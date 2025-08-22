Muž vyhrožoval sebevraždou, policie ho zastřelila. Svědci popsali podrobnosti

Středa 20. srpna, pražské Ďáblice. Okolo osmé večerní zavolala na linku 158 slečna Markéta N. Na ulici se totiž nacházel agresivní muž, který napadal ženu - svou dlouholetou partnerku. "Nejdřív do ní jen strkal, ona byla bosá. Přišli jsme za nimi s ještě s kamarádkou a kamarádem, snažili jsme se situaci uklidnit. Nikdo další venku nebyl," řekla Markéta redakci Aktuálně.cz.
Skupina mladých lidí se snažila ženě pomoci. Náhle ale muž - podle redakčních zdrojů ročník 1978 - vytáhl nůž a začal s ním ženě vyhrožovat. "Dával jí za vinu, že ho podvedla. To měl být spouštěč. Ona ale říkala, že jí už dříve ubližoval. Každopádně jí už nestihl nic udělat, podařilo se jí mu nůž vzít," popsala redaktorovi slečna, která byla u vyhrocené hádky.
Na chvíli nastal klid. Markéta zůstala s otřesenou ženou venku, čekali na příjezd policie. Muž odešel do domu a díval se na skupinu z okna. Venku byl i malý syn rozhádaného páru. Později se připojila další postarší žena ze sousedství, která ženě nabídla občerstvení a dočasné útočiště u ní doma.
"Než přijelo první policejní auto, pán vyhrožoval, že se zabije, pokud se jeho partnerka nevrátí domů," upřesnila Markéta pro Aktuálně.cz. Několikrát se měl objevit na parapetě domu s dalším nožem v ruce, přičemž párkrát se demonstrativně pořezal do krku. Několikrát zmínil, že skočí dolů z okna ve druhém patře.
Jakmile přijeli policisté z Pohotovostní motorizované jednotky (PMJ), poslali všechny přihlížející domů a zajistili perimetr. Od Markéty si pouze vzali kontakt. "Ještě se neozvali. O tom, co se přihodilo dál, jsem už jen slyšela o pár hodin později," uvedla středoškolačka.
Padly výstřely z útočné pušky
Situace se poté měla rychle vyhrotit. Policisté blízcí případu uvedli pod podmínkou anonymity, že mohlo dojít k pochybení při zásahu. Muž se totiž ve svém domě zabarikádoval a dále vyhrožoval, že si ublíží. Z okna zároveň vyhazoval nože.
"Říkal něco ve smyslu, že se zabije, tak ať ho klidně zastřelí. Když byl na parapetu, vystřelilo se na něj zespoda několik pepperballů (projektil obsahující chemikálii podobnou pepřovému spreji, pozn. red.), ale neúčinně," popsal policejní zdroj redakci Aktuálně.cz.
Podle policejních zdrojů, které jsou seznámeny s případem, pak padly výstřely z útočné pušky G36 a muže vyhrožujícího sebevraždou trefily. Zásah ze zbraně nepřežil. "Je to průšvih. Stát se to mělo v momentě, kdy vyskakoval z okna dolů, spíš chtěl utíkat než se na kluky vrhnout. Navíc nestřílela zásahovka, ale příslušník PMJ," řekl krátce policejní zdroj redakci.
Našla se u něj střelná zbraň, uvedla mluvčí policie
Další podrobnosti o zásahu přiblížila mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová. "Po příjezdu policistů se muž zabarikádoval v bytě, vyhrožoval sebevraždou i zasahujícím policistům, že má u sebe hodně zbraní. Z tohoto důvodu byla na místo přivolána zásahová jednotka a policejní vyjednavač," zrekapitulovala redakci Aktuálně.cz.
"Během vyjednávání, které trvalo více než hodinu, muž stále vyhrožoval a začal z okna vyhazovat zbraně - a vytáhl i střelnou zbraň. Při následném zákroku policisté proti muži použili služební zbraň a po jeho zasažení mu okamžitě poskytli první pomoc," vysvětlila, jak měla situace nabrat tragického konce.
Kropáčová pak redakci potvrdila, že muž zemřel při převozu do nemocnice. "Kriminalisté na místě zajistili velké množství chladných zbraní a střelnou zbraň. Sedmačtyřicetiletý muž byl v minulosti soudně trestaný za násilnou a drogovou trestnou činnost," uzavřela za pražskou policii.
Případ prověřuje GIBS
Redakce kontaktovala zasahujícího policistu z Pohotovostní motorizované jednotky, který měl údajně zmáčknout spoušť. Ten se ale odmítl k případu vyjádřit. "Ať se děje, co se děje, nebudu se o tom s vámi bavit. Sám jsem teď ještě mimo. Moc se omlouvám," řekl redaktorovi.
Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) potvrdila, že o incidentu ví. "Dotazovaným případem se zabýváme. Bližší informace nebudeme poskytovat," sdělila redakci Aktuálně.cz mluvčí inspekce Andrea Štorchová. Inspekce si chce ověřit, zda policisté postupovali správně a adekvátně.