Domácí

Léky na recept poštou? Usnadní to život, doufají pacienti. Riziko, oponují lékárníci

Veronika Rodriguez Veronika Rodriguez
před 4 hodinami
Ministerstvo zdravotnictví sepsalo novelu zákona o léčivech, jež má povolit online objednávání léků na předpis. Resort tím reaguje na poptávku ze strany pacientů – z průzkumu Národní asociace pacientských organizací vyplynulo, že by zásilkový výdej ocenilo 86 procent Čechů. Lékárníci ale protestují. Výdej přípravků přes e-shopy podle nich ohrozí zdraví pacientů, a navíc sníží dostupnost řady léků.
Zásilkový výdej receptových léků je pohodlí pro část lidí, ale riziko pro zdraví většiny, varují lékárníci.
Zásilkový výdej receptových léků je pohodlí pro část lidí, ale riziko pro zdraví většiny, varují lékárníci. | Foto: pexels

Konec obíhání kamenných lékáren. Vedení resortu zdravotnictví chce, aby si lidé mohli objednat své léky pohodlně přímo z postele. I ty na recept. Domů by jim je pak přivezl speciálně vyškolený poslíček. Navíc v době, kterou si sami určí.

Doposud nic z toho možné nebylo. Pacienti si mohli v online lékárnách nakoupit jen volně prodejné léky - třeba pilulky na bolest nebo kapky na trávení. Antibiotika či přípravky na cukrovku musela vždy vydat jen kamenná lékárna.

"To by se teď ale mělo změnit," avizovala už loni v létě ředitelka odboru léčiv a zdravotnických prostředků ministerstva zdravotnictví Daniela Rrahmaniová. Resort podle ní připravil návrh zákona, který zásilkový výdej medikamentů na recept umožní. Tento měsíc ho dostali k připomínkám i lékárníci. A zvedla se vlna nevole.

Kurýr nikomu nic nevysvětlí

Farmaceutům se totiž návrh ani trochu nelíbí. Je podle nich nedotažený a přinese spoustu komplikací. Třeba spolek Mladí lékárníci varuje, že se lidé při dálkovém výdeji nedostanou k důležitým informacím. U léků na předpis je to přitom klíčové, zvlášť pokud jich pacient polyká víc. Preparáty se totiž můžou vzájemně ovlivňovat a působit různé nežádoucí reakce. Nebo závislosti.

"Víme, o čem mluvíme," podotýká Filip Škarka, který provozuje menší lékárnu ve Voticích. Když si před rokem dělal soukromý průzkum, kolik při výdeji léků na receptech zachytí chyb, za 15 měsíců mu vyšlo číslo 1347. "Často šlo o chyby závažné, které mohly poškodit zdraví pacienta," doplnil pro Aktuálně.cz.

Související

O nás bez nás. Lékárníci spílají Válkovi za očkovací projekt. Je postavený na hlavu

Očkování

Při online výdeji si přitom nikdo takových omylů všimnout nemusí, protože se pacienta nikdo na nic nezeptá. Kurýr jenom předá zásilku.

Senior s aplikací? Nesmysl

Podle lékárníků nepomůže ani telefonní poradna nebo online aplikace, se kterou ministerstvo v návrhu počítá. Léky na předpis totiž berou hlavně senioři, pro něž je tento způsob předávání informací naprosto nevhodný.

"Už vidím svého 80letého dědu, jak se o svých lécích radí s nějakou mobilní aplikací. To je přece úplný nesmysl," vysvětluje Milan Rydrych ze spolku Mladí lékárníci. Většina seniorů podle něj chytré telefony vůbec nevlastní, nebo je užívá jen velmi omezeně.

"Klientská telefonní linka je zase problematická v okamžiku, když má pacient sluchové nebo mentální postižení. V takovém případě informace na dálku prostě nepobere," upozorňuje Rydrych dále.

Osobní kontakt v kamenné lékárně je zkrátka podle něj nenahraditelný. "Odvrátí riziko poškození pacientova zdraví a ušetří tím i zbytečné náklady na péči, kterou by kvůli komplikacím z nevhodné farmakoterapie potřeboval," dodal Rydrych. Možnost objednání na dálku by se proto podle něj měla týkat jen takových medikamentů, které už pacient zná a dlouhodobě užívá. 

Pacienti bez léků

Související

Odmítají dodat léky, stěžují si lékárny na distributory. Stát ani po roce nezasáhl

Léky, prášky, lékárna,

Podle lékárníků neobstojí ani argument, že si lidé své přípravky v online prostředí objednávat nemusejí. Změna zákona totiž podle nich může způsobit, že některé preparáty nikde jinde nebudou k sehnání.

"Pokud zavedeme lékárenské e-shopy, ve kterých budou k dostání i léky na předpis, může se stát, že je zaplaví i recepty zahraničních pacientů. Což může ještě víc prohloubit nedostupnost některých medikamentů na českém trhu," vysvětluje místopředseda představenstva Grémia majitelů lékáren Petr Krpálek.

Problémy s dostupností podle něj může zhoršit i to, že si část lidí své léky od kurýra nevyzvedne. Tyto medikamenty se totiž budou muset bez užitku vyhodit, protože se mezitím znehodnotí. "Stačí, aby se něco podobného stalo v krátkém čase u některého z léků opakovaně, a další pacienti zůstanou zcela bez terapie," souhlasí Milan Rydrych.

Lékárníci proto požadují, aby se možnost zásilkového výdeje netýkala léků s omezenou dostupností nebo s přerušenými dodávkami.

Kdo zaplatí nevyzvednuté léky?

Související

Blackout totálně zmrazil výdej léků. Vraťme papírové recepty, naléhají lékárníci

léky limit pojišťovna zdraví lékárna předpis

Ostatně nevyzvednuté přípravky by měly podle lékárníků dělat vrásky i zdravotním pojišťovnám. Přestože se preparáty k pacientům nedostanou, pojišťovny by je měly lékárníkům proplatit. "Oficiálně totiž bude výdej léku uskutečněn a dojde k čerpání úhrady," připomíná brněnská lékárnice Helena Slámová. V horším případě pojišťovna za lék zaplatí dvakrát, protože si pacient nechá u lékaře vystavit recept nový.

S touto námitkou souhlasí i samotné pojišťovny. "Je pravda, že by se to mělo legislativně ošetřit, protože v současném znění zákona se píše, že se hradí vykázaná a provedená péče," sdělil Aktuálně.cz náměstek pro zdravotní péči Všeobecné zdravotní pojišťovny Jan Bodnár. Pojišťovna by tak podle něj skutečně musela za takové léky zbytečně zaplatit.

Jediným řešením by podle něj bylo, kdyby lékárny náklady na takové léky jednoduše odepsaly. "Takto už se to dneska dělá u individuálně připravovaných preparátů," říká Bodnár a pokračuje: "Když si pacient nechá v lékárně namíchat třeba mastičku, kterou si pak nevyzvedne, tak to lékárna odepisuje. Pojišťovně to neúčtuje."

Pacienti to chtějí, hájí plán ministerstvo

Související

Chybí důležité léky. Pomoct má i to, že z krabiček úplně zmizí příbalové letáky

Příbalové letáky - Ikona, poutací foto

Ministerstvo zdravotnictví se prozatím k připomínkám lékárníků vyjadřovat nechce. Mluvčí Ondřej Jakob jenom uvedl, že se jimi bude úřad postupně zabývat. "Jsme si vědomi toho, že se jedná o problematiku, která kromě přínosů obnáší i řadu potenciálních rizik. Nalezení společného kompromisu je proto nezbytné, neboť primárním cílem je zachování dostupnosti jakostních, bezpečných a účinných léčivých přípravků pro pacienty v České republice," napsal Jakob Aktuálně.cz.

Resort ale současně připomenul, že tímto návrhem reaguje na poptávku ze strany pacientů - z průzkumu Národní asociace pacientských organizací totiž vyplynulo, že by zásilkový výdej léků na předpis ocenilo dokonce 86 procent oslovených lidí. Dalších 72 procent by ho podle svých slov skutečně využívalo.

 
Mohlo by vás zajímat

"A dneska, panečku, Štefan!" Proč vojáci vyzbrojují pomalé "vzdušné traktory"

"A dneska, panečku, Štefan!" Proč vojáci vyzbrojují pomalé "vzdušné traktory"

Další zápletka v kauze darovaných bitcoinů: obviněny Jiřikovský může skončit ve vazbě

Další zápletka v kauze darovaných bitcoinů: obviněny Jiřikovský může skončit ve vazbě

Bakterie v ústech jsou jako přírodní viagra. Pánové, žvýkejte salát, radí biolog

Bakterie v ústech jsou jako přírodní viagra. Pánové, žvýkejte salát, radí biolog

Radí i Okamurovi, teď navíc ovládne ostravské hutě. Co s kolosem bude, není jasné

Radí i Okamurovi, teď navíc ovládne ostravské hutě. Co s kolosem bude, není jasné
domácí Aktuálně.cz Obsah zdravotnictví zdraví Ministerstvo zdravotnictví ČR lékárna lékárník (lékárnice) léky recept kurýr e-shop kontraindikace pacient riziko senior medicína lékař Všeobecná zdravotní pojišťovna pojišťovna

Právě se děje

před 3 minutami
"A dneska, panečku, Štefan!" Proč vojáci vyzbrojují pomalé "vzdušné traktory"

"A dneska, panečku, Štefan!" Proč vojáci vyzbrojují pomalé "vzdušné traktory"

Původně zemědělské stroje schopné letět pomalu a velmi nízko se stávají důležitou součástí moderních bojišť.
Aktualizováno před 9 minutami
Trump chce v pátek uspořádat summit mezi ním, Putinem a Zelenským, píše Axios

ŽIVĚ
Trump chce v pátek uspořádat summit mezi ním, Putinem a Zelenským, píše Axios

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
"Hoď mi sem dva utopence!" Jak špekáček v láku dobyl srdce nejen českých štamgastů

"Hoď mi sem dva utopence!" Jak špekáček v láku dobyl srdce nejen českých štamgastů

Utopenci – tradiční česká lahůdka plná historie, rekordů i moderních inovací, která spojuje generace a milovníky dobrého vyhlazeného piva.
před 1 hodinou
Kameny se valily do Prahy. První pražský koncert Rolling Stones byl symbolem změn

Kameny se valily do Prahy. První pražský koncert Rolling Stones byl symbolem změn

Na Strahov i přes na tehdejší dobu vysokou cenu vstupenek ve výši 250 korun dorazilo téměř 100 000 lidí.
před 1 hodinou
Socialista Orwell chtěl Farmou zvířat "demaskovat sovětský mýtus"

Socialista Orwell chtěl Farmou zvířat "demaskovat sovětský mýtus"

Román britského spisovatele George Orwella poprvé vyšel před 80 lety, 17. srpna 1945. V komunistickém Československu kniha nesměla vycházet.
před 1 hodinou
Místo vydání přišlo smazání. Studio muselo zničit vlastní tvorbu, mohli si za to sami
6:04

Místo vydání přišlo smazání. Studio muselo zničit vlastní tvorbu, mohli si za to sami

Studio prohrálo spor s Epic Games, muselo zaplatit miliony a zničit vlastní hry i kód. Silicon Knights ale svůj ortel podepsali vlastní chybou.
před 2 hodinami
Trpišovský: Zafeiris nebyl na zápas mentálně připravený. Do Řecka ho pustit nehodlá

Trpišovský: Zafeiris nebyl na zápas mentálně připravený. Do Řecka ho pustit nehodlá

Okolo Christose Zafeirise již nějakou dobu "krouží" PAOK Soluň. Trenér Slavie ale odchod středopolaře odmítá, potřebuje ho i pro Ligu mistrů.
Další zprávy