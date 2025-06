Odsouzení Babiše je teď nejpravděpodobnější, popisuje ústavní právník

Kauzu Čapí hnízdo si české soudy přehazují už několik let. Zatím poslední verdikt zrušil předchozí rozhodnutí o nevině aktérů a vše vrátil zpět k městskému soudu. Jeho manévrovací možnosti ale budou omezené, dostal totiž od vrchního soudu instrukce, jak případ posuzovat: nesmí zaznít osvobozující rozsudek ve prospěch šéfa ANO Andreje Babiše a europoslankyně Jany Nagyové.

Jak uvedl odvolací senát Vrchního soudu v Praze, Babiš i Nagyová svým jednáním dosáhli neoprávněného přiznání padesátimiliónové dotace pro malé a střední podniky pro farmu Čapí hnízdo. Vrchní soud sice nemohl rozhodnout o jejich vině, ale v podstatě závazně "doporučil", aby tak učinil prvoinstanční městský soud, ke kterému se případ vrací.

"Čtu to skutečně tak, že soud prvního stupně teď bude mít jasné mantinely. Rozhodne samozřejmě sám, ale lze asi očekávat, že bude respektovat závěry, které přednesl vrchní soud," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz ústavní právník Ondřej Preuss.

Dá se pondělní rozhodnutí odvolacího senátu vrchního soudu vyložit tak, že o vině je rozhodnuto a bude se zvažovat jen výše trestu?

Tyto názory se objevují, ale nedokážu je stoprocentně potvrdit. Odpovím vám trochu jinak: Čtu to tak, že vrchní soud dal poměrně jasné mantinely soudu prvního stupně. Skutečně lze asi očekávat, že pro městský soud bude interpretace podstaty sporu do jisté míry opravdu závazná, a mělo by patrně dojít k odsouzení. Je to asi nejpravděpodobnější varianta.

Jaký je nyní manévrovací prostor městského soudu, k němuž se případ vrací? Má možnost rozhodnout o nevině?

Tady dochází ke střetu různých principů právního státu. Každý soudce je při svém rozhodování nestranný, posuzuje důkazy a právní argumenty nezávisle. Ale proti tomu stojí jiné principy, jako je například právní jistota. A pokud máte výsledky odvolacího řízení, tak prostě nemůže dojít k nějakému bezbřehému ping-pongu mezi soudy. Soudy vyšších instancí musí mít možnost se nakonec prosadit.

Ondřej Preuss český odborník na ústavní právo, advokát, vysokoškolský pedagog a tajemník katedry ústavního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, vyučuje i na Fakultě sociálních věd.

založil a provozuje právní službu Dostupný advokát.

Ve své odborné činnosti se zaměřuje zejména na otázky spojené ústavními změnami a legitimitou moci. Foto: Jiří Chomát – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74749968

Lze skutečně očekávat, že může dojít k odsouzení, což patrně povede k tomu, že opět dojde k odvolání aktérů k vrchnímu soudu. Nicméně ten s velkou pravděpodobností rozhodnutí potvrdí. Ale nalijme si čistého vína, ta kauza je velmi spletitá a velmi specifická i zájmem médií. Úplně finální mantinel tak může dát až Ústavní soud.

Jak dlouho to celé ještě může trvat?

Tato kauza tu z těchto důvodů může být i několik let.

Je takto dlouhá doba standardní?

Vůbec to není standardní. Je to trochu za hranou principu právní jistoty. Vezměte si, že z pohledu člověka je být předmětem trestního stíhání už samo o sobě vlastně považováno za určitý zásah do jeho práv. Samozřejmě to ale musíte vyvažovat. Nemůžete propustit nebezpečného zločince, protože soudní řízení trvá o den déle.

Tady je ale bohužel potřeba říct, že už to trvá příliš dlouho a že to poškozuje i důvěru veřejnosti v justici. Došlo také k poměrně nestandardnímu postupu i ze strany státního zastupitelství, které to poměrně dlouho šetřilo. Různých nestandardních drobných kroků byla v této kauze celá řada, což potom ve finále prodloužilo celý proces. Ale nemyslím si, že to je způsobeno nějakým přímým politickým tlakem. Ostatně je potřeba připomenout, že Andrej Babiš po dobu té kauzy byl nějakou dobu předsedou vlády.

Babišův právní tým přesto mluví o tom, že je kauza politicky motivovaná a argumentuje i tím, že stíhání je v tuto chvíli už protiústavní.

Naráží na to, že řízení probíhá opravdu extrémně dlouho. A to je i podle Evropského soudu pro lidská práva nemístné. Jenže nelze říct od stolu, kolik dní nebo let to je v každé kauze. Musí se to hodnotit proporčně.

Případ se vrací k soudu, kde jej bude potřetí rozhodovat stejný soudce. Je to běžná praxe?

Ano. Z ústavy vyplývá, že máte nárok na svého zákonného soudce. To znamená, že pokud nenastanou nějaké zcela mimořádné okolnosti, tak právě k výměně soudce vůbec nesmí dojít.