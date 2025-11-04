Zahraničí

Přes online hry nutil ostatní k sebepoškozování. Německá policie mladíka zatkla

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Německé úřady zatkly šestnáctiletého mladíka, který podle nich nabádal mladistvé, aby se sebepoškozovali. Informuje o tom agentura DPA. Podezřelý měl v nejméně jedenácti případech kontaktovat prostřednictvím online her potenciální oběti a nutit je k sebepoškozování.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: iStock

V pěti případech si tyto oběti způsobily zranění. Podle dostupných informací byl mladík zatčen na začátku října a umístěn do vazby. Úřady ho obvinily z členství v kriminální organizaci a z ublížení na zdraví.

Související

Jedenáct pokusů o vraždu. Útočník z britského vlaku už čelí obvinění

Británie útok nožem vlak

Teenager je podle všeho členem kriminální online skupiny 764, uvedlo Centrum pro kyberkriminalitu spolkové země Bádensko-Württembersko. Skupina se zaměřuje zejména na děti a mladistvé.

K síti 764 patří i muž zadržený v červnu v Hamburku, známý pod přezdívkou White Tiger (Bílý tygr). Tento německo-íránský občan je vůdcem skupiny, která měla na internetu sexuálně zneužívat a týrat řadu dětí a měla mimo jiné přes internet dohnat k sebevraždě 13letého Američana. Vůdce kriminální sítě čelí proto obvinění z vraždy.

 
Mohlo by vás zajímat

Šli jen vyvenčit psa, nesli bílou vlajku. Rusové seniory zabili drony, tvrdí Ukrajina

Šli jen vyvenčit psa, nesli bílou vlajku. Rusové seniory zabili drony, tvrdí Ukrajina

Členové Hamásu našli tělo dalšího rukojmího, doručí ho Izraeli. Osm jich stále chybí

Členové Hamásu našli tělo dalšího rukojmího, doručí ho Izraeli. Osm jich stále chybí

Dvacátý osmý člen Evropské unie? Černá Hora je nejblíže vstupu, uvedla eurokomisařka

Dvacátý osmý člen Evropské unie? Černá Hora je nejblíže vstupu, uvedla eurokomisařka

"Obrovské uspokojení." Ukrajinec pro Rusy nastražil bombu, past sklapla dokonale

"Obrovské uspokojení." Ukrajinec pro Rusy nastražil bombu, past sklapla dokonale
1:01
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Německo zločin online hra počítačová hra hra zatčení mladík

Právě se děje

před 1 minutou
Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF povede Čech Klement

Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF povede Čech Klement

Je to poprvé, kdy se do čela protikorupčního úřadu postaví zástupce České republiky.
před 4 minutami
Příběh Golema. Kdo je jeho skutečný otec a proč s ním rabi Löw neměl nic společného
Přehled

Příběh Golema. Kdo je jeho skutečný otec a proč s ním rabi Löw neměl nic společného

Pražský Golem nebyl dílem Maharala (rabi Löwa). Odhalte, jak se zrodil mýtus 19. století, který mylně považujeme za renesanční. Fakta versus fikce.
před 14 minutami
Skvělý úspěch mladých slávistů, Arsenal rozdrtili pěti góly

Skvělý úspěch mladých slávistů, Arsenal rozdrtili pěti góly

Červenobílí v Youth League, která je mládežnickou obdobou Ligy mistrů, napravili předchozí prohru v Bergamu a potřetí ze čtyř kol bodovali.
před 15 minutami
Mladí přispívají víc na klima, když vědí, že jejich dar uvidí ostatní, ukázal průzkum

Mladí přispívají víc na klima, když vědí, že jejich dar uvidí ostatní, ukázal průzkum

Ochotu mladých lidí finančně přispět na snižování emisí oxidu uhličitého ovlivňuje to, zda vrstevníci uvidí jejich rozhodnutí.
před 22 minutami
"Taylor mě podržela." Siniaková s parťačkou zvládly i těžké chvíle, postup je blízko

"Taylor mě podržela." Siniaková s parťačkou zvládly i těžké chvíle, postup je blízko

Česko-americká dvojice může získat jistotu semifinále na Turnaji mistryň ještě dnes.
před 31 minutami
Kněz strávil s Dukou poslední hodiny života. "Odešel tiše, jako voják," popisuje

Kněz strávil s Dukou poslední hodiny života. "Odešel tiše, jako voják," popisuje

"Nikdy nevyužíval toho, že byl vězněný komunisty, aby se prohlašoval za chudáka. Měl v sobě přirozenou skromnost," říká kněz Romuald Štěpán Rob.
Aktualizováno před 1 hodinou
Šli jen vyvenčit psa, nesli bílou vlajku. Rusové seniory zabili drony, tvrdí Ukrajina

ŽIVĚ
Šli jen vyvenčit psa, nesli bílou vlajku. Rusové seniory zabili drony, tvrdí Ukrajina

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy