Ženě rozsekal hlavu, další znásilnil. Lékař v neprůstřelné vestě si vyslechl trest

Výjimečný trest 28 let ve věznici s nejpřísnějším režimem udělil dnes Krajský soud v Plzni jednačtyřicetiletému bývalému primářovi nemocnice v Domažlicích za loňskou vraždu milenky a za pokus o vraždu a znásilnění další ženy. Čin spáchal podle soudu trýznivým způsobem a ze zvlášť zavrženíhodných pohnutek. Poškozeným a pozůstalým má zaplatit celkem více než pět milionů korun odškodného.
Rozsudek není pravomocný, protože obžalovaný, státní zástupce i zmocněnci poškozených si ponechali lhůtu na případné podání odvolání.
Tragickou událost, která se stala loni mezi 17. a 20. říjnem, odstartovala SMS zpráva osmadvacetileté lékařky, která napsala manželce lékaře, že spolu s jejím mužem obnovili milenecký poměr.
Muž, který měl celý soudní proces na sobě neprůstřelnou vestu, se k činu doznal. V minulosti u soudního líčení často plakal, verdikt si ale dnes vyslechl bez viditelných emocí. Když soudkyně četla výši vyměřeného trestu, hleděli si do očí.
Žena lékaře vyhodila z domu. Obžalovaný týž den vzal doma sekeru, provazy a nůž a vydal se do milenčina bytu, od něhož měl klíč. Čekal na ni, a když přišla, podle soudu ji svázal, škrtil do bezvědomí, odnesl ji na postel, kde na ní rozřezal oblečení a svlékl ji, dožadoval se vysvětlení, proč manželce SMS zprávu poslala. Následující den ji svázanou a ležící na posteli nejméně pěti ranami sekerou do obličeje usmrtil.
Od pátku do neděle byl v bytě se zavražděnou ženou, v neděli odjel autem do nedaleké Třemošné, aby si promluvil se sedmatřicetiletou rodinnou známou. Nejdřív spolu mluvili, ale i ji podle soudu později napadl a svázal, škrtil do bezvědomí, rozřezal na ní oděv, svlékl ji a znásilnil. Mluvil o tom, že ji musí zabít, nakonec to neudělal, zamkl ji v bytě a odjel.
Vrátil se pak do Plzně do bytu k zavražděné ženě, kde se později pokusil o sebevraždu. Když do bytu vtrhli policisté ze zásahové jednotky, našli ho s pořezaným zápěstím.
Muž se u soudu přiznal a opakovaně v slzách vyjádřil lítost, tvrdil ale, že vraždu ani pokus o vraždu předem neplánoval. Část svého jednání má prý také kvůli silné opilosti v mlze, protože v bytě milenky vypil velké množství alkoholu.
Promyšleně si vytvářel alibi, nejednal v afektu
Soudní znalci ale řekli, že nejednal v afektu, nýbrž promyšleně. Zpochybnili také jeho tvrzení o opilosti, neboť podle nich jednal racionálně a promyšleně si vytvářel alibi, když komunikoval z telefonu zavražděné ženy jejím jménem a byl schopen řídit auto.
Muž má podle znalců z psychologie a psychiatrie disharmonicky strukturovanou osobnost, je pasivně agresivní, emočně nestabilní, má vnitřní pocity méněcennosti a zvýšené egocentrické zaměření, se znaky nezralosti a sociální závislosti, což znamená, že neumí řešit konfliktní situace, nemá ale duševní poruchu ani sexuální deviaci.
Motivem jeho jednání bylo podle soudkyně Lucie Bočkové vztek a msta za to, že mladá žena prozradila jeho manželce obnovení jejich mileneckého poměru, což pro něj znamenalo ztrátu rodiny, dětí a další problémy. Lítost, kterou projevil, byla podle ní upřímná jen ve chvíli, kdy litoval sám sebe a ztráty svého postavení ve společnosti.
Při rozhodování o trestu mu tak polehčila jen jeho dosavadní bezúhonnost, ne však projevená lítost. "Je třeba poukázat na to a přihlédnout k tomu, že obžalovaný je lékař. Má lidi léčit a uzdravovat, životy zachraňovat, ne je brát. Proto soud má za to, i s ohledem na utrpení obou poškozených, že ten trest ve výměře 28 let je naprosto přiléhavý a dostatečný," uvedla soudkyně Bočková. Soud rozhodoval o výjimečném trestu, tedy v rozmezí 20 až 30 let nebo i doživotního vězení.
Ačkoliv podle ní není možné určit přesný čas smrti poškozené, je nepochybné, že minimálně několik hodin prožívala obavy o svůj život, když byla škrcena do bezvědomí, vzbudila se svázaná, nahá, nemohla se bránit ani utéct, traumatizující byly i okamžiky těsně před smrtí, kdy obžalovaný napřáhl ruku se sekyrou. "Poškozená byla napadena ve vlastním bytě, tedy v bezpečném prostoru osobou, ke které chovala silné citové romantické pouto a ke které měla důvěru," dodala soudkyně.