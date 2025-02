Konec námluv na levici. Sociální demokraté nepůjdou do voleb se Stačilo!

Sociální demokraté (SOCDEM) ukončili jednání s hnutím Stačilo! o spolupráci pro nadcházející sněmovní volby. V pondělí to oznámila předsedkyně strany Jana Maláčová, podle které Stačilo! nezdůrazňuje levicová témata. Jen my představujeme tradiční levicovou politiku, reaguje Konečná.

Hnutí Stačilo! a sociální demokraté ze SOCDEM se na spolupráci nakonec nedohodly. "Čas bohužel ukázal, že hnutí Stačilo! nechce zdůrazňovat levicová témata, ale je postaveno ryze na antisystémovém programu," zdůvodnila konec vyjednávání předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová. Dodala, že cílem sociálních demokratů není "slibování naprosto nerealistického referenda o odchodu z EU."

Maláčová zároveň poděkovala předsedkyni komunistů Kateřině Konečné za jednání. "Neznamená to, že jsme nepřáteli. Jsme konkurenty, ale soupeřem je nynější vláda," konstatovala.

Na oznámení sociálních demokratů reagovala předsedkyně komunistů a lídryně Stačilo! Konečná na sociální síti X. "Snažili jsme se najít kompromis, nicméně požadavky, které si Sociální demokracie kladla, byly natolik zásadní, že by znamenaly ústup ze základních principů, na nichž hnutí Stačilo! vzniklo. Již několikrát jsme byli postaveni před volbu mezi programem a snadným ziskem lukrativních křesel. Stačilo! ale není Spolu," napsala.

I nadále tak podle Konečné pro hnutí zůstává mír cennější než válka, poctivý pracující a důchodce před tuneláři a podvodníky a suverenita země před bruselským diktátem. Hnutí jedná o spolupráci i s dalšími subjekty a osobnostmi a výsledek představí v březnu.

Mluvčí KSČM Roman Roun řekl, že jeho stranu rozhodnutí sociálních demokratů mrzí. "Chtěli jsme, aby koalice byla co nejširší. Je to rozhodnutí SOCDEM a my ho respektujeme," uvedl.

Maláčová připomněla, že k jednání s hnutím ji přivedl úmysl vytvořit v Česku levicovou alianci po francouzském vzoru. "Byli jsme ochotni přistoupit na to, že integrátorem bude značka Stačilo!, která v evropských a krajských volbách zabodovala a působila jako subjekt postavený na hodnotách levice," uvedla předsedkyně.

V jaké sestavě půjde SOCDEM do voleb zatím není jasné

Zda se sociální demokraté pokusí vytvořit koalici na jiném půdorysu, zatím zůstává otevřené. "Každopádně my z voleb strach nemáme a v těchto dnech spouštíme intenzivní kampaň mezi lidmi," dodala Maláčová.

V kampani se chce sociální demokracie zaměřit na drahé energie, bydlení a potraviny. Limit pro výdaje na kampaň schválilo širší vedení SOCDEM ve výši 65 milionů korun. Programové priority oznámí strana na konferenci koncem března.

Bývalý předseda SOCDEM Michal Šmarda krok Maláčové ocenil, přišel podle něj ještě včas. Strana podle něj má na to, aby voliče stihla oslovit a ve volbách byla úspěšná. Nyní jí průzkumy připisují zhruba 2,5 procenta voličských hlasů, aby se dostala do dolní komory, potřebuje nejméně dvojnásobek.

Možnost spolupráce sociálních demokratů s komunisty, hlavní silou v rámci hnutí Stačilo!, přitom už před několika měsíci vyhnala ze strany některé z výrazných členů. Minulý rok odešel například někdejší předseda Jan Hamáček nebo bývalí ministři zahraničí Tomáš Petříček a školství Petra Buzková.

Za nepříliš překvapivé označil ukončení vyjednávání se Stačilo! politolog Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity Aleš Michal. "Rozdíly v některých, zejména zahraničněpolitických principech, jsou značné. Už faktické zahájení kampaně Stačilo! bez SOCDEM značilo, že k dohodě spíše nedojde. Jana Maláčová si už nemůže dovolit ztrácet čas, zároveň se na posledním sjezdu prakticky zaručila za dojednání volební aliance," zhodnotil.

Podle Michala se dá čekat, že Maláčová povede další jednání s jinými stranami, ty však nemají tak silné preference jako Stačilo!. Z hlediska případného úspěchu to tak bude hodně riskantní a nejisté, míní. Prostor pro umírněně levicovou alianci, kde by SOCDEM měla dominantní postavení, mu přijde relativně obsazený.

