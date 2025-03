Firma hrozí exekucí s pomocí neplatných smluv. Inspekce i policie jsou na ni krátké

Nejprve se ozvou s nabídkou potravinových doplňků. Jenže když zájemce souhlasí se zasláním, ocitne se v pasti. Firma požaduje zaplacení zboží, které nedorazilo nebo je člověk nechce. Zákazníci přitom tvrdí, že "smlouvu" uzavřeli jen po telefonu, což v Česku není možné. Deník Aktuálně.cz zjišťoval, jaké jsou na firmu sídlící v Polsku páky. Policie o problému ví, inspekce odkazují jedna na druhou.

"Mému otci volala firma Stander v listopadu 2024, že mu zdarma zašlou vzorky potravinových doplňků a zda s tím souhlasí. Je to už starší člověk a bohužel se nechal zlákat," popisovala deníku Aktuálně.cz začátkem roku Petra, jejíž pravé jméno redakce zná, jednání polské firmy. "Původně měly přijít pouze vzorky zdarma, ale to se nestalo," uvedla.

Petřin otec se stal jedním z nedobrovolných zákazníků telemarketingové společnosti Stander. Ta svým klientům volá s nabídkou zboží, které jim poté posílá poštou. Zákazníci si ale stěžují, že je obtížné zásilky zrušit, případně firma nutí platit i za zboží, které nedorazilo. Cena tak kvůli penále mnohdy stoupá na tisíce korun. Stander pak vyhrožuje i exekucí.

Jak ale už dříve upozornil deník Aktuálně.cz, firma podle svých zákazníků uzavírá smlouvy pouze po telefonu. To ale poslední dva roky není v Česku legální, smlouva uzavřená pouze po telefonu tak není platná. Stander přesto na jejich základě vymáhá platby.

"Pokud by společnost iniciovala hovory - buď volala přímo, případně pouze prozvonila, aby spotřebitelé zavolali zpět - jednalo by se o porušování zákona. Jelikož by spotřebitel nebyl smlouvou vázán, nemohla by po něm nic chtít," vysvětluje vysvětluje právní poradce dTestu Martin Pitron

Redakce má k dispozici e-mailovou komunikaci, kterou Petra se společností vedla. Firma v ní výslovně uvádí, že smlouvu její otec uzavřel po telefonu. "Smlouva byla uzavřena během telefonického rozhovoru s naším konzultantem," napsali jí.

Petřině otci přišla první obálka v hodnotě 190 korun s pár vzorky a fakturou s tím, že může odstoupit od smlouvy pouze písemnou formou na adresu poštovní přihrádky, kde ale nedostanete žádné potvrzení o doručení či převzetí. "Tento týden dostal další balíček, již v hodnotě 590 korun a opět s fakturou. Zatím jsme nezaplatili nic, ale rodiče se obávají exekutorů," dodává Petra.

Mnozí ovšem tlaku podlehnou a peníze pošlou. "Zaplatil jsem zhruba desetkrát," říká Tomáš, který si přál zůstat v anonymitě, ale redakce jeho skutečné jméno zná. "Volali mi i z vymahačské agentury, že se mám vyhnout exekucím a zaplatit. Říkali, že mi obstaví účet," popisuje. S firmou sice prý neuzavřel žádnou písemnou smlouvu, přesto prý raději platí, aby neměl problémy.

Když firmu tehdy redakce Aktuálně.cz konfrontovala s tím, že od roku 2023 není podle českých zákonů možné uzavírat smlouvu pouze po telefonu, hájila se tím, že zboží neprodává novým zákazníkům, ale jen těm, kteří smlouvu uzavřeli před tímto datem. To ovšem podle informací Aktuálně.cz není pravda. Redakce mluvila i s lidmi, kteří "smlouvu" uzavřeli v posledních dvou letech pouze po telefonu. Firma by tak měla porušovat zákon.

"Uzavření smlouvy jenom po telefonu už mezi podnikatelem a spotřebitelem není možné. Díky směrnici EU byla do českého práva relativně nedávno zakotvená pravidla chránící spotřebitele před telešmejdy," uvádí například spotřebitelská organizace dTest. Na jejím webu si na firmu stěžuje přes 900 zákazníků. A nejen tam.

"V posledním roce dosud ČOI obdržela desítku podání, v nichž podavatelé upozorňují na to, že ačkoliv neposkytli písemný souhlas s uzavřením smlouvy, nevyžádanou zásilku obdrželi," říká mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba. Celkem jim na firmu Stander přišly desítky stížností. Deník Aktuálně.cz se tak na inspekci obrátil s dotazem, zda a jak, pokud firma porušuje zákon, ji lze postihovat.

"V souvislosti s touto společností jde ve většině o zasílání potravinových doplňků. Zde je k výkonu dozoru příslušná Česká zemědělská a potravinářská inspekce," odkazuje inspekce na jiný úřad. Jak ale připomíná právní poradce dTestu Pitron, existují i případy, kdy firma posílá žiletky, což už by měla řešit ČOI.

"Státní zemědělská a potravinářská inspekce obdržela a řešila 19 podnětů na obchodní praktiky společnosti Stander," říká mluvčí úřadu Pavel Kopřiva. V zhruba polovině případů pak zákazníci dali souhlas s tím, aby inspektoři získali nahrávky hovoru s callcentrem.

"V rámci dosud provedených šetření nebylo prokázáno užití nekalých obchodních praktik. Na všech nahrávkách, které inspekce obdržela, spotřebitelé vždy souhlasili se zasíláním produktů za stanovených podmínek," říká Kopřiva.

Důležité ale je, že šlo o hovory, které proběhly ještě před změnou zákona, kdy bylo možné smlouvy uzavřít pouze po telefonu. Loni pak inspekce na firmu podmět nedostala. Letos zatím řeší jednu stížnost, nicméně člověk, který ji podal, inspekci neumožnil přístup k nahrávce hovoru a kontrola tak nemohla proběhnout.

Společnost Stander oficiálně sídlí v malé vesnici Reguły v Polsku poblíž Varšavy. V minulosti na ni Evropské spotřebitelské centrum při ČOI podalo podnět, který měla řešit polská inspekce. "Výsledek nám dosud není znám," dodává Kotrba.

A jak tedy firmu řeší v Polsku? Odkazují zas na českou inspekci. "Je nám známo několik jednotlivých případů, které nám postoupila Evropská spotřebitelská centra z jiných evropských zemí," říká pro Aktuálně.cz mluvčí polské inspekce Bartosz Klimczuk. Uzavírání neplatných smluv by podle něj měla řešit česká inspekce. Přímo v Polsku přitom na firmu v posledním roce žádné stížnosti nezaznamenali. Firma se totiž skutečně zaměřuje většinou na české zákazníky.

Stížnosti sice zaznamenala policie v Česku, firmu ale stíhat nezačala. "Obdrželi jsme několik takových oznámení a dle dostupných dat jsem ani v jednom případě nenašel žádný případ, u kterého by byly zahájeny úkony trestního řízení," říká policejní mluvčí Ondřej Moravčík. Proč nakonec policie firmu nezačala stíhat, mluvčí neprozradil. Řekl pouze, že policie pravděpodobně nenašla důvodné podezření. Polská policie z okresu Pruszków, kde firma Stander sídlí, pak na dotazy Aktuálně.cz nereagovala ani po urgenci.

Ačkoliv firma sídlí v Polsku, jejím ředitelem je Švéd Jon Leander-Engström, ve vedení společnosti jej tam zastupuje prokurista Bartłomiej Ryszard Błaszczyk. Jak už dříve informovalo Aktuálně.cz, Engström se tímto byznysem zabývá dlouhodobě a podobných firem provozoval po Evropě více. Muž s současnosti pravděpodobně žije v přímořském letovisku na Maltě, kde má vedené bydliště. Podle příspěvku na sociální síti zde patrně v minulosti poptával služby call centra. Podle maltského veřejného rejstříku, ale Stander v zemi registrovaný není.

Nepoctivé praktiky Engströmovy firmy popisovaly švédské noviny už před více než deseti lety. Objevil se i případ, kdy údajně posílali zboží ženě postižené demencí, která si na objednávku nepamatovala, a vynucovali po ní platby. Redakce se s Leander-Engströmem pokoušela opakovaně spojit, ale na dotazy nikdy nereagoval.

