Případů odolné tuberkulózy přibývá. V tramvaji ji chytit nemůžete, uklidňují lékaři

V Česku přibývá lidí, kteří trpí odolnou formou tuberkulózy. Běžné léky proti ní nezabírají a trvá i dva roky, než se pacient z nemoci dostane. V roce 2021 tuto formu mělo deset lidí, loni jich už bylo 19. Jediné zařízení, které se o tyto pacienty stará, už naráží na svou kapacitu. Lékaři proto žádají budování dalších center. Zároveň ale uklidňují, že běžný člověk se téměř nemůže nakazit.

Běžný Čech se s tuberkulózou setká obvykle jen v hodinách dějepisu jako s nemocí, která zabila třeba krále Václava II., spisovatele Franze Kafku nebo básníka Jiřího Wolkera.

Celosvětově je však tuberkulóza stále jednou z nejrozšířenějších nemocí. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že nakaženy jsou jí až dvě miliardy lidí, tedy skoro čtvrtina světové populace, a to zejména v chudších oblastech Afriky nebo Asie. Každý rok zabije zhruba 1,5 milionu lidí - více než třeba AIDS nebo rakovina prsu.

A každoročně se s ní stovky lidí léčí i v Česku, kde je situace dlouhodobě jedna z nejlepších na světě. Loňský rok však přinesl mírné znepokojení - případů tuberkulózy po dvou letech opět přibylo. Loni jich podle předběžných údajů bylo 374. "Není potřeba vysílat poplašné zprávy, ale musíme být obezřetní," říká Martina Koziar Vašáková, předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti.

Počet nakažených přibližně odpovídá letům před covidovou pandemií, razantně ovšem stoupl počet lidí, kteří trpí vzácnou formou odolné tuberkulózy. Loni jich bylo 19. Jde o nejvyšší počet hlášených případů takzvané multirezistentní tuberkulózy v historii Česka. V předchozích letech se pohyboval kolem deseti, například v roce 2013 ale nepřibyl v zemi ani jeden případ.

Zatímco pacient s běžnou neboli citlivou tuberkulózou se léčí asi šest měsíců, člověk s odolnou variantou se může z nemoci dostávat i dva roky. Běžné léky proti ní nezabírají, ty speciální jsou zase velice drahé a pojišťovny je často odmítají platit.

V Česku je navíc jen jedno místo, kde se o takové pacienty starají, a to speciální centrum v pražské Fakultní Thomayerově nemocnici. "Loni u nás postupně leželo 18 pacientů, což je kapacitně na hraně - máme 15 lůžek," uvádí vedoucí lékařka centra Ivana Hricíková. Pro srovnání - v roce 2020 zde za celý rok leželo pět pacientů, v roce 2013 jen jeden.

Některé země příchozí testovaly

Tento přírůstek dávají odborníci do souvislosti zejména s příchodem lidí prchajících před válkou, kterou na Ukrajině rozpoutalo Rusko. Ukrajina patří mezi země Evropy s nejvyšším výskytem tuberkulózy, podobně jako další státy s nižším životním standardem, než je v Česku.

"Když jste ve stresu, máte hlad, bydlíte hůře, tak je vaše imunita horší. Stejně je to i u dalších onemocnění a u tuberkulózy to platí dvojnásob," vysvětluje Jiří Wallenfels, vedoucí Národní jednotky dohledu nad tuberkulózou. "Někteří už přijeli nemocní, byli diagnostikovaní už na Ukrajině. Budou i případy, že se nakazili tady," dodává.

Upozorňuje ale, že roční přírůstek nově nakažených tuberkulózou byl o mnoho menší, než jaký odborníci očekávali na začátku války v únoru 2022. "Čekali jsme, že bude až trojnásobně vyšší. Jedno vysvětlení může být, že nám sem proudí spíše lépe situovaní Ukrajinci, mezi kterými je případů méně," říká Wallenfels.

Druhé vysvětlení může být, že část případů zůstává neodhalená. Do Česka dorazilo v přepočtu na obyvatele vůbec nejvíc uprchlíků z Ukrajiny a nebylo tak možné, aby úřady vytipovávaly nakažené. Jiné země Evropy si mohly dovolit opatrnější přístup. Třeba Slovinsko nebo Nizozemsko prováděly rentgen všem příchozím s příznaky tuberkulózy. Island a Norsko byly ještě přísnější, testem na tuberkulózu museli projít všichni dospělí.

S nakaženým by člověk musel být hodiny až dny

Cizinci loni tvořili mezi nakaženými tuberkulózou 43 procent. V případě Čechů se podle Koziar Vašákové ohniska vyskytují zejména mezi bezdomovci, squattery nebo sociálně slabými, kteří užívají alkohol či drogy. Tuberkulózou se někdy nakazí i lidé, kteří s těmito skupinami přicházejí do kontaktu, jako jsou zdravotníci, policisté nebo učitelé.

Podle odborníků se ale pro běžné lidi riziko nákazy tuberkulózou nezvýšilo a čísla pro letošek zatím nenaznačují, že by mělo dojít k výraznému zhoršení. Nehrozí například, že by se člověk nakazil během cesty hromadnou dopravou.

"Není to chřipka. Pokud lidé mají dobrou imunitu, ani po vdechnutí tuberkulózních bacilů se nemusí vůbec nakazit, jejich organismus se s bacilem vypořádá. Riziko infekce vzrůstá ve chvíli, kdy stráví s vykašlávajícím nemocným několik hodin či spíše dnů v uzavřené místnosti," říká vědecký sekretář odborné společnosti Vladimír Koblížek. I tak je jen málo pravděpodobné, že by nemoc u běžného zdravého člověka propukla.

Spíše než nekontrolovaný přenos nemoci může situaci v Česku zhoršit nepříznivý vývoj války na Ukrajině. "Pokud bude ve zvýšené míře pokračovat, mohou k nám přicestovat další nemocní," upozorňuje Wallenfels. Výhled do budoucnosti komplikuje také fakt, že se tuberkulóza u nakaženého nemusí projevit hned, ale klidně i po několika letech, například při biologické léčbě nebo onemocnění cukrovkou.

I proto jednají lékaři s ministerstvem zdravotnictví o vzniku dvou dalších specializovaných center pro péči o pacienty s odolnou tuberkulózou. Vzniknout by mohla v Brně a Hradci Králové. "Vznik těchto pracovišť bohužel není levnou záležitostí, což situaci komplikuje. Počet pacientů nadále poroste a my na to musíme být připraveni," říká Koziar Vašáková.

Lékaři o stavu tuberkulózy v Česku informují v době, kdy se její šíření stává objektem dezinformací. Například v únoru začaly lidem na sociální sítě a e-maily chodit falešné pozvánky olomoucké hygieny k mimořádnému vyšetření na tuberkulózu, kterou měli údajně šířit cvičící ukrajinští vojáci. Dezinformaci na svém Facebooku sdílela i senátorka Jana Zwyrtek Hamplová. Později se za šíření lží omluvila.