Přes online hry nutil ostatní k sebepoškozování. Německá policie mladíka zatkla

V pěti případech si tyto oběti způsobily zranění. Podle dostupných informací byl mladík zatčen na začátku října a umístěn do vazby. Úřady ho obvinily z členství v kriminální organizaci a z ublížení na zdraví.
Teenager je podle všeho členem kriminální online skupiny 764, uvedlo Centrum pro kyberkriminalitu spolkové země Bádensko-Württembersko. Skupina se zaměřuje zejména na děti a mladistvé.
K síti 764 patří i muž zadržený v červnu v Hamburku, známý pod přezdívkou White Tiger (Bílý tygr). Tento německo-íránský občan je vůdcem skupiny, která měla na internetu sexuálně zneužívat a týrat řadu dětí a měla mimo jiné přes internet dohnat k sebevraždě 13letého Američana. Vůdce kriminální sítě čelí proto obvinění z vraždy.