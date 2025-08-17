Léky na recept poštou? Usnadní to život, doufají pacienti. Riziko, oponují lékárníci

Konec obíhání kamenných lékáren. Vedení resortu zdravotnictví chce, aby si lidé mohli objednat své léky pohodlně přímo z postele. I ty na recept. Domů by jim je pak přivezl speciálně vyškolený poslíček. Navíc v době, kterou si sami určí.
Doposud nic z toho možné nebylo. Pacienti si mohli v online lékárnách nakoupit jen volně prodejné léky - třeba pilulky na bolest nebo kapky na trávení. Antibiotika či přípravky na cukrovku musela vždy vydat jen kamenná lékárna.
"To by se teď ale mělo změnit," avizovala už loni v létě ředitelka odboru léčiv a zdravotnických prostředků ministerstva zdravotnictví Daniela Rrahmaniová. Resort podle ní připravil návrh zákona, který zásilkový výdej medikamentů na recept umožní. Tento měsíc ho dostali k připomínkám i lékárníci. A zvedla se vlna nevole.
Kurýr nikomu nic nevysvětlí
Farmaceutům se totiž návrh ani trochu nelíbí. Je podle nich nedotažený a přinese spoustu komplikací. Třeba spolek Mladí lékárníci varuje, že se lidé při dálkovém výdeji nedostanou k důležitým informacím. U léků na předpis je to přitom klíčové, zvlášť pokud jich pacient polyká víc. Preparáty se totiž můžou vzájemně ovlivňovat a působit různé nežádoucí reakce. Nebo závislosti.
"Víme, o čem mluvíme," podotýká Filip Škarka, který provozuje menší lékárnu ve Voticích. Když si před rokem dělal soukromý průzkum, kolik při výdeji léků na receptech zachytí chyb, za 15 měsíců mu vyšlo číslo 1347. "Často šlo o chyby závažné, které mohly poškodit zdraví pacienta," doplnil pro Aktuálně.cz.
Při online výdeji si přitom nikdo takových omylů všimnout nemusí, protože se pacienta nikdo na nic nezeptá. Kurýr jenom předá zásilku.
Senior s aplikací? Nesmysl
Podle lékárníků nepomůže ani telefonní poradna nebo online aplikace, se kterou ministerstvo v návrhu počítá. Léky na předpis totiž berou hlavně senioři, pro něž je tento způsob předávání informací naprosto nevhodný.
"Už vidím svého 80letého dědu, jak se o svých lécích radí s nějakou mobilní aplikací. To je přece úplný nesmysl," vysvětluje Milan Rydrych ze spolku Mladí lékárníci. Většina seniorů podle něj chytré telefony vůbec nevlastní, nebo je užívá jen velmi omezeně.
"Klientská telefonní linka je zase problematická v okamžiku, když má pacient sluchové nebo mentální postižení. V takovém případě informace na dálku prostě nepobere," upozorňuje Rydrych dále.
Osobní kontakt v kamenné lékárně je zkrátka podle něj nenahraditelný. "Odvrátí riziko poškození pacientova zdraví a ušetří tím i zbytečné náklady na péči, kterou by kvůli komplikacím z nevhodné farmakoterapie potřeboval," dodal Rydrych. Možnost objednání na dálku by se proto podle něj měla týkat jen takových medikamentů, které už pacient zná a dlouhodobě užívá.
Pacienti bez léků
Podle lékárníků neobstojí ani argument, že si lidé své přípravky v online prostředí objednávat nemusejí. Změna zákona totiž podle nich může způsobit, že některé preparáty nikde jinde nebudou k sehnání.
"Pokud zavedeme lékárenské e-shopy, ve kterých budou k dostání i léky na předpis, může se stát, že je zaplaví i recepty zahraničních pacientů. Což může ještě víc prohloubit nedostupnost některých medikamentů na českém trhu," vysvětluje místopředseda představenstva Grémia majitelů lékáren Petr Krpálek.
Problémy s dostupností podle něj může zhoršit i to, že si část lidí své léky od kurýra nevyzvedne. Tyto medikamenty se totiž budou muset bez užitku vyhodit, protože se mezitím znehodnotí. "Stačí, aby se něco podobného stalo v krátkém čase u některého z léků opakovaně, a další pacienti zůstanou zcela bez terapie," souhlasí Milan Rydrych.
Lékárníci proto požadují, aby se možnost zásilkového výdeje netýkala léků s omezenou dostupností nebo s přerušenými dodávkami.
Kdo zaplatí nevyzvednuté léky?
Ostatně nevyzvednuté přípravky by měly podle lékárníků dělat vrásky i zdravotním pojišťovnám. Přestože se preparáty k pacientům nedostanou, pojišťovny by je měly lékárníkům proplatit. "Oficiálně totiž bude výdej léku uskutečněn a dojde k čerpání úhrady," připomíná brněnská lékárnice Helena Slámová. V horším případě pojišťovna za lék zaplatí dvakrát, protože si pacient nechá u lékaře vystavit recept nový.
S touto námitkou souhlasí i samotné pojišťovny. "Je pravda, že by se to mělo legislativně ošetřit, protože v současném znění zákona se píše, že se hradí vykázaná a provedená péče," sdělil Aktuálně.cz náměstek pro zdravotní péči Všeobecné zdravotní pojišťovny Jan Bodnár. Pojišťovna by tak podle něj skutečně musela za takové léky zbytečně zaplatit.
Jediným řešením by podle něj bylo, kdyby lékárny náklady na takové léky jednoduše odepsaly. "Takto už se to dneska dělá u individuálně připravovaných preparátů," říká Bodnár a pokračuje: "Když si pacient nechá v lékárně namíchat třeba mastičku, kterou si pak nevyzvedne, tak to lékárna odepisuje. Pojišťovně to neúčtuje."
Pacienti to chtějí, hájí plán ministerstvo
Ministerstvo zdravotnictví se prozatím k připomínkám lékárníků vyjadřovat nechce. Mluvčí Ondřej Jakob jenom uvedl, že se jimi bude úřad postupně zabývat. "Jsme si vědomi toho, že se jedná o problematiku, která kromě přínosů obnáší i řadu potenciálních rizik. Nalezení společného kompromisu je proto nezbytné, neboť primárním cílem je zachování dostupnosti jakostních, bezpečných a účinných léčivých přípravků pro pacienty v České republice," napsal Jakob Aktuálně.cz.
Resort ale současně připomenul, že tímto návrhem reaguje na poptávku ze strany pacientů - z průzkumu Národní asociace pacientských organizací totiž vyplynulo, že by zásilkový výdej léků na předpis ocenilo dokonce 86 procent oslovených lidí. Dalších 72 procent by ho podle svých slov skutečně využívalo.