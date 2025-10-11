"Moje tělo, moje volba." Prahou prošel pochod aktivistů za ženská a queer práva

Lidé při několikahodinové pokojné demonstraci provolávali také řadu antifašistických a propalestinských hesel.
K Pražskému hradu, kde pochod začínal, dorazili lidé s transparenty "Pro fašisty nerodím! Moje tělo, moje volba", "Ani metr patriarchátu!" nebo "Zákaz potratu zabíjí znásilněné holčičky". Na doprovodném voze se soundsystémem visela plachta s nápisem "Naše těla nejsou ničí politická hřiště".
V úvodním projevu na Hradčanském náměstí zaznělo, že aby byly interrupce dostupné, musí být zadarmo, protože jsou součástí zdravotní péče. "Je to naše ústavní právo a nedovolíme žádnou změnu k horšímu, byť o centimetr," uvedli organizátoři z platformy Praha je feministická. Zmínili také, že kvůli odepírání dostupných interrupcí umře ve světě každoročně 23.000 žen.
Další řečníci kritizovali, že lékaři odmítají provádět interrupce lidem bez trvalého pobytu nebo že umělá přerušení těhotenství zůstávají společenským stigmatem i kvůli hnutím, která podporují atmosféru strachu a viny. Varovali, že nárůst moci ultrapravice může vést k zániku práv, která jsou nyní vnímána jako samozřejmá. Na demonstraci bylo možné podepsat petici Amnesty International, která usiluje o zakotvení bezpečných interrupcí do české ústavy. Iniciátoři petice poukazují na to, že příslušný zákon pochází ještě z dob komunismu a nereflektuje potřeby moderní doby.
Průvod poté zamířil Nerudovou ulicí přes Malostranské náměstí, Klárov, Kaprovu a Pařížskou ulici na Štvanici, kde byl připravený doprovodný vzdělávací program. Demonstranti bučeli při průchodu kolem sídla pražského arcibiskupství, kde také skandovali "Držte vaše doktríny dál od naší vagíny" a v davu byla k vidění i cedule se vzkazem kardinálu Dominiku Dukovi - "Pane Duko, dělohy nespadají do vaší diecéze". V blízkosti Poslanecké sněmovny pak mladí lidé sborově křičeli "Interrupce do ústavy!".
Pochod po celou dobu doprovázely desítky policistů, kteří odkláněli dopravu, a antikonfliktní tým. Demonstrantům se však nikdo nepostavil do cesty a k viditelným střetům s názorovými odpůrci nedošlo. Hlučný průvod vzbudil pozornost zejména turistů.
Demonstranti z platformy Praha je feministická letos v dubnu zablokovali Pochod pro život, který v hlavním městě pořádala organizace Hnutí pro život. Akce se tehdy účastnilo několik stovek odpůrců potratů, kteří podle hnutí přišli vyjádřit podporu těhotným a jejich rodinám a zlepšit povědomí o pomoci při neočekávaném otěhotnění. Po blokádě v Kaprově ulici organizátoři průvod rozpustili, takže nedošel do svého cíle. Tři desítky účastníků blokády policie zajistila pro podezření z přestupku.
I v předchozích letech museli policisté při konfliktech obou táborů zasahovat. Loni například odpůrci zablokovali most Legií a pochod musel změnit trasu.