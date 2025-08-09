Domácí

Ochranka premiéra Fialy čelí průšvihu. Řeší pokus o vloupání do auta, má rozbitá okna

Viet Tran Viet Tran
před 1 hodinou
Ochránci premiéra Petra Fialy (ODS) mají na krku nemalý problém. Někdo se pokusil vloupat do policejního vozidla bodyguardů předsedy vlády. Podle informací Aktuálně.cz došlo údajně k poškození oken a zámku. Premiér Fiala, který tráví dovolenou v Itálii, tou dobou nebyl ve vozidle, úřad vlády nebude případ komentovat. Ochranná služba Policie ČR na dotazy redakce do vydání článku nereagovala.
Premiér Petr Fiala.
Premiér Petr Fiala. | Foto: Viet Tran

Zdroje Aktuálně.cz uvedly, že se neznámý pachatel pokusil minulou neděli vloupat do erární policejní dodávky. Ochránci premiéra Fialy zrovna jeli ze střídání směn, na jedné ze zastávek v Itálii si pouze odskočili v rychlosti na jídlo.

Když se vrátili, údajně se jim naskytl pohled na rozbitá okna vozidla - třebaže byli na placeném parkovišti s kamerou. Kdo stál za pokusem o vloupání, se v tuto chvíli neví.

Související

Překvapivě ostrý expremiér Špidla. O mzdy je třeba se řezat hlava nehlava, vzkazuje

Expředseda ČSSD a bývalý premiér Vladimír Špidla na akci SOCDEM v létě roku 2025
4:23

Policejní dodávky používá Ochranná služba PČR k přepravě osob především v momentech, kdy chráněné osoby jedou například na dovolenou s rodinou. Jsou totiž prostornější a pohodlnější pro větší počet osob, zároveň disponují adekvátní policejní výbavou.

V tomto případě ale dodávka měla posloužit pouze pro převoz ochranky premiéra Fialy ke střídání na směně. Ten momentálně tráví dovolenou v Itálii. Zda se o pokusu o vloupání dozvěděl, není jasné - ředitel odboru komunikace Václav Smolka redakci uvedl, že věc nebude Úřad vlády ČR komentovat.

Pan ředitel je rozezlen, zní od policie

Stejně tak se neví přesný rozsah škod. Policejní zdroje uvedly redakci, že informace o pokusu o vloupání nepotěšila především ředitele útvaru Jiřího Komorouse. Všem členům ochranky proto v pondělí přišel hromadný vzkaz od nadřízených.

"Čau, chlapi, včerejšího dne došlo k pokusu o vloupání do služebního vozidla. Stalo se to v Itálii cestou ze střídání, auto bylo zaparkované na placeném parkovišti, pod kamerou a kluci si zašli jen na jídlo. Pan ředitel je rozezlen, že takhle ne," zaznělo v konverzaci, jejíž záznam má redakce k dispozici.

"Prosím, poučme se z toho, že se na kameru nedá spolehnout, dávejte na auta pozor, ideálně zajistit fyzickou ostrahou nebo zaparkovat tak, ať je na auto vidět, s řidičem se na jídlo prostřídat. V autě nenechávat služební věci, pokud nemůžete auto zajistit např. přes noc na policejním parkovišti. Celkově dbejte na řádný výkon služby, děkuji a přeji pěkný zbytek dne," uvedli nadřízení svým policejním kolegům.

Ochranná služba PČR na dotazy redakce Aktuálně.cz a prosbu o potvrzení rozsahu škod na vozidle zatím nereagovala.

Loni Fialova ochranka nabourala do Kajínka

Není to poprvé, co ochranka předsedy vlády musela řešit problémy na cestách při střídání směn. Loni v listopadu naboural služební vůz přiřazený k premiérovi do mercedesu, který shodou náhod řídil omilostněný vězeň Jiří Kajínek.

Související

Pospíšil přišel, viděl a - zvítězil. Lipavskému ukázal, jak na předvolební marketing

Jiří Pospíšil na předvolební úterní akci na pražské Kampě

Tehdy podle informací CNN Prima NEWS narazilo policejní BMW na dálnici D1 u Domašova zezadu do Kajínkova osobního vozidla, když nedodrželo bezpečnou vzdálenost při rychlé jízdě.

Předseda vlády v autě nebyl, seděli v něm pouze řidič a člen ochranky, kteří se zrovna měli střídat na směně. "Vozidlo policie bylo poškozené a dále nepojízdné," konstatoval tehdy mluvčí policejní ochranky Tomáš Procházka.

"Hlídali a chránili mě až moc natěsno," okomentoval poté událost také Kajínek. Jeho luxusní mercedes vyvázl z kolize pouze s poškozeným nárazníkem.

 
Mohlo by vás zajímat

"Mrzáci Jarů!" Známá kapela zahrála poprvé bez Klempíře. "Chyběla šťáva," zaznělo

"Mrzáci Jarů!" Známá kapela zahrála poprvé bez Klempíře. "Chyběla šťáva," zaznělo
2:24

Češi vydělávají přes Airbnb miliardy. Někteří našli trik, jak neplatit žádné daně

Češi vydělávají přes Airbnb miliardy. Někteří našli trik, jak neplatit žádné daně

Výuka se mění. Učitelům, kteří jen odvykládají látku a dají test, sebere AI práci

Výuka se mění. Učitelům, kteří jen odvykládají látku a dají test, sebere AI práci

Zemřel bývalý šéf IKEM Michal Stiborek, bylo mu 57 let

Zemřel bývalý šéf IKEM Michal Stiborek, bylo mu 57 let
domácí Aktuálně.cz Obsah Petr Fiala ochranná služba Jiří Komorous premiér Itálie krimi

Právě se děje

před 6 minutami

Humanoidní zázraky. V robotickém obchodě najdete barmany, sportovce i Einsteina

Humanoidní zázraky. V robotickém obchodě najdete barmany, sportovce i Einsteina
Prohlédnout si 14 fotografií
T1 humanoidní roboti z Booster Robotics intenzivně trénují fotbalovému tréninku na stadionu National Speed Skating Oval. Tento trénink zahrnuje rychlé přesuny, přesné přihrávky a reakce na soupeře, které jsou klíčové pro nadcházející soutěže.
Představte si humanoidního robota věrně napodobujícího vzhled a mimiku zesnulého fyzika Alberta Einsteina. Tento robot stojí u cenovky v Robot Mallu a slouží nejen jako připomínka legendy, ale také demonstruje pokročilé animační a projekční technologie.
před 17 minutami

Hodiny kostela navždy ukazují za pět minut dvanáct. Z osudu zaniklé obce mrazí dodnes

Hodiny kostela navždy ukazují za pět minut dvanáct. Z osudu zaniklé obce mrazí dodnes
Prohlédnout si 15 fotografií
Legendární převaděč Josef Hasil - známý též jako Král Šumavy.
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno

Komentář: Ukrajinci v šoku - čeká je na Aljašce nový Mnichov? Mají vydat území i opevnění

před 1 hodinou
"Mrzáci Jarů!" Známá kapela zahrála poprvé bez Klempíře. "Chyběla šťáva," zaznělo
2:24

"Mrzáci Jarů!" Známá kapela zahrála poprvé bez Klempíře. "Chyběla šťáva," zaznělo

Skupina J.A.R. svůj historicky první koncert bez jednoho ze zakladatelů zvládla, ale drhlo to.
před 1 hodinou
Španělští vědci popsali nový případ neolitického kanibalismu

Španělští vědci popsali nový případ neolitického kanibalismu

Archeologové prozkoumali kosti jedenácti lidí v jeskyni El Mirador v lokalitě Sierra de Atapuerca na severu země.
před 1 hodinou
Aplikace na průzkum mužů se změnila v noční můru. Místo randění a drbů přišel zmar

Aplikace na průzkum mužů se změnila v noční můru. Místo randění a drbů přišel zmar

Dobrý nápad a úspěch aplikace Tea vystřídal únik dat a výsměch.
před 1 hodinou
Ochranka premiéra Fialy čelí průšvihu. Řeší pokus o vloupání do auta, má rozbitá okna

Ochranka premiéra Fialy čelí průšvihu. Řeší pokus o vloupání do auta, má rozbitá okna

Policejní dodávka měla podle informací Aktuálně.cz skončit s rozbitými okny a poškozeným zámkem.
Další zprávy