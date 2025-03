Zabouchnuté dveře za 26 tisíc. Řemeslník radí, jak poznat šejdíře

Do telefonu zazní ještě přijatelná cena, když ale řemeslníci dorazí vyřešit třeba zabouchnuté dveře, naúčtují si horentní sumu. Přitom práci odbydou, faktura má nedostatky a člověk, pokud si stěžuje, peníze zpět nevymůže. Za pár měsíců firma zmizí a objeví se nová. V minulosti takové nepoctivce vyšetřoval i elitní policejní útvar. Aktuálně.cz popisuje, jak takové firmy fungují a jak je poznat.

"Minulý týden to byly zabouchnuté dveře za 26 tisíc korun, zalomený klíč za 28 tisíc," vypočítává zámečník Václav Šedivý z Prahy částky, které si účtují "šmejdi" mezi řemeslníky. Ví o tom proto, že se mu s tím jeho zákazníci svěřují, protože na nepoctivce dlouhodobě veřejně upozorňuje. Podle něj by se cena za otevření zabouchnutých dveří měla u poctivého řemeslníka pohybovat okolo částky dva až tři tisíce korun.

V současné době se na webových stránkách spotřebitelské organizace dTest hromadí stížnosti například na firmu Top zámečník 24. Zmíněná je tam třeba v souvislosti s případem zabouchnutých dveří.

"Poté, co jsme nadiktovali adresu bytu, si řekli o částku 900 až 1500 korun. Syn mi to oznámil a já, protože jsem zrovna byla 300 kilometrů od domova, souhlasila. Jaké bylo moje rozčarování, když mi poté syn zavolal, že už je doma a že musel zaplatit 6225 korun," zní jedna ze stížností na firmu s tím, že konečnou sumu za práci dorazivší řemeslník vyčíslil až po provedení práce, tedy po otevření dveří.

Krátká životnost firem

V současnosti už nelze dohledat webové stránky firmy a ani číslo na ni. Telefon, který společnost dříve uváděla jako kontaktní, je nefunkční, jak opakovaně ověřila redakce Aktuálně.cz.

Případ ilustruje scénář, podle kterého nepoctiví zámečníci obvykle operují: nešťastníkům, kteří se nemohou dostat do bytu například kvůli zlomenému klíči v zámku, do telefonu předem vyčíslí částku ve standardním rozmezí. "Pak přijedou na místo a vyčarují úplně nesmyslné částky," popisuje Šedivý.

Podobnou zkušenost pro Aktuálně.cz loni vylíčila Tereza Smiljanic z Prahy. S manželem a dvěma malými dětmi se nemohli dostat do bytu - zlomil se jim klíč. Zavolali tedy pohotovost Fofr zámečník, která se jim v internetovém vyhledávači zobrazila jako první. Když pracovník dorazil, žena mu řekla, že potřebuje pouze vytáhnout zlomený klíč ze zámku, náhradní že má u sebe.

"On mě ale začal přesvědčovat o tom, že jsou to bezpečnostní dveře a že je bude muset nějak vylamovat," popsala žena. "Nakonec mě přesvědčil o tom, že vůbec nevím, jaké mám dveře. Byl na mě hrozně drzý a řekl mi, ať to nechám na něm, a začal si účtovat šílené sumy," pokračuje. Ačkoliv se jí nakonec podařilo zámečníka přemluvit, ať pouze vytáhne zalomený klíč, naúčtoval si 5800 korun. Žena je zaplatila.

Na faktuře ale podle ní chyběly razítko i podpis. Několikrát proto do firmy volala. "Když jsem chtěla číslo na jejich šéfa, tak tvrdili, že je na Tenerife, pak na Slovensku. Všechna čísla, která mi dávali, byla nedostupná," popisuje jednání řemeslníků. Tatáž firma hrála hlavní roli i v příběhu důchodkyně, která ztratila klíče - za otevření dveří jí naúčtovala částku 24 tisíc korun.

Ani tato společnost už v současnosti nefunguje, jak ověřila redakce Aktuálně.cz.

Řemeslníci-šmejdi se mnohdy skrývají za čerstvě zakoupené firmy či za společnosti s delší historií, které však licenci na řemeslnické práce získaly teprve nedávno.

Redakce už dříve popsala třeba případ firmy Debta, která pohotovost Fofr provozovala. Tehdy ji vedl pětinásobný vicemistr světa ve fitness František Bartoš z Ústí nad Labem. Její řemeslníci si za práci, i za tu neodvedenou, účtovali přemrštěné částky. Bartoš se hájil tím, že řemeslnickou pohotovost svěřil lidem, ke kterým měl na počátku důvěru.

"Byla tam na začátku nějaká domluva, kterou několikrát nesplnili. A já nemám potřebu sbírat telefonáty a běhat po vyšetřování," řekl tehdy reportérovi Aktuálně.cz Bartoš.

Podobně fungovala firma Servis Direkt 24, jak už také dříve popisovala redakce Aktuálně.cz. Oba její jednatelé pocházeli z Bulharska, stejně jako v případě další nepoctivé firmy Rychlý servis Bohemia 24/7. Obě firmy sídlily na virtuální adrese a jejich základní kapitál činil jednu korunu.

Zámečníky vyšetřovala i NCOZ

Podle Šedivého se podobně se chovající společnosti objevují v Česku hlavně v posledních pěti letech. Minulý rok podvodné firmy vyšetřovala dokonce Národní centrála proti organizovanému zločinu. Podle informací Aktuálně.cz případ od ní převzala hospodářská kriminálka, výsledek vyšetřování zatím není znám.

Zmíněná historka o bezpečnostních dveřích patří do obvyklého repertoáru řemeslnických "šmejdů". Vymění celý zámek, přitom by stačilo otevřít zabouchnuté dveře.

"Specializují se na pohotovostní zásahy, tedy na zalomené klíče či zabouchnuté či zamčené dveře, výměny vložek či zámků," popisuje zámečník Šedivý jednání řemeslnických šmejdů. "Vždyť za 20 tisíc korun pořídíte zbrusu nové dveře. Ve slevě pak třeba i bezpečnostní dveře vylévané betonem. Jinými slovy - jsou to nesmyslné částky," dodává. A přidává další zkušenost.

"Zajedou flexou (úhlovou bruskou, pozn. red.) do dveří. To je obrovská prasárna, protože ty se dají otevřít zcela bez poškození," popisuje Šedivý. Podotýká ale, že v rodinných domech bývají lištové zámky, které jsou často samozamykací. "A tam už to bez poškození vložky nejde. Ale je to jen otázka vložky, ne že se uřízne kování a zlomí se vložka," vysvětluje.

Čeho se vyvarovat

Jak tedy nenaletět a co dělat, pokud už člověk narazí na "šmejda" mezi řemeslníky? Odborníci ze spotřebitelské organizace dTest radí si dotyčnou společnost na internetu "proklepnout", případně vyhledat recenze a nevolat automaticky na první číslo, které se objeví v internetovém vyhledávači.

O částce má řemeslník svého zákazníka informovat dopředu, radí právní poradce spotřebitelské organizace dTest Martin Pitron s tím, že pokud během práce zjistí, že se cena zvýší, musí o tom neprodleně informovat.

"Pokud po vás řemeslníci chtějí neúměrně vysokou částku, můžete si nechat vystavit fakturu s tím, že ji platit nebudete," uvádí Pitron. Zákazník pak může výši částky rozporovat, má-li důvodně pocit, že má být účet nižší - například u soudu.

"Pokud by na vás vyvíjeli nátlak, můžete zavolat policii. Ale pokud pouze nechcete zaplatit, přivolávat policii je zbytečné," doplňuje právník.

Pokud se zákazník rozhodne přemrštěnou částku uhradit, šance případně vymoci peníze zpět je podle Šedivého takřka nulová. "Refundace žádná není. Dáte jim peníze a oni vám pak přestanou zvedat telefon," popisuje zámečník obvyklou praxi.

Co (ne)kryje pojištění

Pro případ zabouchnutých dveří či zlomeného klíče v zámku se lze pojistit, pojistka pak může krýt náklady na práci nutné pro vyřešení situace, cenu použitého materiálu obvykle nepokrývá. Pojistky se však nevztahují na případy, kdy chybí účtenka, ani na zjevně přemrštěné cenovky.

"I když nemám nasmlouvanou pojišťovnu, nesetkal jsem se s tím, že by mi to někdo vracel. Maximálně po mě jednou pojišťovna chtěla rozpis práce," říká zámečník Šedivý.

Šmejdi mezi řemeslníky nepůsobí jen jako zámečníci. Redakce Aktuálně.cz už popsala třeba případ společnosti, jejíž pracovníci působili i jako instalatéři či poskytovali služby takzvaného hodinového manžela.