komise podle Hladíka na ministerském jednání popsala pět mechanismů, kterými se zajistí dlouhodobé udržení ceny emisní povolenky na hodnotě 45 eur za tunu oxidu uhličitého (CO2). Mechanismy se přitom spustí, jakmile cena povolenky tuto hodnotu přesáhne. "Cena povolenky tak bude předvídatelná a stabilní," řekl Hladík novinářům v Lucemburku.

Nyní by o věci mělo začít vyjednávání mezi Evropskou komisí, členskými státy sdruženými v Radě EU a Evropským parlamentem.

