Vojtěch Štěpán
před 48 minutami
Ústecký advokát měl podle obžaloby po státním podniku Čepro požadovat dluh 80 milionů a hrozil, že pokud ho nesplatí, nechá firmu zkrachovat. Neúspěšně. Nakonec jej samotného obžalovali z vydírání. Případ nyní skončil u soudu v Praze, který vše začal rozplétat. Deník Aktuálně.cz popisuje příběh, který v podstatě začal přestřelkou kvůli rumu v Ústeckém kraji a skončil údajným vydíráním podniku.
Advokát Vladimír Bartoš (vpravo) loňský rok u jednoho ze série soudů, které řeší jeho údajné vydírání státního podniku.
Advokát Vladimír Bartoš (vpravo) loňský rok u jednoho ze série soudů, které řeší jeho údajné vydírání státního podniku. | Foto: Marek Pokorný

Případ údajného vydírání státního podniku má své kořeny de facto u vraždy, která se odehrála na Ústecku. Psal se rok 2002 a Dušan Pintye na náměstí v Jiříkově nelegálně drženou pistolí zastřelil muže a dalšího zranil. Šlo o obchod s alkoholem, který se ale nepovedl. Obchodníci tehdy převáželi v autě rum. Přepadli je však lidé, kteří si dodávku alkoholu údajně objednali.

"Mlátili nám do vozů železnými tyčemi, pálkami a viděl jsem i pistole," popsal tehdy situaci přepadený podnikatel pro iDnes. Jednoho z pasažérů auta prý útočníci vytáhli z vozu ven. Byl jím právě Pintye. Následovala potyčka, během které muž několikrát vystřelil z nelegálně držené pistole.

Jeden člověk zemřel, druhý skončil s prostřeleným břichem. A vše šlo k soudu. Obžaloba tehdy tvrdila, že Pintye střílel za autem, v kterém útočníci z místa odjížděli, a nešlo tak o sebeobranu. 

Pintyho o rok později za vraždu poslali na 14 let do vězení. A právě zde do příběhu vstupuje advokát a bývalý soudce Vladimír Bartoš, který do věznice jednou přišel za svým klientem. 

Seznámil se zde totiž i s Pintyem. Jak už dříve popsal deník Aktuálně.cz, odsouzený vrah tehdy advokátovi předestřel příběh o tom, jak podniku Čepro, který má na starosti skladování, přepravu a prodej ropy, poskytl irácké dináry v hodnotě 162 milionů korun. Vše prý měl dostat zpět, ale to se nastalo. A Čepro mu tak prý peníze dluží. Polovinu údajné pohledávky pak převedl na advokáta. 

Zajímavostí je, že Bartoš pak vraha zastupoval u soudu. Jak se ale později zjistilo, byl v té době kvůli kárnému řízení vyškrtnutý z advokátní komory, což soud nevěděl. Vrah si nakonec i přes četné stížnosti svůj trest odseděl celý.

Příběh se nicméně posouvá. Ústřední postavou je nyní advokát Bartoš, který po Čepru začal v roce 2010 vymáhat údajný dluh, tedy 80 milionů korun. 

Jak dříve popsaly Hospodářské noviny, kromě běžného civilního sporu podal také několik návrhů na insolvenci Čepra. Soud se tím pak dalších osm let zabýval. Bartoš údajně řízení natahoval obstrukcemi. A Čepro bylo po celou tu dobu v insolvenčním řízení.

Kromě toho Bartoš posílal dopisy ministerstvu financí, pod které Čepro spadá. Měl v nich údajně hrozit, že pokud neuzavřou mimosoudní smír a peníze mu nevyplatí, pošle Čepro do insolvence. Bartoš později tvrdil, že dopisy sice poslal, ale výhrůžky ohledně insolvence do nich později někdo připsal.

Bartoš s vymáháním desítek milionů nakonec neuspěl. Neuměl dokázat oprávněnost pohledávky, a soud tak vše zamítl. A místo toho advokáta obžalovali z vydírání kvůli způsobu, jakým údajný dluh vymáhal. 

Soud prvního stupně advokáta obžaloby zprostil, ale odvolací instance tento verdikt zrušila. A vše se tak postupně dostalo k vrchnímu soudu v Praze, který v pondělí začal případ rozplétat. Obžaloba jej i nyní viní z vydírání. Jak uvedl sám Vladimír  Bartoš, cítí se nevinen. Soud ovšem bude muset rozhodovat i o advokátově námitce vůči údajné podjatosti předsedkyně senátu. Obžalovaný totiž požaduje opětovný výslech svědků, z nichž jeden je její blízkou přítelkyní.

