Domácí

Nejtragičtější nehoda v české historii. Tajemné světlo proti sobě poslalo dva vlaky

Pavel Švec Pavel Švec
před 25 minutami
Podcast Podivné zločiny: Spěch, mlha a tajemné zelené světlo stojí za nejpodivnější událostí české železniční dopravy. Záblesk proti sobě poslal dva vlaky. Srážka u Stéblové na podzim 1960 se stala nejtragičtější nehodou v naší historii. Podezření padlo na muže v desátém vagonu.
Podivné zločiny - Stéblová (teaser). | Video: Aktuálně.cz

Aktuálně.cz otevírá kompletní verze druhé série podcastu Pavla Švece Podivné zločiny. Devět dílů poslouchejte denně od 2. prosince na vašich oblíbených podcastových aplikacích. Knihu Podivné zločiny od Pavla Švece kupujte zde.

Vesnice Stéblová severně od Pardubic. Místo v rovinaté krajině Polabí, které se ničím nevymyká. Prochází tudy přímka železniční trati, v dálce z horizontu trčí skalnatý pahorek se zříceninou hradu Kunětická hora, jinak se tu líně rozprostírají pole, tu a tam doplněná remízky listnáčů.

Na podzim roku 1960 se to však dramaticky změní. Zdejší jednokolejná trať se zapíše do dějin nejen české, ale i evropské železniční dopravy. Důsledky podivné události jsou nezměrné. Hlavní roli sehraje osobní vlak číslo 608 tažený parní lokomotivou a protijedoucí motorák číslo 653 líbezně zvaný Hurvínek.

Starší průvodčí, který dal jako první pokyn k odjezdu vlaku 608, tvrdil, že za tmy a husté mlhy viděl u vagonu záblesk zeleného světla a domníval se, že výpravčí mává povolení k odjezdu. I někteří lidé vypověděli, že ve stanici viděli nezřetelné zelené světlo - například muž, který stál u vlaku, další pak poblíž staniční budovy, který nasedal na kolo.

"Dva svědci uvádí, že u vlaku 608 někdo rozsvítil zelené světlo, čímž byla částečně potvrzena výpověď staršího průvodčího. Podle těchto svědeckých výpovědí bylo zelené světlo mezi třetím a čtvrtým vozem od konce vlaku, který měl dvanáct vagonů," shrnuje zpráva ministerstva vnitra.

Podcast Aktuálně.cz Podivné zločiny přibližoval okolnosti záhadných či neobvyklých kriminálních případů zpravidla z doby komunistické nadvlády v Československu. Na základě dobových vyšetřovacích spisů a dalších dokumentů z policejních archivů představuje podivnosti ve vyšetřování, zamlžená svědectví, nejasnosti i nové detaily zločinů.

"Tady něco nehraje." Spisy odhalují šílené praktiky komunistické policie

Spotlight Aktuálně.cz - Pavel Švec | Video: Tým Spotlight
 
Mohlo by vás zajímat

Česko zaplavilo nezvykle levné máslo. Má ale jednu nevýhodu, na kterou musíte myslet

Česko zaplavilo nezvykle levné máslo. Má ale jednu nevýhodu, na kterou musíte myslet

Tohle není normální, popisuje Rusnok Babišovy plány. Varuje před "černou labutí"

Tohle není normální, popisuje Rusnok Babišovy plány. Varuje před "černou labutí"
32:37

Filip Turek chce prezidentovi vysvětlit své kauzy, jsou prý spíš mediální

Filip Turek chce prezidentovi vysvětlit své kauzy, jsou prý spíš mediální

Smířlivý k Babišovi. Expertka popisuje, co dalšího může Kubu vynést na vrchol

Smířlivý k Babišovi. Expertka popisuje, co dalšího může Kubu vynést na vrchol
domácí Aktuálně.cz Obsah historie krimi

Právě se děje

před 3 minutami
Konec hvězdné love story. Sexy tenistka požádala o rozvod se slavným fotbalistou

Konec hvězdné love story. Sexy tenistka požádala o rozvod se slavným fotbalistou

Ana Ivanovičová byla ochotna odpustit Bastianu Schweinsteigerovi aférku, mistr světa z roku 2014 však prý už chtěl žít "volněji".
před 25 minutami
Nejtragičtější nehoda v české historii. Tajemné světlo proti sobě poslalo dva vlaky
1:00

Nejtragičtější nehoda v české historii. Tajemné světlo proti sobě poslalo dva vlaky

Podcast Podivné zločiny: V roce 1960 se trať u Stéblové zapsala do dějin železniční dopravy. Za fatálními událostmi je podivné zelené světlo.
před 34 minutami
Mladý Kadyrov je plnoletý. Službu v armádě vyměnil za hrátky s granátometem

Mladý Kadyrov je plnoletý. Službu v armádě vyměnil za hrátky s granátometem

Podobně jako jeho otec - čečenský prezident Ramzan Kadyrov - miluje i Adam Kadyrov drahé věci a zbraně.
před 51 minutami
První let čínské opakovaně použitelné rakety skončil neúspěchem, selhání se vyšetřuje

První let čínské opakovaně použitelné rakety skončil neúspěchem, selhání se vyšetřuje

Technologii, která umožňuje zlevnit přepravu nákladu do vesmíru, již využívají americké firmy SpaceX a Blue Origin.
před 1 hodinou
Pozůstatky, které v úterý Hamás předal, nepatří rukojmím, tvrdí Izrael

Pozůstatky, které v úterý Hamás předal, nepatří rukojmím, tvrdí Izrael

Izraelské forenzní analýzy už několikrát v minulosti ukázaly, že předané tělo či jeho části nepatří rukojmím.
před 1 hodinou

Tohle není normální, popisuje Rusnok Babišovy plány. Varuje před "černou labutí"

Tohle není normální, popisuje Rusnok Babišovy plány. Varuje před "černou labutí"
32:37
Aktualizováno před 2 hodinami
Witkoff jednal s Putinem skoro pět hodin. Podle Kremlu se k míru neposunuli

ŽIVĚ
Witkoff jednal s Putinem skoro pět hodin. Podle Kremlu se k míru neposunuli

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy