Bartoníček: jak jsem poznal Babiše zblízka. 10 důvodů, proč se znovu chopil moci

Takto poklidného Andreje Babiše jsem nezažil opravdu dlouho. Do vánočních svátků v roce 2021 zbýval pouhý týden, když uspořádal po jednání své vlády ještě poslední - a jak bylo u něj zvykem - dlouhou tiskovou konferenci. Shodou náhod to bylo v den, kdy o několik hodin později přenechal kancelář předsedy vlády vítězi voleb a novému premiérovi Petru Fialovi.
Babiš sešel po tiskovce z pódia mezi nás novináře a netradičně uvolněným a vstřícným tónem pravil: "Jen se ptejte, já nikde nespěchám." A tak následovalo neformální, příjemné povídání, při kterém se svěřoval, jak moc se těší na předání vlády a také odpočinek na konci roku. "Budu hubnout a spát," avizoval s tím, že s politikou rozhodně nekončí a po Novém roce bude vyjíždět mezi voliče.
Těžko říct, jestli už měl tehdy rozmyšleno, co a jak bude dělat dál, každopádně my novináři jsme o tom vedli dlouhé spekulace, aniž jsme si dovedli představit Babiše sedět v opozičních lavicích.
Na takové sezení nikdy nebyl, zvláště když musel počítat s tím, že většinu hlasování prohraje a takřka nic neprosadí. Babiš ovšem od prvních týdnů roku 2023 zvolil taktiku, která se stala základem pro jeho jednoznačné vítězství v letošních sněmovních volbách.
1. Ovládnutí sněmovny
Hodně mu pomohla nejednota vládních poslanců v tom, jestli změnit jednací řád Poslanecké sněmovny. Od prvního vystoupení Babiše v lednu 2022 před hlasováním o důvěře vládě Petra Fialy bylo zřejmé, že Babiš i další opoziční poslanci budou pronášet dlouhé projevy.
Už v únoru proto začali někteří vládní poslanci navrhovat úpravu pravidel sněmovny, aby vládní většina mohla prosazovat své návrhy na modernizaci Česka. Jenže část ODS byla proti změnám.
Díky tomu se opozici podařilo několik věcí. Jednání sněmovny se mnohdy proměnilo v přehlídku obstrukcí s mnoha vystoupeními, když vláda jen obtížně prosazovala své představy. Opozice ovládla jednací sál i sociální sítě s nepřetržitou kritikou vládní politiky.
Babiš čas od času pronesl ve sněmovně dlouhý a místy až nevybíravý projev a vzápětí ze sněmovny zmizel. Mohl být ale spokojený, jeho kontroverzní proslovy zaujaly média, a navíc je velmi dobře "promovaly" přes sociální sítě.
2. Osobní setkávání s voliči
Babiš už z minulosti ale věděl, že hodně bodů získává u voličů tím, že se s nimi setkává osobně. A dělá to o to více, když se nemusí věnovat vládní práci. V minulosti to velmi pocítili sociální demokraté, když tehdejší premiér Bohuslav Sobotka "vyhodil" Babiše z křesla ministra financí.
Babiš okamžitě vyrazil mezi voliče a nakonec na tomto "padáku" ještě vydělal, protože brzy poté mu to pomohlo vyhrát volby. A stejně se zachoval po prohraných volbách v roce 2021. Vyrazil za voliči.
Už v lednu 2022 jsem zajel do Roudnice nad Labem, kde měl šéf ANO svou regionální kancelář. Podobně ji mají i jiní poslanci, ale Babiš zval k sobě ve velkém voliče a ještě umožňoval novinářům, aby byli u toho. Takže jsem se mohl přesvědčit, že voliči za Babišem ve velkém skutečně chodili a pochvalovali si, jak se jim věnuje.
3. Časté výjezdy do regionů
Ještě více ale Babiš vyrážel sám za voliči. Víc než kterýkoliv jiný politik. V květnu 2022 jsem vyrazil na Moravu do Vyškova, kde měl Babiš první zastávku svého nového turné. Opět bylo zřejmé, že o něj bude zájem.
"Pane Babiši, už jsme se na vás těšili." "To je jediný solidní chlap v této republice. Poctivý, férový," říkala mi jedna z jeho fanynek. A podobně odpovídaly další. A když jsem se jich ptal, co říkají například jeho obžalobě kvůli Čapímu hnízdu, reagovaly velmi rázně.
"Nevím, co z něho pořád dělají. Nějaké Čapí hnízdo. Není žádný zloděj. Tato vláda krade," měla jasno žena, která přijela z vesnice nedaleko Lednice.
4. Prchal a ti další
V té době byl pro něj stále velmi důležitý marketér Marek Prchal. No ten, kterého Babiš políbil, když se radoval z vítězství ve volbách v roce 2017. Pořád byl ve službách Babiše a právě on přemýšlel, jak "restartovat" šéfa ANO po prohraných sněmovních volbách.
Jak Prchal přiznal ve své později vydané knize Duše národa, v té době byli v těžké situaci. "Byli jsme v opozici. Byl to pád na dlažbu," píše a přibližuje, jak tehdy vymyslel na jaře kampaň "Za Babiše bylo líp".
Právě tento slogan vévodil Babišově dodávce, s níž po návštěvě Vyškova objel celou řadu dalších míst. Ale tehdy se stalo ještě něco dalšího důležitého. Jak Prchal sdělil, rozhodli se v den návštěvy Otrokovic odstartovat také působení Babiše na Instagramu a poprvé nabízeli i nové marketingové materiály.
Měli sice obavu, jaký bude zájem voličů na místě, a také z reakcí na síti, ale nakonec byli nadšeni. "I bez limuzín, luxusního kanclu na vládě, vládní letky, podřízených, resortů a všech těch možností jsme byli schopni de facto na koleně sbouchat dva perfektní výstupy," přibližuje Prchal v knize tehdejší nadšení.
Když Prchal i někteří další lidé z Babišova týmu odešli poté, co prohrál prezidentské volby s Petrem Pavlem, vypadalo to chvíli, že nikdo výrazný se neobjeví. Jenže Babiš má od té doby kolem sebe opět silný tým s tvářemi, které jsou dnes možná ještě známější než Marek Prchal. V blízkosti Babiše jsou velmi často vidět dvě ženy - Aneta Zicklerová a Viktorie Kalivodová.
5. Nápad se stínovou vládou
Babišovi se vyplatil také nápad na existenci stínové vlády. Když tato "vláda" poprvé zasedla v lednu roku 2022, brali jsme ji my novináři spíše jako kuriozitu, protože nás mnohem více zajímala skutečná Fialova vláda, která reálně rozhodovala o Česku.
Jenže už tehdy bylo stále jasnější, že politické strany pořádají různé akce hlavně pro své voliče, protože díky rozmachu internetu a další techniky jim mohou samy poskytovat informace prakticky až do ložnice.
Babiš se svým ANO začal toto využívat ve velkém měřítku jako první, jeho vláda zasedala pravidelně týden co týden a vydržela to až do voleb v roce 2024. Po každém zasedání zorganizovala tiskovou konferenci, kterou živě vysílala a následně ještě dělala sestřihy. Ale pozor - stínová vláda nebyl nápad ANO, už dříve s ním přišel někdo úplně jiný - ODS s Mirkem Topolánkem v roce 2003.
6. Nepostradatelný Karel Havlíček
V případě stínové vlády se ukázalo, jak obrovsky důležitý je pro Babiše jeho zástupce v ANO Karel Havlíček. Ten brzy převzal po Babišovi post stínového premiéra a s tím také naprostou většinu odborných témat, které se týkaly fungování Česka. A nejen to.
Jako novinář jsem se mnohokrát přesvědčil, že Havlíček se vždy snažil chovat k novinářům velmi vstřícně a i v tomto Babišovi jeho práci značně usnadnil. Babiš se tak soustředil ze všeho nejvíce na přímou komunikaci s voliči.
7. Osvobození v Čapím hnízdě
Nelze zapomenout ještě na jednu událost, která Babišovi usnadnila návrat k moci. Pražský městský soud ho totiž v únoru roku 2024 zprostil obžaloby v kauze Čapího hnízda. Bylo to už podruhé, první rozsudek vrátil Vrchní soud v Praze k dalšímu projednávání.
A učinil to také podruhé v případě únorového rozsudku. Tentokrát i s doporučením soudkyně, že by měl být Babiš odsouzen. Ovšem současný Babiš je zpět u moci, v Poslanecké sněmovně má většinu, a tedy i jistotu, že ta ho k pokračování trestního stíhání nevydá. Druhé premiérské období Babiše začíná.
8. Ohromná Babišova výdrž
Opětovný Babišův vzestup by nebyl možný bez jeho ohromné pracovitosti a umanutosti, kterou mu přiznávají i jeho největší kritici. Když jsem se jel podívat letos v březnu na první Babišův výjezd za voliči, kterým už cílil na říjnové sněmovní volby, tak nejen já jsem se podivoval tomu, že začíná příliš brzy.
Vždyť platilo přesvědčení, že volby se rozhodují až v posledních dnech, a navíc se stále více kampaně přesouvá na sociální sítě. A trmácet se za voliči do míst, kde žije třeba jen pár stovek lidí? To se nikomu nechtělo.
Ovšem Babiš i z tohoto udělal svou výhodu. Díky neustálým cestám každý věděl, že právě on je tím politikem, který žádným místem nepohrdá. A i když mnohdy někam přijel dopoledne, kdy je většina lidí v práci, tak se na něj přišlo podívat alespoň pár seniorů. "A to nám stačí. Určitě se tady na vesnici rozkřikne, že tady byl Babiš. Lidé si o tom budou povídat a to nám bude stačit," říkal mi jeden z Babišových spolupracovníků.
V dalších měsících naskakovali do kampaně politici dalších stran, ale Babiš byl i v tomto první a nepřekonatelný. S výjimkou velmi krátké letní dovolené vydržel jezdit za voliči až doslova do posledního dne před volbami.
9. Síla sociálních sítí
Přesvědčoval jsem se o tom na mnoha setkáních s voliči Andreje Babiše. A cítil jsem ten rozdíl oproti minulosti. Když Babiš bojovat o premiérský post v roce 2017, nemohl se zdaleka tolik opírat o sílu sociálních sítí jako v posledních čtyřech letech.
Při rozhovorech se seniory, kteří jsou jeho nejsilnější voličskou skupinou, jsem v poslední době slyšel, jak jsou stále více na internetu, jak pečlivě sledují Babiše i další politiky hnutí ANO. A Babiš je se svými spolustraníky zásoboval obrovským množstvím příspěvků, ve kterých se často politici ANO vyjadřovali na hranici (ne)slušnosti o svých politických oponentech.
Když například hnutí ANO začalo ve velkém šířit podezření, že prý by vláda mohla zfalšovat volby (kvůli zavedení korespondenční volby), brzy poté jsem v terénu potkával voliče hnutí, kteří této nepravdě uvěřili. A ukázaly to i průzkumy veřejného mínění.
10. Problémy i chyby vlády Petra Fialy
Výčet důvodů, proč se Babiš vrátil k moci by nebyl úplný bez zmínky o končící vládě Petra Fialy. Odborníci, politologové i komentátoři budou uvádět celou řadu důvodů, já osobně jsem při setkávání s lidmi cítil zlom v podpoře vlády ve chvíli, kdy rychle rostla inflace. Lidé si často stěžovali především na ceny v obchodech, mnohdy měli pocit, že premiér Fiala a další vládní politici toto zhoršení jejich životní úrovně nevnímají.
Hodně jsem se o tom bavil se samotným Petrem Fialou, nejčastěji ze všeho jsem se ptal, jestli vnímá, jak se mění atmosféra ve společnosti a že se lidé stále více otáčejí k němu zády. On mě ujišťoval, že nežije rozhodně v nějaké své bublině, když ale natočil video s Nutellou v Německu, kde se podivoval, že její cena je nižší než v Česku, bylo zřejmé, že jen těžko Babiše ve volbách porazí.