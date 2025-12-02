Domácí

Čundr v Hřensku skončil hororem. Našla se těla bez hlav a strašidelné poslední fotky

Pavel Švec Pavel Švec
před 3 hodinami
Středa 5. srpna 1987. Policie na základě oznámení zoufalých rodičů vyhlašuje celostátní pátrání po dvaadvacetileté Lence V., třiadvacetiletém Pavlovi P. a šestadvacetiletém Petrovi H. Koncem června společně odjeli z Prahy na čundr do malebně rozedraných pískovcových skal Českosaského Švýcarska. Vrátit se měli za týden. Nejpozději 5. července, podle počasí.
Podivné zločiny: Hřensko (teaser) | Video: Aktuálně.cz

Knihu Podivné zločiny od Pavla Švece kupujte zde.

Lenka chtěla hned po návratu nastoupit na brigádu ve středočeském Karlštejně, Petra, laboranta filmových laboratoří Barrandov, očekávali v polovině července jako vedoucího na pionýrském táboře a čerstvý inženýr Pavel měl začátkem srpna nastoupit do svého prvního zaměstnání po studiích na Vysoké škole chemicko-technologické ve sklárnách podniku Chlum u Třeboně. 

Ale nic z toho se neuskutečnilo. Což bylo krajně podezřelé, protože je spolupracovníci a spolužáci znali jako zodpovědné lidi. A přestože měli všichni dobré vztahy s rodiči, nedali o sobě vůbec vědět. A žádnou zprávu nedostali ani přátelé či spolubydlící na koleji Vltava na pražském Jižním Městě, kde přebývali. Po třech mladých lidech se slehla zem.

Okolnosti jejich zmizení a následné události se zařadí mezi nejzáhadnější a nejděsivější případy v dějinách české kriminalistiky.

Podcast Aktuálně.cz Podivné zločiny přibližoval okolnosti záhadných či neobvyklých kriminálních případů zpravidla z doby komunistické nadvlády v Československu. Na základě dobových vyšetřovacích spisů a dalších dokumentů z policejních archivů představuje podivnosti ve vyšetřování, zamlžená svědectví, nejasnosti i nové detaily zločinů.

"Tady něco nehraje." Spisy odhalují šílené praktiky komunistické policie

Spotlight Aktuálně.cz - Pavel Švec | Video: Tým Spotlight
 
domácí Aktuálně.cz Obsah krimi Podcasty Aktuálně.cz historie

