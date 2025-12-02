Domácí

Hrozil, že půjde se zbraní na úřad vlády. Teď půjde na tři roky do vězení

před 30 minutami
Pavel Matějný, který loni vyhrožoval, že půjde se střelnou zbraní na úřad vlády, si odpyká tři roky vězení. Proti nepodmíněnému trestu odnětí svobody se neodvolal, neúspěšně v úterý u středočeského krajského soudu protestoval pouze proti zabavení elektroniky. Rozsudek je pravomocný.
Justice muže potrestala za podporu a propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, za násilí proti skupině obyvatel, za podněcování k trestnému činu a nedovolené ozbrojování.

Matějný spojil výhrůžku s demonstrací zemědělců, která se v hlavním městě uskutečnila loni v únoru. Na Facebooku napsal, že až pojedou traktory na Prahu, přidá se k nim s AK-47, tedy s kalašnikovem. Vzkaz zachytili kriminalisté z odboru extremismu a terorismu pražské policie. Matějného zadrželi a při domovní prohlídce u něj našli nelegálně držený samopal a elektroniku s neonacistickým obsahem.

"Takže, podívejte se. Já zásadně nesouhlasím se zabavením nebo propadnutím těchto věcí. Policie neprokázala, že byly použity k trestné činnosti," řekl v úterý Matějný odvolacímu senátu. Argumentoval i tím, že část věcí patří hnutí Národní obroda, jehož je výkonným místopředsedou. "Nedokážu si představit, jak bych animované filmy, které jsou na těch fleškách, mohl použít k nějakému zločinu," podotkl. Soud se s jeho argumentací neztotožnil. Poukázal mimo jiné na to, že ze zajištěných telefonů se Matějný připojoval na Facebook, kde měl nezákonné příspěvky, nebo že na fotografiích z počítačového disku hajloval.

Muž má z minulosti tři záznamy v rejstříku trestů, naposledy dostal podmíněný trest za násilí proti úřední osobě. Zpráva ministerstva vnitra o extremismu o něm hovoří jako o "neonacistickém veteránovi". Podle aktuálního rozsudku vyzýval už od roku 2020 na sociální síti například k tomu, aby lidé udělali pořádek pomocí klacků, vidlí nebo samopalu. Také se tam ptal, zda českou vládu pověsit, či postřílet. V roce 2023 napsal například "jediným řešením dnešní situace je defenestrace vlády, Poslanecké sněmovny, Senátu a národní revoluce". Podle policistů také psal o upálení "Židů z facebooku" a sdílel písně neonacistických kapel nebo fotografie se svými nacistickými tetováními.

O Matějném rozhodoval v prvním stupni Okresní soud Praha - východ, podle nějž je muž nejen neonacistou, ale také přesvědčeným rasistou, antisemitou a homofobem. Soudce jeho jednání označil za dlouhodobě společensky výrazně škodlivé. Při ukládání trestu vzal v potaz, že příspěvky obžalovaného neměly velký dosah, nepřibylo po nich neonacistů a nenastala ani ozbrojená revoluce, k níž na internetu vybízel. Matějný okresnímu soudu řekl, že příspěvky nebyly v pořádku a že jich lituje. Tvrdil, že ho policie nezákonně sledovala a že je politickým aktivistou. Vyhrožování samopalem označil za hospodské řeči. Uvedl, že chtěl své známé vyburcovat k odporu, nikoliv ale k násilnému.

 
