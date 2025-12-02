Zvrat v boji o miliardy. "Falešnou závěť" vrací do hry soudce, který upadl v nemilost

Boj o jaroměřský holding Karsit patří k největším majetkovým sporům, které si Česká republika pamatuje. O dědictví po úspěšném továrníkovi Františku Řípovi usilují dvě příbuzenské větve - jednak synové z prvního manželství, jednak rodina z druhého sňatku. Zároveň se obě podílely na chodu miliardové firmy. Více jsme o případu psali zde.
Celý soudní spor mezi syny a jejich macechou se táhne už čtyři roky, letošní jaro pak přineslo zásadní posun. Alena Řípová byla nepravomocně odsouzena k pěti letům vězení a 3,5milionové pokutě za pokus o podvod s falešnou závětí. V té měla podle obžaloby zfalšovat poslední vůli svého manžela, aby z dědictví vyloučila jeho syny z prvního manželství.
Na podvodu se podle obžaloby měly podílet další tři ženy, všechny vinu a jakékoli nezákonné jednání odmítly. Řípová po prvoinstančním rozsudku v dubnu uvedla, že ho považuje za nespravedlivý. Nyní nastal zvrat - odvolací senát v neveřejném jednání zrušil uložený trest a případ možné falešné závěti se tak vrací na začátek.
"Zrušení verdiktu vítám, protože jsem nikdy nepostupovala proti vůli svého manžela, se kterým jsme celý podnik společně budovali desítky let. Starala jsem se o svého muže až do jeho posledních dnů a on sám svou vůli dokonce později znovu stvrdil v nezpochybnitelné závěti," uvedla Řípová ve svém vyjádření pro Aktuálně.cz, které zaslala prostřednictvím svého právního zástupce.
Podle ní vrchní soud jakožto soud odvolací považoval rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové za natolik vadný, že nepovažoval za nutné ani nařizovat projednání odvolání. Verdikt tak rovnou zrušil "od stolu".
"Kauzu u Vrchního soudu v Praze posuzoval senát vedený zkušeným soudcem - panem doktorem Robertem Fremrem -, který byl konečně schopen kauzu spravedlivě posoudit," uvedla jmenovitě Řípová ve svém vyjádření pro redakci.
Soudce, který upadl v nemilost
Jméno Roberta Fremra, v současnosti váženého místopředsedy Vrchního soudu v Praze s mezinárodním renomé, se zapsalo do povědomí širší veřejnosti před dvěma lety. Tehdy Pražský hrad hledal kandidáty do křesel na Ústavním soudu.
Mezi navrhovanými tvářemi prezidenta Petra Pavla se objevil právě Fremr, a to i s podporou dvou senátních výborů: pro lidská práva a ústavně-právního. Jeho nominaci ale "zlomila vaz" zpráva médií, že se za minulého režimu zapojil do tzv. kauzy Olšanských hřbitovů a odsoudil tři mladíky kvůli vandalismu a dalším trestným činům.
Případ ale vyšetřovala, zmanipulovala a využila k propagandě Státní bezpečnost (StB). Proti Fremrově nominaci na funkci ústavního soudce se ozval prostřednictvím otevřeného dopisu sám jeden z odsouzených Alexandr Eret, který si verdikt vyslechl ve svých 19 letech.
Jak později doplnila zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR), Fremr musel s naprostou jistotou vědět, že do kauzy zasáhla StB. Po velkém tlaku ze strany veřejnosti a médií se pak vzdal nominace, třebaže trval na tom, že on i celý soudní senát rozhodoval podle důkazů, které nenesly známky nezákonnosti.
Boj o miliardovou megapohledávku
Ale zpět ke kauze Karsit. Poté, co František Řípa v roce 2021 zemřel, si obě rodinné větve začaly jít po krku Ve hře je hodně: miliardová firma pod sebou sdružuje výrobu dveří, kapot a blatníků pro automobilový průmysl, podniká v zemědělství či také vlastní lázně Velichovky.
Není proto žádným překvapením, že o dobře fungující holding v minulosti projevili zájem i investiční jestřábi. Příkladem za všechny je Michal Strnad, který ovládl domácí zbrojařský průmysl.
Samotný spor ovšem nestojí jen na údajné falešné závěti. Krajský soud v Hradci Králové řešil také okolnosti megapohledávky v hodnotě 1,9 miliardy korun, o kterou se vedla jedna z klíčových bitev. Nakonec skončila v pozůstalosti Františka Řípy, a tudíž je v rukou jmenovaného správce Davida Řípy, syna z prvního manželství.
V jeho případě se též vedl spor o to, že byl neprávem vyhozen z firmy Karsit. Zároveň ale vede další řízení - mimo jiné insolvenční návrh na dceřinou společnost Karsit Finance, kde se jako správce dědictví domáhá jiných pohledávek v řádu stovek milionů. Společnost označila insolvenční návrh za "účelový".
Kauzu komplikuje i rozvod
V této rovině se všem příběh ještě zamotává. Firmu totiž chvíli vedl Vít Kaiser, manžel Kamily Kaiserové (dcery Aleny Řípové), která ho do funkce sama jmenovala. Ten se později stal obviněným v trestní kauze, která se týká údajného tunelování Karsitu a manipulace s majetkem skupiny.
A aby nebylo komplikací málo, Kamila Kaiserová se s manželem rozvádí a vede s ním samostatné majetkové spory, které se týkají například vrácení darů v hodnotě desítek milionů korun. Rozvodové řízení podle zdrojů probíhá paralelně s dalšími dědickými a insolvenčními spory.