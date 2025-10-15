Politika

Narozeniny jsem si představoval jinak, vzkázal Turek. Zmínil svou "multikulti" rodinu

Filip Turek slaví 40. narozeniny - a shodou okolností v den, kdy policie zahájila prověřování nenávistných příspěvků, které měl před lety údajně napsat. Poslanec za Motoristy sobě se brání a tvrdí, že sám pochází z multikulturní rodiny, tudíž většina jeho starých postů je na úrovni "blbých vtipů". "Co bude dál? Jsem prvním nacistickým íránským agentem bez bakalářské práce?" napsal veřejně Turek.
"Neměl jsem raději zůstat v tom svém autoparlamentu? Dneska je mi 40 let a slavím to tady svou 150. kauzou," řekl Turek ve videu, které natočil v obklopení svých aut a zveřejnil ve středu na svém facebookovém i instagramovém profilu.

Opět odmítl tvrzení Deníku N, podle kterého měl dnes už bývalý europoslanec napsat v minulých letech sérii rasistických, nenávistných a xenofobních příspěvků. Zatímco Motoristé sobě podali trestní oznámení na zmíněné médium, policie čerstvě zahájila úkony trestního řízení a prověřuje okolnosti Turkových někdejších výroků.

"Humor nemá hranice, a už vůbec je neměl, když mi bylo 24 let. Došlo k evidentní manipulaci a je podáno trestní oznámení. Před komunismem a nacismem utekla velká část mé rodiny a ta židovská část doteď žije v Americe," hájí se Turek na svém profilu.

Podotkl, že celý život cestuje a má "nejkrásnější vztahy s lidmi všech etnik". Sám pak podle svých slov pochází z multikulturní rodiny. "Ta si celá odnesla chování jak nacistů, tak komunistů, a i když v rodině odpouštíme, považujeme obě tyto ideologie za obdobné," vzkázal svým sledujícím.

"Zeptejte se sebe, jakou největší blbost jste před 10 až 16 lety mohli někam napsat a proč ministr (Jan) Lipavský psal chvilku před vstupem do funkce ministra zahraničí, že nás kapitalisty pověsí provazem, který mu sami prodáme?" zaútočil na končícího šéfa diplomacie, který se sám přiznal k autorství nevhodných slov na pirátském fóru.

"Co bude dál? Má auta jsou údajně Radovana Krejčíře? Jsem prvním nacistickým íránským agentem bez bakalářské práce? Své 40. narozeniny jsem si představoval jinak, ale díky vám a vaší podpoře dokážeme vše," napsal ve středu Turek ke svému "narozeninovému" videu.

Ke kauzám, které kolem něj v posledních dnech kolují, uvedl: "Budoucí opoziční strany se mě snaží odepsat za každou cenu, protože bez Motoristů by se musela vláda opřít o ně."

Turek opětovně uznal, že ne vše, co kdy napsal na své sociální sítě, bylo správné. Odmítl však, že by byl rasistou či schvaloval jakoukoliv formu ubližování komukoliv.

"Uznávám, že ne vše, co jsem kdy napsal, bylo správně. Nejsem ale žádný rasista, nepodporuji ani neschvaluji jakoukoliv formu ubližování komukoliv," uvedl Turek. Povolební matematika je podle něj taková, že bez Motoristů, se kterými o vládě jedná ANO a SPD, kabinet nevznikne. "Bez nás se nastávající vláda bude muset opřít o stávající vládní členy. Toho si je budoucí opozice vědoma, snaží se mě odepsat za každou cenu a opírají se o 15 let staré zmanipulované příspěvky na facebooku," řekl.

Povolební uspořádání nemají podle Turka určovat mediální útoky, ale demokratický systém. "Také tady máme právní systém, presumpci neviny a snad nezávislé soudy," dodal.

Policie učinila první kroky

Podle policejního mluvčího Jana Daňka vyšetřovatelé prověřují trestný čin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny obyvatel, podněcování k nenávisti nebo násilí vůči skupině osob, omezování jejich práv a svobod a schvalování trestného činu. "V tuto chvíli není vyloučeno ani rozšíření o další trestné činy," poznamenal.

Čestný prezident Motoristů Turek podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval na Facebooku také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Turek se za kritizované výroky omluvil, u některých ale autorství odmítá a strana podala trestní oznámení.

Motoristé zpochybňují pravost zejména vyjádření o popálené holčičce při žhářském útoku na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku v roce 2009. Deník N si za článkem stojí a věří tomu, že policie prověří všechny okolnosti kauzy.

Skládání vlády se komplikuje

Věc se promítá do sestavování možné budoucí vlády. Místopředseda ANO Karel Havlíček ve středu zopakoval, že Turek má několik týdnů na vyvrácení informací, které se na něj objevují. Reagoval tak na dotaz o zjištění serveru iRozhlas.cz, že Turek před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. "Pokud ty věci (kolem Filipa Turka) se zakládají na pravdě, tak je to neudržitelné. Je na něm, aby se obhájil," uvedla ve středu dopoledne místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová.

Předseda ANO Andrej Babiš minulý týden v pátek necelý týden po volbách oznámil, jak si ANO s SPD a Motoristy rozdělí ministerstva ve vznikající vládě, nyní spolu vedou programová jednání.

Prezident Petr Pavel v úterý řekl, že pokud se ukáže, že Turkova vyjádření na sociálních sítích jsou autentická, diskvalifikovalo by ho to z jakékoliv ministerské pozice.

Zároveň Pavel uvítal, že ANO, SPD a Motoristé začali jednat o programové shodě, nebo alespoň základním překryvu v prioritách, začít rozdělením resortů podle prezidenta moc nedávalo smysl.

