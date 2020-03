Odvádíme fantastickou práci, kritiku nečtu, říká šéf týmu shánějícího věci proti viru

Miroslav Doležal vede na ministerstvu zdravotnictví strategický tým, který nakupuje po celém světě za miliardy korun ochranné pomůcky na boj proti koronaviru. Je to tým, který někteří obviňují z toho, že nakupuje pomalu a pozdě nebo že dává přednost čínskému zboží před českým. "Je to nesmysl," řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz tento muž, který jinak poskytuje interview jen výjimečně.

Při pohledu do některých médií a na sociální sítě se zdá, že jste v posledních týdnech nejvíce kritizovanou skupinou v zemi. Vnímáte to?

Podívejte, já vám to řeknu takto: My pracujeme. Nemám čas sledovat noviny a sociální sítě. Věřte nevěřte, náš tým pracuje opravdu velmi intenzivně prakticky 24 hodin denně. Třeba já jsem spal dnes dvě a půl hodiny a mezitím mi ještě volali z Číny tři lidé. My víme, že děláme práci pro občany naší země a chceme maximálně pomoci.

Ale určitě se vám něco z této kritiky doneslo. Třeba jak těžce nesou lidé to, že po celé zemi chyběly a někde ještě chybí různé ochranné pomůcky a další potřeby. Nebo že je část veřejnosti přesvědčena o tom, že stát upřednostňuje čínské zboží. Opravdu jste to neslyšel?

Nečtu noviny. Nesleduji televizi. Nemám Twitter. Mým cílem není mediální prezentace, opravdu na to nemám čas. Mám jediný cíl: přivézt pro občany České republiky nutný, urgentní zdravotnický materiál. Tečka. To je naše role, to je naše mise, to je naše odpovědnost. A pro mě a můj tým je čest, že to můžeme dělat. Děláme desítky a stovky obchodních operací denně, jedeme na maximum a já jsem přesvědčený, že náš tým odvádí fantastickou práci.

Nepřipouštíte nějaké chyby?

Dělal jsem 35 let byznys a vím, že nastartovat byznys z nuly do momentu, kdy jste úspěšný, trvá podle komodity, země a momentální situace na trhu od půl roku do roku. Minimálně. A to v situaci, kdy budujete přímé kontakty. Protože byznys je o osobních kontaktech, důvěře, o tom, že máte prst na tepu událostí. A náš tým musel začínat z nuly. Já jsem na své kolegy velmi hrdý.

Ing. Miroslav Doležal Vystudoval Vysokou školu ekonomickou, obor Mezinárodní obchod. Třináct let pracoval v ekonomické diplomacii, působil také jako osobní poradce předsedy federální vlády Mariána Čalfy v letech 1989 až 1992. Více než dvě desítky let pracoval ve statutárních funkcích v obchodních korporacích, a to jak v zahraničí (ve Francii a na Slovensku), tak v Česku. Na ministerstvu zdravotnictví v současné době působí v oblasti kontroly zdravotních pojišťoven.

Když mluvíte o svém týmu, kdo to konkrétně je?

Tři lidé včetně mě jsou z ministerstva zdravotnictví, další členové týmu jsou především zkušení obchodní manažeři z fakultních nemocnic, kteří přinesli know-how typu, kolik stála před příchodem koronaviru například ústenka, kolik stál respirátor, plicní ventilátor, PCR testy a další zboží. Vědí také, jak je to s certifikáty kvality. Moje role je řídit tým tak, abychom od momentu, kdy dostaneme zadání, co nejdříve zboží na současném náročném trhu našli a dopravili do České republiky za co nejlepší cenu a v požadované kvalitě.

Nemohli jsme předvídat

Jak moc jste v kontaktu s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, který je právě za obchod často kritizovaný?

Jsem přesvědčený, že pan ministr řídí naši činnost fantasticky společně se svými náměstky. Velmi se zajímají o naši činnost, právě před chvílí jste tady jednoho z nich viděl. Jsme s nimi neustále v kontaktu, aby měli co nejčerstvější informace a my měli zpětnou vazbu, co je potřeba.

Vy ministra chválíte, ale já mám pocit, že jeho pozice není moc jistá.

Podívejte, já jsem kromě jiného řídil čtyři roky francouzskou firmu. A Francouzi říkají: Les apparences trompeuses - Zdání klame. Na pocity nedejte. Pro mě je důležité, co tady děláme. Celý tým se, pod vedením pana ministra a dalších členů vedení ministerstva, může komukoliv podívat do očí. Jestliže má někdo nějaký pocit, tak je mi to líto, ale je to jeho problém.

Asi nejčastěji se lidé ptají na to, proč Česko zaspalo s nákupem zdravotnického materiálu. Netrvalo skutečně příliš dlouho, než začal materiál přicházet?

Já jsem bytostně přesvědčený, že situaci s koronavirem v České republice nemohl nikdo předvídat. A nikdo nedokáže ani předvídat, jak přesně se bude vyvíjet.

A nebylo možné alespoň nakoupit určité množství pomůcek?

Představte si, že bych vám o loňských Vánocích přinesl jako dárek krabici respirátorů. Myslel byste si, že jsem blázen a vyhodil byste mě. Kdybych vám je přinesl teď, myslím, že bych vám udělal velkou radost.

Ale přece jen, koronavirus už nastupoval v Číně.

Jestliže někdo vyčítá vládě nebo ministerstvu zdravotnictví, že toto měli jako politici předvídat, jsem přesvědčený, že nikdo si v naší zemi nedovedl představit, že přijde to, co tady máme. Ale samozřejmě, v české povaze je hledat viníka. Dnešní doba nesmí být o hledání viníků, ale o společném hledání řešení.

Proč některým praktickým lékařům, zdravotníkům nebo třeba lékárníkům pomůcky dosud nepřišly?

Upřímně, toto není dotaz na mě, my nakupujeme zboží. Pro nás vše končí ve chvíli, kdy zboží převezmeme od dodavatelů, dodáme do centrálního skladu a zaplatíme za něj. To další je už na týmu distribuce, který pracuje velmi dobře. Je logické, že chvíli trvalo, než se všechno zboží, které jsme nakoupili, dostalo opravdu do každého místa v České republice.

Nakupujete zdaleka nejvíce v Číně. Jsme skutečně odkázáni tak moc na tuto zemi?

V první řadě se snažíme najít dodavatele v České republice, to je naše priorita. Pak také v nejbližším okolí, na Slovensku či v zemích EU, ale ať se nám to líbí nebo nelíbí, v mezinárodním obchodě vznikla absolutně unikátní situace, kdy v jedné zemi, v Číně, existuje 80 procent světové výroby urgentního zdravotnického zboží, které celý svět potřebuje v jeden okamžik v boji proti koronaviru.

Proč je taková produkce zrovna v Číně, na to se neptejte mě, ale prostě tak to je. Všechny země světa, ať jsou nebo nejsou zasaženy koronavirem, nakupují v masivním množství právě tam. A to v daleko větším množství než dříve. Třeba i ve stonásobně větším množství, než tomu bylo před vznikem problému s Covid-19.

A nezaostáváme v těchto nákupech?

Určitě ne. Celý svět pociťuje stejný nedostatek jako my. Nikdo nemohl předpokládat, že všichni budeme nakupovat v jeden moment jedno zboží na jednom místě. Je to neřešitelná situace pro všechny země světa. Státy Evropské unie jsou na tom všechny podobně. Řekl bych, že České republice se ve srovnání s jinými zeměmi ještě poměrně dobře daří nakupovat nejvíce exponované produkty, jako jsou ústenky nebo respirátory.

Jaká je jejich kvalita?

My, když zahajujeme nějaký obchodní případ, tak máme vždy několik otázek na dodavatele. A jednou z bezpodmínečných podmínek obchodu je to, že jeho zboží musí mít potřebnou certifikaci. Jsme v tomto velmi přísní. Náš strategický nákupní tým nenakupuje zboží, které by nebylo doloženo potřebnými certifikáty. Už jen proto, že nakupujeme zdravotnický materiál, například vzpomínané ústenky nebo roušky, jejichž materiál je vdechován a přichází do kontaktu s kůží člověka. Nemůžeme si dovolit koupit něco, co by potenciálně mohlo ohrozit občany nebo zdravotníky.

Ale někteří lidé si na kvalitu stěžují.

Jestli někdo v naší zemi distribuuje produkty z jakékoliv země, včetně Číny, které nesplňují požadavek kvality, je to absolutně nezodpovědné, je to hazard se zdravím občanů. Ale v žádném případě to není zboží, které bychom nakupovali my.

Jste si jistý, že to, co nakoupíte, je skutečně kvalitní nejen podle certifikátů, ale i ve skutečnosti?

Zboží, které v Číně certifikují, musí splňovat přísné normy Evropské unie nebo podobně přísné normy pro americký trh.

Co ale rychlotesty, na které si stěžují i někteří odborníci? Byť jiní namítají, že je nutné vědět, v jakém stadiu nemoci je možné je používat.

Náměstek ministra Roman Prymula vysvětloval, jak je třeba je používat. To neznamená, že bychom koupili něco nekvalitního. Je třeba umět tyto rychlotesty používat.

Z Číny hodně nakupuje právě ministerstvo vnitra. Co říkáte na tyto nákupy? V tisku se objevily informace, že tým ministra vnitra Hamáčka je při nakupování podstatně úspěšnější než vy.

To nechci nijak komentovat. My se tady na ministerstvu zdravotnictví držíme striktně pravidel mezinárodního obchodu.

V případě Jana Hamáčka se mluví o politických kontaktech, vlivu prezidenta Miloše Zemana a dalších věcech. S kým konkrétně jednáte v Číně vy?

Musíte si uvědomit jeden nesmírně důležitý aspekt, a to je ten, že ministerstvo zdravotnictví není instituce, která by za normální situace nakupovala pro celou Českou republiku zdravotnické produkty. Od toho jsou firmy, které obchodují se zdravotní technikou a materiály, a to jak české, tak zahraniční, které u nás mají zastoupení. Prostě normální obchod. To se změnilo až nedávno, když v souvislosti s bojem proti koronaviru bylo jako jedno z řady opatření vlády rozhodnutí centralizovat nákup na našem ministerstvu. Ukázalo se totiž, že i tradiční odběratelé, například velké fakultní kliniky, by za současné situace v mezinárodním obchodu na toto zboží nedosáhly. Tím, že se můžeme při nákupu zboží opírat o autoritu vlády České republiky a našeho státu, tak máme daleko větší a silnější vyjednávací pozici, a tím pádem i šanci, že zboží nakoupíme.

Za každou českou firmu jsme rádi

S kým se při obchodování s Čínou na obchodu domlouváte? Je to přímo někdo v jejich továrnách, nebo někdo na jejich stranických sekretariátech? Nebo je to Pražský hrad? Nebo jednáte s klasickými obchodníky?

Upřímně řečeno, voláme kamkoliv, kde cítíme možnost, že zboží seženeme. Seriózně, není to Pražský hrad nebo nějaké sekretariáty. Klasicky jsme podali výzvu v rámci zákona o veřejných zakázkách a uzavřeli jsme prvotní rámcové smlouvy. Na základě nich uzavíráme objednávky.

Ale to není jediný způsob obchodování, je to tak? Viděl jsem v místnosti, kde váš tým sedí, několik lidí, kteří zrovna telefonovali a snažili se sjednat obchod.

Ano, naši lidé vyhledávají kdekoliv po světě výrobce, dodavatele a obchodníky, od nichž by bylo možné koupit zboží, které sháníme. Primárně je hledáme v České republice, a pokud je nenajdeme tady, tak ve světě. Mohl bych jmenovat spoustu zemí a světadílů - Indie, Amerika, celá Evropa, Afrika, Asie - je toho opravdu hodně. Voláme obchodníkům, výrobcům, obrovsky nám pomáhá ministerstvo zahraničí, čeští obchodní radové ve světě jsou pro nás velmi důležití. Stejně jako kolegové z Úřadu vlády, nákupčí z fakultních nemocnic a další odborníci sedí přímo tady v našem týmu. A nejsme jediný tým, je tady tým pro logistiku a další procesy.

Pokud jde ještě o Čínu, s kým konkrétně telefonujete a sjednáváte obchody, jsou to přímo ti, kteří zboží vyrábějí?

Výrobci mají obvykle vybudované obchodní struktury. I když na ně máme přímý kontakt, oni nás stejně většinou odkážou na nějaké prostředníky. Hodně jsme v kontaktu se zprostředkovateli, jak českými, tak zahraničními. Jsou to lidé, kteří mají v Číně letité vybudované kontakty. Jsou ale i obchodníci, kteří tam vycítili šanci, snaží se zboží sehnat a nabídnout.

Ve středu jsem si všiml, že přiletělo letadlo se zdravotnickými potřebami z Filipín. Přistávají i letadla z dalších zemí?

Je to tak. Čína převažuje, ale máme dodávky třeba zrovna z Filipín, ale také z Vietnamu, Malajsie, Indie, Turecka i dalších zemí. Přesně v této chvíli kolega připravuje dodávku poměrně velkého zboží, a bude to z jiné asijské země než z Číny.

Odkud?

Dokud není obchod hotový, nemluvím o něm. Navíc narážíme na to, že každou chvíli nějaká země zakáže vývoz zdravotního materiálu. Mohl bych vám každý den jmenovat nějakou zemi, která k tomuto omezení či zákazu přistoupila. My jsme měli například objednané poměrně masivní množství zboží z Indie, jenže vyšel zákaz a v tu ránu jsme skončili. Podobně to bylo i jinde. To jsou věci, které dřív v normálním byznysu nebyly. Proto máme v týmu i kolegy z ministerstva zahraničí, kteří nám ve více než 130 zemích přes naše velvyslanectví naprosto přesně a aktuálně monitorují, jaké podmínky v jednotlivých zemích zrovna existují. Chcete nakupovat tam a tam? Jde to, nejde to? Chcete přelet přes tyto země? Potřebujete, aby tou a tou zemí projely kamiony? Všechny informace se sbíhají v našem týmu.

Co byste řekl k ceně, za kterou nakupujete? Není pro nás obchod z Číny nevýhodný? Předražený? Také o tom se mezi lidmi hodně debatuje.

Znovu říkám: Nečtu noviny, nesleduji televizi, nemám Twitter. Zeptejte se nějakého makléře na burze, jestli čte noviny. Odpoví vám, že ne. Ten je po celou dobu, co je burza otevřená, třeba i dvacet hodin, nastražený a jen čeká, kdy řekne: Kupuju! Nekupuju! To se přesně děje tady.

Aha, tak pak rozumím tomu, že vystupujete tak optimisticky. Přiznám se, že jsem čekal šéfa týmu, který se hroutí stresem kvůli veřejné kritice.

Jsem celý život optimista. A nejsem ani nijak ve stresu. Pokud člověk dělá práci poctivě, tak nemá důvod být vystresovaný. Ve stresu mají být lidé, kteří vědí, že něco dělají špatně a necítí se pevní v kramflecích. Naštěstí mám kolem sebe výborný tým, který fakt dělá skvělou práci.

Je přece jen něco, co vám dělá velké starosti?

Jednu velkou starost mám o to, abychom veškeré nakoupené zboží v Číně dostali k nám domů. Čínský vzdušný prostor je jedno velmi úzké hrdlo, přes které létá obrovské množství letadel. Je to stejné jako někde v restauraci. Když si objednáte oběd, tak nejdříve cítíte krásnou vůni z kuchyně. Ale pochutnáte si až ve chvíli, kdy máte oběd na stole.

Pojďme k ceně, za kterou nakupujete…

Samozřejmě musíme chránit finanční prostředky a ctít pravidla stanovená vládou, protože nakupujeme z veřejných zdrojů. Za každých okolností chráníme peníze daňových poplatníků. Jak nám velí zákon a čest, snažíme se nakupovat za cenu obvyklou v místě a času.

Což znamená?

Kolik teď máme hodin? Máme sedm hodin večer, je čtvrtek 26. března 2020. Takže my zjišťujeme, jaká je právě teď obvyklá cena zboží, které zrovna poptáváme. Takže kdybych tady zrovna nedělal s vámi rozhovor, zeptal bych se kolegů kolem sebe, za kolik jim to a to zboží člověk na druhé straně telefonu nabízí. Dáme jeden telefonát do Číny, za kolik je tam teď ono zboží a najednou nám vyjde nějaký cenový průnik. A podle toho zvolíme cenově nejvýhodnější nabídku anebo stejně jako obchodník na burze chvíli vyčkáme. Cena se nám během dne mění i čtyřikrát.

Proč voláte do Číny?

Bereme ji jako nejvíce konkurenční prostředí. Pokud by byly jiné země schopné vyrábět a vyvážet stejně jako Čína, tak by to bylo z pohledu kupujícího snadnější. Teď je to tak, jak jsem říkal - celý svět nakupuje v Číně. A pokud je někde přetlak poptávky, cena jde nahoru.

Co všechno nakupujete a kdo určuje, kolik toho bude?

O tom rozhodují jiné složky ve státě na základě dat, která mají. To není moje práce. Nakupujeme toho mnoho. Kromě toho, o čem jsme už mluvili, to jsou například plicní ventilátory, speciální odběrové sety, jednorázové ochranné obleky, ochranné štíty, ochranné brýle, ochranné rukavice, je toho ještě mnohem víc. Dostaneme přesné informace o tom, co je v českém zdravotnictví urgentně potřebné. A podle toho začínáme shánět a nakupovat, okamžitě se rozhlížíme na trhu, kde co je, za jakou cenu, v jaké kvalitě, v jakém termínu dodání. V žádném případě nepracujeme s platbou dopředu.

Nedáváte přednost zboží z Číny na úkor českých firem, z nichž některé mají pocit, že se k nim obracíte zády?

Máme spousty nabídek z celého světa i z České republiky a každou nabídku seriózně prověřujeme. Snažíme se to v dnešní turbulentní době zvládat co nejlépe a nejrychleji.

A co říkáte na výtky některých českých firem?

Použil bych slova jednoho našeho pana prezidenta, že se jedná o hluboké, ale opravdu hluboké nedorozumění.

Pokud by bylo určité zboží vyráběno v požadovaném množství a kvalitě v České republice, tak ho nakoupíme doma. Věřte, že tomu tak skutečně je, protože nakupovat doma je pro nás vůbec nejlepší varianta. Jestliže to jde, využíváme vždy české výrobní kapacity.

A děláte to?

Pokud to jde, tak ano. Bohužel v řadě případů je produkce českých firem taková, že nemůže saturovat potřeby ani tisíciny České republiky. Za každou českou firmu jsme rádi už proto, že to je nejjednodušší byznys. Navíc dáváme práci našim firmám a občanům.

Takže vám může kdokoliv z českých firem zavolat?

Samozřejmě. V žádném případě ale nepracujeme s tím, že nám někdo zavolá, že by možná někde někdo něco sehnal. V takovém případě odpovíme: Fajn, až budete mít konkrétní strukturovanou nabídku, ozvěte se, ale stát neplatí dopředu, ale až potom, co zboží přijde a bude splňovat požadované parametry. My zboží zkontrolujeme a obratem vám uhradíme faktury. Pokud jde o zahraniční dodavatele, můžeme se opřít o garanci země, která má mezinárodní finanční rating AA-, což je naprosto úžasná bonita. Jednáme férově a rychle, ale od druhé strany chceme také odpovědné jednání podle starého římského pravidla Pacta sunt servanda - Smlouvy se mají plnit.

Můžete uvést příklad obchodu s nějakou českou firmou?

Tento týden jsme ukazovali iniciativu jednoho českého výrobce a ČVUT na polomasky, vyráběné na 3D tiskárnách, které mají charakter vysoké ochrany. Propojili jsme je s výrobcem filtrů, Sigmou Lutín, odzkoušeli jsme to v Nemocnici Na Homolce s tím, že jsme byli velmi spokojeni. Dnes jsme podepsali smlouvu, udělali objednávky a fungujete to. Podobně jsme iniciovali výrobu bavlněných ústenek v Česku, například v Jitexu Písek.

Další příklady?

V oblasti bavlněných ochranných prostředků jednáme také konstantně s dalšími českými společnostmi, například Zdravtex, Liptex trading, Clinitex, Vitapur, Richter Medical, Alpiano, Brotex, Dita, Vývoj Třešť, Pleas, Lufoli, Sintex a další. Dále v oblasti ochranných pomůcek obchodujeme také se zmiňovanou Sigmou Lutín, firmami Pardam, Refil, Moldex a dalšími. Jednání s českými společnostmi je pro nás samozřejmě prioritou, navíc máme také spoustu nabídek, nicméně, je třeba, aby firmy splňovaly definované podmínky - cena, termín dodání, kvalita výrobku.

A může říci příklad nějaké uzavřené zakázky?

Dezinfekční prostředky, které se dají používat nejen na kůži, ale také normálně na předměty, například na poštách a jinde. Fantasticky zapracovaly ministerstvo průmyslu a obchodu a ministerstvo životního prostředí, konkrétně samotný ministr Richard Brabec. Díky tomu máme devět českých výrobců dezinfekčních prostředků a přestali jsme poptávat zahraniční prostředky. Myslím, že toto jsou nejlepší příklady toho, jak si ceníme českých firem a jak jsme rádi, když můžeme uzavřít zakázky právě s českými firmami.