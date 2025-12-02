Čundr v Hřensku skončil hororem. Našla se těla bez hlav a strašidelné poslední fotky

Aktuálně.cz otevírá kompletní verzi druhé série podcastu Pavla Švece Podivné zločiny. Devět dílů poslouchejte denně od 2. prosince na vašich oblíbených podcastových aplikacích. Knihu Podivné zločiny od Pavla Švece kupujte zde.
Lenka chtěla hned po návratu nastoupit na brigádu ve středočeském Karlštejně, Petra, laboranta filmových laboratoří Barrandov, očekávali v polovině července jako vedoucího na pionýrském táboře a čerstvý inženýr Pavel měl začátkem srpna nastoupit do svého prvního zaměstnání po studiích na Vysoké škole chemicko-technologické ve sklárnách podniku Chlum u Třeboně.
Ale nic z toho se neuskutečnilo. Což bylo krajně podezřelé, protože je spolupracovníci a spolužáci znali jako zodpovědné lidi. A přestože měli všichni dobré vztahy s rodiči, nedali o sobě vůbec vědět. A žádnou zprávu nedostali ani přátelé či spolubydlící na koleji Vltava na pražském Jižním Městě, kde přebývali. Po třech mladých lidech se slehla zem.
Okolnosti jejich zmizení a následné události se zařadí mezi nejzáhadnější a nejděsivější případy v dějinách české kriminalistiky.
Podcast Aktuálně.cz Podivné zločiny přibližoval okolnosti záhadných či neobvyklých kriminálních případů zpravidla z doby komunistické nadvlády v Československu. Na základě dobových vyšetřovacích spisů a dalších dokumentů z policejních archivů představuje podivnosti ve vyšetřování, zamlžená svědectví, nejasnosti i nové detaily zločinů.