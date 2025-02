Vím, že to vyvolá polemiku, přiznává Maláčová. Na plakáty lepí bydlení vedle zbrojení

Předsedkyně sociální demokracie Jana Maláčová začala vylepovat plakáty, které patrně vyvolají velkou polemiku. Plakáty s mottem Bydlení je naše zbrojení chce podle svých slov poukázat na to, že Česko by mělo dávat více peněz na bydlení. "A také se mi nelíbí způsob, jak ministryně obrany Jana Černochová zachází s penězi na armádu," sdělila Aktuálně.cz při lepení plakátů se zmiňovaným sloganem.

Bylo to od šéfky SOCDEM Jany Maláčové sice spíše symbolické vylepování plakátů, ale v předvolební kampani hraje velmi důležitou roli. Poté, co se rozešla s šéfkou KSČM Kateřinou Konečnou a oznámila, že se pro podzimní sněmovní volby nespojí s komunisty, zahájila Maláčová další akci, jak získat voliče. A jde na to přes téma zbrojení, které vyvolává v české společnosti mnoho rozepří.

"Já vím, že to vyvolá polemiku. To je přece účel," říká Maláčová na dotaz Aktuálně.cz, jestli očekává bouřlivé reakce, jestliže staví vedle sebe bydlení a zbrojení, o kterém se mluví stále více kvůli agresivní politice Ruska. "Tady se hází stovkama miliard na zbrojení, jako by se nechumelilo. My dáváme dvě procenta hrubého domácího produktu, což je více než dost, 160 miliard ročně není málo. Musíme být ale připraveni na sociální problémy, které nás více ohrožují. My chceme, aby se konečně začalo mluvit o bydlení, aby vláda konečně s bydlením něco udělala," prohlašuje šéfka SOCDEM.

Průzkumy veřejného mínění přisuzují SOCDEM podporu mezi dvěma a třemi procenty voličů. Pro vstup do sněmovny je potřeba dosáhnout aspoň na pět procent. Maláčová vyjednávala o tom, že by její strana kandidovala s Kateřinou Konečnou v rámci koalice Stačilo!.

Minulý týden ale oznámila, že jednání ukončila s argumentem, že Stačilo! podle ní nejde o to hájit levicovou a sociální politiku ve prospěch lidí. Nyní jedná s předsedou Přísahy Robertem Šlachtou i dalšími politiky mimo sněmovnu. "Uvidíme, nebudeme spekulovat," reaguje na dotaz, s kým případně půjde její strana do voleb.

Pokud jde o bydlení, Maláčová tvrdí, že chce převzít vídeňský model, který podle ní vedl k tomu, že ve Vídni lidé platí za třípokojový byt nájem 12 tisíc korun. "Díky tomu, že město staví a vykupuje byty a drží ceny nájmů dole, mají Vídeňané, ale obecně i Rakušané velmi levné bydlení. My bychom tohle chtěli přenést do Česka. Není normální, že u nás velká část lidí vydá na bydlení polovinu výplaty. Nezbudou jim peníze na život," říká.

Maláčová vidí řešení v zákonu o veřejně prospěšných bytových společenstvech. Ten představila sociální demokracie s tehdejším předsedou Janem Hamáčkem v roce 2020, prezentoval jej i někdejší poslanec Jan Birke. Podstatou návrhu bylo, že by zájemci o bydlení mohli vytvořit buď sami, nebo ve spolupráci s obcí či městem družstvo či spolek a pustili by se do výstavby - jejímž cílem by nebylo vytvářet zisk.

"Máme teď naprosto jedinečný projekt bydlení, který může znamenat revoluci. Když bude uveden v život, tak je schopný velmi rychle nastartovat masivní výstavbu dostupných bytů," avizoval tehdy Hamáček s tím, že strana už návrh posílá k projednání do Poslanecké sněmovny. Nepodařilo se jej ale schválit.

Odborníci návrh už tehdy spíše kritizovali a tvrdili, že nepovede k levnějšímu bydlení. Proti se vyjádřil například analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek, analytik společnosti Natland Petr Bartoň či někdejší ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda, dále ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek nebo mluvčí developerské společnosti Central Group Ondřej Šťastný. Sociální demokracie tehdy na kritiku reagovala s tím, že je o správnosti svého návrhu přesvědčena. Stejná slova volí její nynější šéfka i dnes.