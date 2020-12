Jsou tady koronavirové Vánoce. Ve středu přibylo přes čtrnáct tisíc nakažených

Vláda oznámila, že se Česko 27. prosince přesune do pátého stupně PES. Zůstane v něm minimálně do 10. ledna. Co to znamená?

Omezení volného pohybu osob: Bude platit noční zákaz vycházení v době od 21:00 do 05:00. Výjimky budou platit pro cesty do a ze zaměstnání nebo venčení psů

Hromadné akce: Bude platit obecný limit dvou osob

Školy: Většina žáků a studentů přejde na distanční výuku, prezenčně se budou učit jen děti z prvních a druhých tříd základních škol a fungovat budou školy mateřské a speciální

Návštěvy zdravotnických a sociálních zařízení: Bude platit zákaz návštěv v nemocnicích. V domovech pro seniory budou návštěvy možné

Svatby, pohřby, bohoslužby: Svateb a pohřbů se může zúčastnit maximálně 15 osob, u bohoslužeb platí povinnost jen sedících účastníků s odstupem dvou metrů v jedné řadě a maximálně do deseti procent kapacity

Úřady a firmy: Mají omezit úřední hodiny pouze pro nezbytnou agendu a zavést práci z domova, kde je to možné

Obchody: V pátém stupni mohou být podle výchozí tabulky opatření otevřené jen prodejny základních potřeb a výdej vzdáleně objednaného zboží

Služby: Provozovny služeb musí mít zavřeno, povoleno není ani poskytování služby mimo provozovnu

Ubytovací služby: Není možné ubytování za účelem rekreace.

Restaurace: Otevřené mohou mít pouze výdejní okénko, a to jen mimo dobu zákazu vycházení

Sport: Povoleny jsou pouze profesionální soutěže bez diváků. Může se sportovat jen venku, a to maximálně v počtu dvou osob. Lyžařská střediska budou zavřená