Končící zmocněnkyně pro lidská práva se chce ucházet o post ombudsmana

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, která v pondělí skončí ve funkci spolu s dosluhující vládou Petra Fialy (ODS), se hodlá ucházet o post veřejného ochránce práv. Oznámila to v úterý. Ombudsmana bude Sněmovna volit příští rok. Nynější ochránce Stanislav Křeček nastoupil do funkce 19. února 2020, a to na šest let.
Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková po volbách ohlásila svůj konec ve funkci s tím, že strany nové vládní koalice mají jiný postoj k ochraně zranitelných skupin.

"Končím jako zmocněnkyně příští pondělí definitivně s touto vládou. S jmenováním nové vlády končí současná vláda i já," řekla Šimáčková Laurenčíková.

Prezident Petr Pavel v pondělí jmenuje novou vládu ANO, SPD a Motoristů, která se po říjnových volbách opírá o většinu v Poslanecké sněmovně. Šimáčková Laurenčíková krátce po volbách řekla, že strany vznikající nové vládní koalice mají jiný postoj k ochraně zranitelných skupin, proto se rozhodla skončit ve funkci současně s nynější vládou.

Končící zmocněnkyně by se chtěla ucházet o post ochránce práv. Nominaci by mohla získat od některých senátorů a senátorek. Dva kandidáty či kandidátky na ombudsmana navrhuje prezident, dva Senát a dva zástupci vysokých škol. Ochránce či ochránkyni pak zvolí Poslanecká sněmovna na šest let. Vybírat by měla začátkem příštího roku.

"Já bych se o post ráda ucházela, protože je to místo, odkud bych měla šanci dál hájit lidská a věnovat se podpoře a ochraně zranitelných skupin, zúročit zkušenosti z agendy i partnerství, která se mi podařilo vybudovat v resortech, nevládním sektoru, akademické sféře," uvedla Šimáčková Laurenčíková.

Do funkce zmocněnkyně pro lidská práva si ji vybrala vláda Petra Fialy (ODS) v květnu 2022. Nastoupila na místo, které se uvolnilo v lednu 2022 poté, co Fialův kabinet z této pozice odvolal poslankyni ANO Helenu Válkovou. Tu si zvolila předchozí vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů. V únoru 2023 Fialův kabinet Šimáčkovou Laurenčíkovou jmenoval koordinátorkou pro uprchlíky z Ukrajiny, dočasně vedla pak i meziresortní sbor pro jejich adaptaci a integraci.

Před nástupem na post zmocněnkyně byla Šímáčková Laurenčíková předsedkyní vládního výboru pro práva dítěte a řídila Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání. V minulosti působila na ministerstvu zdravotnictví jako odborná garantka k problematice duševního zdraví dětí, byla i náměstkyní ministra školství. Je speciální pedagožka.

 
