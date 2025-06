"Seniorům to způsobí šok." Z krabiček s léky zmizí papírové příbalové letáky

Z krabiček léků zmizí papírové letáky. Nahradí je elektronické, které si lidé stáhnou pomocí QR kódů do svých mobilů. Počítá s tím nová evropská legislativa, platit by mohla za tři roky. Podle náměstka ministra zdravotnictví Jakuba Dvořáčka to pomůže utlumit nedostatek některých přípravků. Lékárníkům se to ale nelíbí a novinku kritizují i seniorské organizace.

Nejsou a v nejbližší době ani nebudou. Takovou odpověď slyší tisíce pacientů v českých lékárnách. Aktuálně chybí třeba antidepresivum Anafranil pro lidi s obsedantně-kompulzivní poruchou. Těžko se shání i některé léky na srdce, sezonní alergie či vysoký krevní tlak. Část z nich přitom nemá přímou náhradu. Ministerstvo zdravotnictví proto musí zajistit mimořádnou dodávku ze zahraničí.

"Ta ale nikdy nepřijde okamžitě. Vždycky ji zdrží zákonná povinnost, podle které musí distributor léčivo přebalit do krabičky s českým návodem. Léky k nám tak dorazí až za měsíc či dva," říká Jakub Dvořáček, náměstek ministra zdravotnictví a člen evropské pracovní skupiny Aliance pro kriticky důležité léky.

To by se ale mělo změnit. Evropská komise totiž připravila změnu, podle které už by krabičky papírové letáky obsahovat nemusely. Nahradit by je měly elektronické. Příbalovou informaci by si pacient zkrátka stáhnul pomocí QR kódu do mobilu nebo do počítače. A to rovnou ve svém rodném jazyce.

Papírový leták už jen na vyžádání

"Papírová verze letáku už by se tak tiskla jenom v případech, kdy by si o ni pacient výslovně řekl. Leták by mu musel vytisknout lékárník při výdeji," říká Dvořáček. Návrh už podle něj schválila Rada Evropské unie, jednalo se o něm minulou středu. "Státy budou mít zhruba tři roky na to, aby se na změnu připravily," dodává náměstek ministra.

Léky se tím podle něj stanou dostupnějšími - státy si je budou moct v případě potřeby předávat. Příbalové informace navíc budou aktuálnější.

Jenomže lékárníkům se změna ani trochu nelíbí. "Vůbec si nedokážu představit, jak by to mělo fungovat. Je naprosto nemyslitelné, že budu za běžného provozu tisknout v lékárně příbalové letáky. Lidí, kteří si o ně řeknou, bude určitě hodně, protože zdaleka ne každý používá internet a chytrý telefon," kritizuje novinku šéf České lékárnické komory Aleš Krebs.

"Senioři z toho budou mít šok"

Za pravdu mu dávají seniorské organizace i data Českého statistického úřadu. Smartphonem je podle nich vybavená jen asi polovina všech českých důchodců. Ve věku nad 75 let má chytrý telefon dokonce jen 28 procent lidí.

"Spousta lidí z toho bude mít opravdu šok. Když jsme je nedávno školili v tom, jak mají platit pomocí QR kódu, moc se k tomu neměli. Kurzem sice prošli, aplikaci ale nakonec nepoužívali," míní vedoucí komunitního centra organizace Život 90 Hana Šťastná Čapková. Podle Krebse jsou to přitom hlavně senioři, kdo bere léky nejčastěji.

Lékárníkům vadí i nedořešené financování. "Kdo nám tisk letáků zaplatí? Všechny nejsou na jednu A4, některé jsou pořádně obsáhlé. Mají i třicet stran," připomíná viceprezident komory Martin Kopecký.

Distributoři začnou spekulovat, varují lékárníci

Podle šéfa Grémia majitelů lékáren Marka Hampela ale hrozí i další nebezpečí. Třeba to, že nový systém léčiva prodraží. "Jakmile totiž distributoři zjistí, že mohou léky převážet z jednoho státu do druhého, aniž by řešili přebal v národním jazyce, přestanou je sem dodávat úplně. Radši je dodají do Německa, kde za ně dostanou násobně víc peněz. A nechají na státu, aby si pak zařídil import dražší cizojazyčné šarže," varuje.

To už se podle něj dneska děje. Snazší "půjčování" léků mezi zeměmi ale tento problém ještě prohloubí.

Náměstek Dvořáček si to ale nemyslí. "Vůbec se toho nebojím. Takové účelové jednání je spíš výjimečné," je přesvědčen. Elektronické letáky podle něj přinesou naopak úspory - distributoři už nebudou mít náklady s přebalováním léků. "Což by se mělo promítnout i do jejich ceny. Zatímco dnes jsme dovozcům museli každou takovou aktivitu jako stát zaplatit, teď nám tento náklad odpadne," říká Dvořáček.

Užívání zpřehlední videonávody

Pokud jde o úhradu služby lékárníkům, tam podle něj ještě mezery skutečně jsou, brzy se ale vyřeší. "V Česku to dostal za úkol Státní ústav pro kontrolu léčiv, ten to bude muset vymyslet. Nejpravděpodobnějším řešením je to, že lékárník naúčtuje tisk zdravotní pojišťovně, která si to pak vyřídí s výrobcem či distributorem. To je ale jenom jedna z možností," říká náměstek ministra.

Cestu, jak lékárníkům tisk letáků zaplatit, hledají i samotní výrobci. Na začátku kvůli tomu počítají s vyššími náklady. "Bude třeba investovat do zajištění dostupnosti papírové verze na vyžádání," přiznal Aktuálně.cz výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu David Kolář. Peníze si podle něj vyžádá i vývoj technického řešení a spolupráce se státními autoritami při zavádění tohoto jednotného systému.

Do budoucna se ale podle něj výroba spíš zlevní - méně peněz bude třeba na tisk přebalů, logistiku i skladování. "Nový systém bude taky šetrnější k životnímu prostředí," připomíná Kolář. Pochvaluje si i možnost opatřit e-letáky srozumitelnými grafikami a videonávody.