"NCOZ ví, pro co si šla." Expert vysvětlil postup u kauzy 80 milionů v trezoru

Kriminalisté zasahovali kvůli zakázkám Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Správy železnic (SŽ) minulý týden na několika místech. Nikoho nezadrželi a zatím ani neobvinili. Podle informací webu Odkryto.cz se policie zabývá několika miliardovými tendry obou podniků, je mezi nimi například dostavba dálnice D3 a modernizace Masarykova nádraží v Praze.
Během razie našla NCOZ v domě Jiřího Svobody přes 80 milionů korun v hotovosti. Podle již odvolaného šéfa železniční správy však peníze pocházely z celoživotních úspor jeho rodiny. Částka, kterou podle webu iRozhlas.cz nalezli kriminalisté u Svobody v soukromém trezoru, byla složena z českých korun, eur a dolarů.
Svoboda zdůraznil, že není v současnosti trestně stíhán, v jeho případu ještě nepadlo žádné obviněný. Zákon to pro potřeby policejního zásahu ovšem ani nevyžaduje. V úvodní fázi trestního řízení policie teprve zjišťuje, zda se stal trestný čin a kdo jej mohl spáchat, zde se tedy teprve určí podezřelí.
"Policie získává poznatky v rámci vlastního šetření na základě zákona o policii, který upravuje její činnost před zahájením trestního řízení. S tím koresponduje i § 158 odst. 1 a 2 trestního řádu. To znamená, že policie koná z moci úřední, tzv. ex officio," řekl redakci Aktuálně.cz policejní plukovník ve výslužbě Jan Vlasák.
K získávání poznatků a důkazů pro trestní řízení pak policii slouží "operativně pátrací prostředky". Zákon zmiňuje například předstíraný převod, sledování osob a věcí či použití agenta.
"Pokud policejní orgán provádí vstup do jiných prostor nebo domovní prohlídku, tak právě z toho důvodu, že se tam může nacházet věc důležitá pro trestní řízení," doplnil expolicista.
Bez souhlasu ani ránu
V případě domovní prohlídky musí být příkaz doručen při ní, nebo nejpozději do 24 hodin po odpadnutí překážky, která tomu doručení brání.
Co se ovšem týče prohlídky jiných prostor a pozemků (například kanceláře), tam už potřebuje policejní orgán (tedy i NCOZ) jednu zásadní věc: předchozí odůvodněný a písemný souhlas předsedy senátu, v přípravném řízení pak souhlas soudce na návrh státního zástupce.
Trestní řád č. 141/1961 Sb., § 83, § 83a
Příkaz k domovní prohlídce
(1) Nařídit domovní prohlídku je oprávněn předseda senátu a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce. V neodkladných případech tak může namísto příslušného předsedy senátu nebo soudce (§ 18) učinit předseda senátu nebo soudce, v jehož obvodu má být prohlídka vykonána. Příkaz k domovní prohlídce musí být vydán písemně a musí být odůvodněn. Doručí se osobě, u níž se prohlídka koná, při prohlídce, a není-li to možné, nejpozději do 24 hodin po odpadnutí překážky, která brání doručení.
(2) Na příkaz předsedy senátu nebo soudce vykoná domovní prohlídku policejní orgán.
Příkaz k prohlídce jiných prostor a pozemků
(1) Na nařízení a provedení prohlídky jiných prostor a pozemků se obdobně užije § 83 odst. 1 a 2.
(2) Bez příkazu může policejní orgán provést prohlídku jiných prostor nebo pozemků, jestliže vydání příkazu nelze předem dosáhnout a věc nesnese odkladu. Policejní orgán je však povinen si bezodkladně dodatečně vyžádat souhlas orgánu oprávněného k vydání příkazu; v přípravném řízení tak činí prostřednictvím státního zástupce. Pokud oprávněný orgán souhlas dodatečně neudělí, nelze výsledek prohlídky použít v dalším řízení jako důkaz.
"Bez souhlasu nelze informace a důkazní prostředky použít v řízení před soudem," zdůraznil Vlasák. Samozřejmě zákon počítá s výjimkami - třeba v případech, které nesnesou odkladu a vyžadují rychlý zákrok.
"I tak si ale hned, jakmile to dovolí okolnosti, musí souhlas obstarat. Pokud ho zpětně nedostanou, mají po důkazech. Razie by tak byla k ničemu," zopakoval bývalý vysoce postavený policista.
"Když jsou zahájeny úkony trestního řízení, je osoba v procesním postavení podezřelého. Vyšetřování je navazující fáze, která začíná zahájením trestního stíhání proti konkrétní osobě. Tudíž po zahájení trestního stíhání je osoba v procesním postavení obviněného. Po nařízení hlavního líčení je pak osoba před soudem v procesním postavení obžalovaného," popsal posloupnost jednotlivých fází Vlasák.
Pochopitelně může během prověřování vyplynout celá řada dosud neznámých poznatků. Už to, že k razii došlo, se nicméně dá obecně říct, že za tím kriminalisté již sledují něco konkrétního. "Obecně vzato vědí, pro co si šli," konstatoval na závěr.
Ve vzduchu visí spousta otázek
Správní rada SŽ odvolala Svobodu v pondělí. Personální a právní odbory budou podle končícího ministra Martina Kupky (ODS) posuzovat podobu manažerské smlouvy z roku 2018 a případné odstupné bude předmětem budoucího jednání správní rady. Nicméně správní rada podle něho může ředitele odvolat i bez udání důvodu.
"Události a informace zveřejněné v posledních dnech otevírají tolik otázek, že setrvání Jiřího Svobody ve funkci by poškozovalo důvěru veřejnosti ve fungování organizace. Nijak tím nepředjímáme závěry policejního šetření a respektujeme presumpci neviny," řekl dosluhující šéf dopravního resortu.
Trestní řád č. 141/1961 Sb., § 158b
Operativně pátrací prostředky a podmínky jejich použití
(1) Není-li dále stanoveno jinak, je policejní orgán, pokud k tomu byl pověřen příslušným ministrem, a jde-li o útvar Policie České republiky, policejním prezidentem, jde-li o Generální inspekci bezpečnostních sborů, jejím ředitelem, jde-li o útvar Vojenského zpravodajství, jeho ředitelem, a jde-li o útvar Bezpečnostní informační služby, jejím ředitelem, a jde-li o útvar Úřadu pro zahraniční styky a informace, jeho ředitelem, oprávněn v řízení o úmyslném trestném činu používat operativně pátrací prostředky, kterými se rozumí
a) předstíraný převod,
b) sledování osob a věcí,
c) použití agenta.
(2) Používání operativně pátracích prostředků nesmí sledovat jiný zájem než získání skutečností důležitých pro trestní řízení. Tyto prostředky je možné použít jen tehdy, nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně ztížené. Práva a svobody osob lze omezit jen v míře nezbytně nutné.
(3) Zvukové, obrazové a jiné záznamy získané při použití operativně pátracích prostředků způsobem odpovídajícím ustanovením tohoto zákona lze použít jako důkaz.