Nejtragičtější nehoda v české historii. Tajemné světlo proti sobě poslalo dva vlaky

Aktuálně.cz otevírá kompletní verze druhé série podcastu Pavla Švece Podivné zločiny. Devět dílů poslouchejte denně od 2. prosince na vašich oblíbených podcastových aplikacích. Knihu Podivné zločiny od Pavla Švece kupujte zde.
Vesnice Stéblová severně od Pardubic. Místo v rovinaté krajině Polabí, které se ničím nevymyká. Prochází tudy přímka železniční trati, v dálce z horizontu trčí skalnatý pahorek se zříceninou hradu Kunětická hora, jinak se tu líně rozprostírají pole, tu a tam doplněná remízky listnáčů.
Na podzim roku 1960 se to však dramaticky změní. Zdejší jednokolejná trať se zapíše do dějin nejen české, ale i evropské železniční dopravy. Důsledky podivné události jsou nezměrné. Hlavní roli sehraje osobní vlak číslo 608 tažený parní lokomotivou a protijedoucí motorák číslo 653 líbezně zvaný Hurvínek.
Starší průvodčí, který dal jako první pokyn k odjezdu vlaku 608, tvrdil, že za tmy a husté mlhy viděl u vagonu záblesk zeleného světla a domníval se, že výpravčí mává povolení k odjezdu. I někteří lidé vypověděli, že ve stanici viděli nezřetelné zelené světlo - například muž, který stál u vlaku, další pak poblíž staniční budovy, který nasedal na kolo.
"Dva svědci uvádí, že u vlaku 608 někdo rozsvítil zelené světlo, čímž byla částečně potvrzena výpověď staršího průvodčího. Podle těchto svědeckých výpovědí bylo zelené světlo mezi třetím a čtvrtým vozem od konce vlaku, který měl dvanáct vagonů," shrnuje zpráva ministerstva vnitra.
Podcast Aktuálně.cz Podivné zločiny přibližoval okolnosti záhadných či neobvyklých kriminálních případů zpravidla z doby komunistické nadvlády v Československu. Na základě dobových vyšetřovacích spisů a dalších dokumentů z policejních archivů představuje podivnosti ve vyšetřování, zamlžená svědectví, nejasnosti i nové detaily zločinů.