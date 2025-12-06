Babiše ostře odmítli, prezidentovi tleskali. Tak si sedláci vybírali Farmu roku

Sedláci si velmi zakládají na tom, že často navazují na dílo svých předků, kterým jejich majetky mnohdy ukradli v letech 1948 až 1989 komunisté. Když sedláci rodové majetky následně získali v restitucích, často v bídném stavu, museli pro změnu bojovat s "agrobarony", mezi které počítají také přicházejícího premiéra Andreje Babiše i obhájce velkých zemědělských podniků, pravděpodobného nového ministra zemědělství Martina Šebestyána.
Právě na ně narážel při zahájení vyhlašování výsledků Farma roku 2025 předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek. "Vloni jsem na tomto místě řekl, že je třeba udělat vše, abychom zabránili návratu nenasytného a cynického oligarchy. A už je tu. A není sám," sdělil v projevu Šebek, který poukazoval na to, že se tak s plnou silou vrátily důsledky neřešené deagrofertizace státu, na kterou sedláci upozorňovali mnoho let. "A ještě jsme k ní dostali bonus navíc, když o nás nově bude rozhodovat i banda nájemných a proruských primitivů," prohlásil v narážce na SPD ve vládě.
Šebek zároveň upozornil, že jeho asociace jako jediná z organizací v zemědělství vždy stála - přes některé výhrady - za vládou Petra Fialy a podporovala také prezidenta v jeho snaze přimět Babiše k řešení střetu zájmů. "Díky tomuto pevnému přístupu se v plné nahotě ukázalo, jak to vypadá, když staronový kandidát na premiéra ani nechápe, že se ocitá nejen ve střetu zájmů, ale zejména ve střetu se slušností a odpovědností vůči ostatním," řekl Šebek, na jehož slova přítomní reagovali dlouhým potleskem.
Děkuji rodičům, že mě naučili pracovat
Samotné vyhlašování soutěže Farma roku 2025 přineslo hned několik příběhů úspěšných rodinných farem z různých míst České republiky. Většina těchto firem existuje díky propojení mladších a starších generací, které navazují na tradici svých předků. Na velkém plátně lidé sledovali medailonky pěti finalistů, kteří do poslední chvíle nevěděli, jak se umístili.
Pro první místo si šla nakonec rodina, jejíž farma má v názvu jméno Libora Janečky, konkrétně se jmenuje Chlebovické brambory - Farma Libora Janečky. Ten, když uslyšel z pódia o vítězství své rodiny, neskrýval v hledišti slzy dojetí. Zvláště když kolem něj seděli ještě tři jeho synové a další členové rozvětvené rodiny - i s dětmi si jich přišlo pro ocenění 21!
"Cítím povinnost poděkovat svým rodičům, samozřejmě tam nahoru, že mě naučili pracovat a naučili mě zodpovědnosti. Díky tomu jsme před 35 lety zvládli začátek podnikání a z toho vyrostlo, co vidíte kolem mě," řekl při předávání ocenění v narážce na širokou rodinu. "Jim musím poděkovat. Dětství měli těžší než ostatní, ale jak řekl mladší syn: Nikdy by neměnil. Musím poděkovat mým snachám, že to stále ještě snášejí, a věřit v to, že z malých capartů jednou vyrostou pokračovatelé a farma bude moci existovat dál," pokračoval, aby na závěr požádal pro svou rodinu a zaměstnance o Boží ochranu a požehnání.
Podstatou podnikání Janečkových je pěstování brambor, které jsou široko daleko velmi oblíbené pro svou kvalitu, kromě toho ale dokáží na severu Moravy pěstovat vinou révu a vyrábět víno. Velkým tahákem je kontaktní farma, kavárna a komunitní prostor pro rodiny s dětmi, který vymyslely snachy a nazvaly ho Chlebovjanka. Porota soutěže byla při návštěvě nadšená, jak rodina propojila velkovýrobu brambor se zmiňovanou Chlebovjankou, kde mimo jiné probíhá spousta vzdělávacích programů pro děti. Porotu také oslovila velká soudržnost rodiny.
Za nimi skončila méně početná rodina, ovšem se stejnou láskou a nadšením pro farmaření. Ilona Kodýmová měla původně jednoho koně, ale když si našla přítele Martina Kynského, rozhodli se pro expanzi. A na své farmě Vojtěška mají 90 krav s širokými hlavami a velkými rohy, které jsou známé pod názvem highland. Z nich dělají velmi kvalitní hovězí maso, o které je obrovský zájem. Drtivou většinu tak prodají napřímo, s odbytem nemají téměř žádné starosti.
"Naše farma je malá, rodinná, děláme to ve čtyřech a máme nejlepší hovězí maso České republice," sdělil nejdříve ze všeho Aktuálně.cz Martin Kynský. Jejich farma sídlí na okraji Českého ráje, konkrétně v obci Klíčnov nedaleko Malé Skály. Jeho paní tvrdila, že se kromě toho stará o několik koní pro přátele a známé, ale v promítaném medailonku bylo vidět, že dělá spoustu další věcí. "Jezdím s nakladačem, dělám, co je potřeba," podotkla s úsměvem. Oba zároveň ujišťovali, že je takový život velmi baví a do města by nechtěli.
Za pozornost ale stojí i další oceněné farmy, také jejich příběhy jsou zajímavé a naplněné prací i rodinnou soudržností. Třetí místo získala Farma Borek rodiny Terčových, kteří mají motto "Od pastviny až po balíček". Na své ekofarmě ve Štěnovickém Borku a v obci Knihy na Plzeňsku mají více než 100 hektarů pozemků. Hlavní činností farmy je chov masného skotu plemene galloway o počtu 90 zvířat, zároveň se ale Jindřich Terč se svými syny Jindrou a Luďkem zabývají zpracováním hovězího masa, výrobou masných výrobků a jejich prodejem ze dvora i prostřednictvím dvou automatů.
Návštěvníci vyhlašování výsledků dlouze tleskali také farmě Střítežské fojtství, která leží ve vrcholcích Beskyd. Igor Dobeš s manželkou Monikou na 125 hektarech půdy mají zejména 350 ovcí, ale také menší stádo krav, čtyři tisíce kuřat i osm stovek hus. Veškerou drůbež porážejí a prodávají přímo na farmě. Kromě toho vysadili přes 1500 stromů.
Páté místo putovalo na Strakonicko, kde má rodinnou farmu Vladimír Hanžl se synem Jaromírem a jejich blízkými. Spousta lidí z okolí k nim jezdí pro celou řadu mléčných výrobků.