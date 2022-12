České město na Baltu, zmije u dveří a cizinci uvěznění v Brně. Co letos zaujalo média

Rozšíření Česka na Balt. Referendum o připojení ruského Kaliningradu

V říjnu zaplavily český internet vtipy a obrázky vyzývající k připojení ruského Kaliningradu k Česku. S nápadem přišel polský recesistický účet na Twitteru, v oddělené enklávě na pobřeží Baltského moře se podle něj mělo vyhlásit referendum po vzoru zmanipulovaného hlasování v Ruskem okupovaných oblastech Ukrajiny. Brzy se vtip šířil Polskem, Českem i Slovenskem.

Češi se v diskusích radovali, jak by země získala přístup k moři, Poláci by zase ocenili českou vojenskou přítomnost na Baltu místo té ruské. Oslavovali také přiblížení české kultury, zejména piva a smažených sýrů. Vznikly výzvy nazvané "Make Kaliningrad Czech Again!", "Kaliningrad is Czechia" nebo "Královec je náš!". Uživatele sociálních sítí také zajímalo, jestli Rusko pozná, že jde o satiru, a jaká bude reakce západních zemí.

Jádrem recese je Kaliningradská oblast mezi Litvou a Polskem, kde žije zhruba půl milionu lidí. Do druhé světové války patřila Německu. Město se tehdy jmenovalo Königsberg a založili jej křižáci ve 13. století na počest českého krále Přemysla II. Otakara. Kvůli historické souvislosti byla pro zastánce referenda myšlenka naprosto legitimní. Co by následovalo, kdyby se vtip stal realitou? Experti upozorňují, že by to přineslo komplikace například s vybudováním dopravní infrastruktury.