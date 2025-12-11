Domácí

„Je to v tónu mého hlasu.“ Mia ze Zrádců přiznala, kdy jako policistka podléhá smutku

před 22 minutami
Vrchní komisařka Věra Kirchnerová alias Mia zvítězila v televizní show Zrádci, ve které mají své místo intriky, faleš a manipulace. V civilním životě pátrá po predátorech, kteří zneužívají dětí. A případů není málo. Na jejím pražském oddělení přibude týdně jeden nový.
Spotlight Aktuálně.cz - Věra Kirchnerová alias Mia ze Zrádců. | Video: Tým Spotlight

Ke zneužívání dětí dochází podle policistky nejčastěji v rodinách, ale také v kroužcích nebo na táborech. Většinou jde o dlouhodobý proces, který může začít okolo třetího roku dítěte. "Než zjistíte, že je něco špatně, tak může uběhnout několik let," vysvětluje Kirchnerová v pořadu Spotlight s tím, že dítě může dlouho považovat patologické chování dospělého za normální.

Tvrdí, že jedním z důvodů, proč si získala u protihráčů ve Zrádcích důvěru, může být tón jejího hlasu, který působí uklidňujícím dojmem. "Když vyslýchám malé děti, tak jim nevadím, nevadí jim ani můj hlas. Mohu se s nimi bavit na jakékoliv téma," popisuje sama sebe vrchní komisařka.

Kirchnerová také přiznala, že ji někdy naštve rozhodnutí soudu. "Sedíte tam a jste smutní, když ten člověk dostane jen podmínku… Přitom chápete, že nikdy předtím nebyl trestaný a do té doby byl pro společnost přínosem… Dokážete se i vžít do rozhodnutí soudu, ale pak si řeknete, ale sakra, spáchal trestný čin," dodává Kirchnerová.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:07-04:35 Jak snáší Věra Kirchnerová jako - donedávna neznámá - policistka mediální slávu? Jak se z "křehké dívky" stane policistka v tvrdém prostředí severočeských ulic? Jaký přístup k lidem jako strážkyně zákona razí?

04:35-10:17 Věděla, kam by se měla ubírat její kariéra? Je téma trestné činnosti páchané na dětech v českém prostředí tabu? O jak častý druh kriminality jde a přibývá případů?

10:17-15:28 V jakém prostředí dochází ke zneužívání dětí nejčastěji? Jak by se měl rodič chovat, když posílá dítě na tábor nebo do neznámého kolektivu, aby ho co nejvíc ochránil?

15:28-21:08 Setkává se s tím, že okolí náznaky zneužívání dětí přehlíží a bagatelizuje? Jak mylnou máme představu o pachatelích? Jak zvládá emoce při výslechu? Co musí udělat člověk se sexuální deviací, aby nebyl pro své okolí nebezpečný?

21:08-25:38 Chybí v systému důsledná následná léčba pachatelů po výkonu trestu? Jaké má v tomto ohledu zkušenosti s justicí? Co ze své praxe nejvíc využila v soutěži Zrádci? Jak si vysvětluje, že stačilo "hrát" milou, zranitelnou a smutnou?

25:38-30:28 Jakou duševní očistu potřebuje po práci? Jak na její účast a výhru ve Zrádcích reagovali kolegové od policie? Jak si vysvětluje, že část diváků i hráčů nedokáže oddělit hru od reality?

 
