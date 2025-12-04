Prohlídky u lékaře se v Česku zásadně změní. Zbytečně ročně vymře okresní město

Češi totiž na prevenci nedbají. Platí to hlavně pro muže. Pravidelným prohlídkám u lékaře se vyhýbá skoro polovina z nich. Výsledek: na choroby, kterým by se dalo snadno předejít, zemře zbytečně až 43 tisíc lidí ročně. To je v průměru jedno okresní město.
Podle lékařů se přesto blýská na lepší časy, mladší ročníky už berou prevenci na milost. "Může za to nejenom větší odpovědnost samotných lidí, ale taky aktivní přístup lékařů. Řada z nich své pacienty obvolává a na prohlídky je zve," vysvětluje šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Část populace by totiž za jiných okolností do ordinace nikdy nepřišla.
"Vliv ale mají i pobídky zdravotních pojišťoven, které lidem nabízejí různé bonifikační programy. Když se klient preventivní prohlídce podrobí, odmění ho pojišťovna například poukazem či nějakou částkou na dentální hygienu," pokračuje Šonka. Tato investice se bohatě vyplatí - podle propočtů SZÚ uspoří každá koruna věnovaná na prevenci do budoucna asi deset korun na léčení.
Centimetry v pase i duševní zdraví
Od ledna příštího roku budou navíc preventivní prohlídky ještě zevrubnější. Populace totiž stárne a chronicky nemocných přibývá - alespoň jednu dlouhotrvající chorobu má podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky celkem 32 procent lidí starších 45 let. Dvěma nemocemi trpí dokonce 53 procent. "Čím dříve se tedy na problémy přijde, tím lépe. Léčba je v takových případech mnohem jednodušší a levnější," podotýká Petr Šonka.
K úkonům, které lidé během preventivní prohlídky podstoupí, tak přibude například důkladnější laboratorní vyšetření krve a moči nebo měření EKG. Lékaři budou u lidí nově zkoumat i centimetry v pase, protože je to jeden z důležitých parametrů pro vznik obezity a cukrovky.
"Praktik se nově zaměří i na to, jestli pacient absolvuje screeningové programy na odhalení rakoviny nebo jestli se očkuje. U vybraných skupin by měl zkontrolovat také riziko osteoporózy, demence a aneurysmatu abdominální aorty," doplňuje Šonka. Novinkou budou rovněž dotazy na duševní zdraví v rodině nebo příznaky psychiatrického onemocnění u samotného pacienta.
Nejdůkladnější prohlídky v Evropě
"Někteří lékaři už řadu těchto věcí dělali dnes, od ledna to ale bude pro všechny závazné," uvedl Šonka. "Budeme tak mít jedny z nejlepších a nejdůkladnějších preventivních prohlídek v Evropě, možná i na světě," zdůraznil.
Chcete se o podobě preventivních prohlídek dozvědět ještě víc? Pusťte si nový díl našeho videoseriálu "Doktore, poraďte!".