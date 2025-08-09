Ochranka premiéra Fialy čelí průšvihu. Řeší pokus o vloupání do auta, má rozbitá okna

Zdroje Aktuálně.cz uvedly, že se neznámý pachatel pokusil minulou neděli vloupat do erární policejní dodávky. Ochránci premiéra Fialy zrovna jeli ze střídání směn, na jedné ze zastávek v Itálii si pouze odskočili v rychlosti na jídlo.
Když se vrátili, údajně se jim naskytl pohled na rozbitá okna vozidla - třebaže byli na placeném parkovišti s kamerou. Kdo stál za pokusem o vloupání, se v tuto chvíli neví.
Policejní dodávky používá Ochranná služba PČR k přepravě osob především v momentech, kdy chráněné osoby jedou například na dovolenou s rodinou. Jsou totiž prostornější a pohodlnější pro větší počet osob, zároveň disponují adekvátní policejní výbavou.
V tomto případě ale dodávka měla posloužit pouze pro převoz ochranky premiéra Fialy ke střídání na směně. Ten momentálně tráví dovolenou v Itálii. Zda se o pokusu o vloupání dozvěděl, není jasné - ředitel odboru komunikace Václav Smolka redakci uvedl, že věc nebude Úřad vlády ČR komentovat.
Pan ředitel je rozezlen, zní od policie
Stejně tak se neví přesný rozsah škod. Policejní zdroje uvedly redakci, že informace o pokusu o vloupání nepotěšila především ředitele útvaru Jiřího Komorouse. Všem členům ochranky proto v pondělí přišel hromadný vzkaz od nadřízených.
"Čau, chlapi, včerejšího dne došlo k pokusu o vloupání do služebního vozidla. Stalo se to v Itálii cestou ze střídání, auto bylo zaparkované na placeném parkovišti, pod kamerou a kluci si zašli jen na jídlo. Pan ředitel je rozezlen, že takhle ne," zaznělo v konverzaci, jejíž záznam má redakce k dispozici.
"Prosím, poučme se z toho, že se na kameru nedá spolehnout, dávejte na auta pozor, ideálně zajistit fyzickou ostrahou nebo zaparkovat tak, ať je na auto vidět, s řidičem se na jídlo prostřídat. V autě nenechávat služební věci, pokud nemůžete auto zajistit např. přes noc na policejním parkovišti. Celkově dbejte na řádný výkon služby, děkuji a přeji pěkný zbytek dne," uvedli nadřízení svým policejním kolegům.
Ochranná služba PČR na dotazy redakce Aktuálně.cz a prosbu o potvrzení rozsahu škod na vozidle zatím nereagovala.
Loni Fialova ochranka nabourala do Kajínka
Není to poprvé, co ochranka předsedy vlády musela řešit problémy na cestách při střídání směn. Loni v listopadu naboural služební vůz přiřazený k premiérovi do mercedesu, který shodou náhod řídil omilostněný vězeň Jiří Kajínek.
Tehdy podle informací CNN Prima NEWS narazilo policejní BMW na dálnici D1 u Domašova zezadu do Kajínkova osobního vozidla, když nedodrželo bezpečnou vzdálenost při rychlé jízdě.
Předseda vlády v autě nebyl, seděli v něm pouze řidič a člen ochranky, kteří se zrovna měli střídat na směně. "Vozidlo policie bylo poškozené a dále nepojízdné," konstatoval tehdy mluvčí policejní ochranky Tomáš Procházka.
"Hlídali a chránili mě až moc natěsno," okomentoval poté událost také Kajínek. Jeho luxusní mercedes vyvázl z kolize pouze s poškozeným nárazníkem.