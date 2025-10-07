Jen co minul jeden malér s vakcínami, zraje další. Stát ale mlží a žloutenky přibývá

Čtyři týdny jsme obíhali lékárny v okolí. Chtěli jsme naočkovat své dcery, popisuje Aleš V. z pražského Karlína. Dětskou vakcínu proti žloutence typu A ale dlouho sehnat nemohl.
"Neměli ji ani v okolních lékárnách, ani v nemocnici na Bulovce," říká. Když se dostal na čekací listinu ve zdravotním ústavu v Karlíně, termín mu nakonec zrušili. "Vysvětlili nám to tím, že vakcíny došly," říká. Tuto informaci Aktuálně.cz potvrdila i lékařka zmíněného centra Olga Jandurová. Dcery se otci podařilo naočkovat až v druhé polovině září.
Přesto úřady celou dobu tvrdí, že je dětských vakcín proti žloutence všude dost. "Nejsou hlášeny žádné oficiální podněty na jejich nedostupnost od distributorů ani lékárníků. Výpadek jedné vakcíny neznamená nedostupnost jiných," napsal na síti X Státní ústav pro kontrolu léčiv, který má na trh s medikamenty a vakcínami dohlížet. Problémy odmítlo i ministerstvo zdravotnictví.
Data? Nemáme!
Redakce Aktuálně.cz se proto obrátila na lékový ústav s prosbou o data. Zajímalo nás, kam se měli neúspěšní rodiče obracet - tedy ve kterých okresech byla dětská očkovací látka k dispozici a v jakém množství. Žádali jsme o data od začátku roku až do poloviny září. Použili jsme k tomu zákon o veřejném přístupu k informacím.
Jenomže místo podrobné statistiky přišla odmítavá odpověď. "Ústav neposkytuje informaci, kterou nemá," napsala v ní vedoucí Oddělení právních činností Dana Vosáhlová.
Ústav podle ní každodenní pohyb látek na trhu nesleduje, protože mu to neukládá zákon. Mapovat může jen takové přípravky, které lidem plně hradí zdravotní pojišťovny a které ústav sám předtím označil za nedostatkové. A tyto podmínky podle Vosáhlové vakcíny proti žloutence typu A nesplňují.
"Ústav proto informací o dostupnosti či skladových zásobách daných léčivých přípravků za jednotlivé dny nedisponuje," uvádí přímo v odůvodnění Vosáhlová. "S ohledem na výše uvedené rozhodl ústav o tom, že se žádost o poskytnutí informace odmítá," dodala.
Chcete vakcínu? Radši si myjte ruce
Nestalo se to poprvé. Úředníci odmítli zveřejnit data už na začátku září, když mu redakce Aktuálně.cz poslala obyčejný novinářský dotaz. I tehdy jsme se pídili po počtech dětských vakcín proti žloutence typu A a jejich rozložení v regionech. Na dotaz odpovídala mluvčí Jitka Zinke, k odmítnutí ale použila jinou argumentaci. Tvrdila, že ústav sice data má, není ale oprávněný je zveřejnit.
Poslat prý může jen celkové číslo látek, které distributoři do Česka přivezli. Za srpen letošního roku sem podle ní doputovalo 24 996 vakcín, což je meziročně o 86 procent víc. Toto číslo ale zahrnovalo všechny typy látek, nikoliv jen dětské. Bez odpovědi zůstala i žádost o informace, kde látky jsou - tedy ve kterých okresech je lze sehnat.
Podle oslovených odborníků je ale takové "mlžení" neobhajitelné.
"Jak může někdo tvrdit, že je tady dostatečné množství vakcín, když k tomu nemá patřičná data? Tomu opravdu nerozumím," okomentoval odpověď místopředseda České vakcinologické společnosti Roman Prymula. Tvrzení ústavu označil za "statečné".
Ústav by podle něj měl data sbírat, a to zvlášť teď. V Česku totiž sílí největší epidemie žloutenky typu A za posledních patnáct let. "Tento výskyt přitom nevznikl ze dne na den. Nárůst případů byl zřetelný už minulý rok," říká Prymula. Úředníci tak měli několik měsíců na to, aby vakcíny zařídili. "Abychom byli schopni tuto epidemii kontrolovat," vysvětluje.
To se ale podle Prymuly nepovedlo. Dětská vakcína se část roku špatně sháněla, lidé těžko hledali hlavně v Praze. "Látka od jednoho výrobce totiž úplně vypadla z trhu a další byla jen v omezeném množství," říká. Centra si proto podle něj zájemce vzájemně přeposílala. "Sám jsem narazil na lidi, kteří vakcínu jen těžko hledali," popsal.
Nedostatek očkovacích látek přitom může podle něj zapříčinit další nárůst nakažených žloutenkou.
"Jsem odborně zklamán"
Podobně se vyjádřil i šéf Grémia majitelů lékáren Marek Hampel. "Já jsem po odborné stránce velmi zklamán," řekl.
V Praze už podle něj propukla epidemie, ohniska nákazy doutnají i v jiných částech Česka. "To se přitom nestalo za jeden týden, první signály tu byly už v lednu či únoru," připomíná. Stát se měl podle něj připravit.
"Veřejnost má v takové chvíli vědět, kde může sehnat vakcíny. Má na to právo - aby se riziku vyhnula," říká Hampel a dodává: "Není žádný důvod tajit, jestli tady vakcíny jsou, nebo nejsou. Pokud nejsou, měly by se zkrátka sehnat a nakoupit."
To se ale povedlo až v polovině září. "Ještě na začátku školního roku tady dětské vakcíny nebyly. Nešly objednat, ani jeden typ vakcín neměli distributoři na skladu. Největší problémy s tím měli kolegové v Praze, byl to průšvih," popisuje Hampel. Dětské vakcíny podle něj nemělo ani největší očkovací centrum na Bulovce, což redakci potvrdili i rodiče z pražského Karlína.
Výrobci hlásí další výpadky
Dnes už podle Hampela dětské očkovací látky jsou, lékárníkům je nabízí jeden distributor. "Na skladě vidím aktuálně zhruba 260 balení," doplnil. Problém je ale podle něj v tom, že i tyto zásoby zanedlouho vyschnou. Výrobci už totiž znovu nahlašují výpadky.
Třeba dovoz vakcíny Havrix Junior je podle webových stránek lékového ústavu přerušený od 3. října do 31. března příštího roku, důvodem je podle výrobce obrovská poptávka. Druhá vakcína Vaqta Pediatric má výpadek nahlášený od konce září do konce října. I tady dovozce uvádí jako příčinu "distribuční a kapacitní důvody".
Ministerstvo zdravotnictví přesto trvá na svém. "Na trhu je a byl vakcín dostatek. V období, kdy byly oficiálně přerušené dodávky očkovací látky Havrix, si mohli lékaři u distributora objednat vakcínu Vaqta, která byla skladem v dostatečném množství," napsal Aktuálně.cz mluvčí úřadu Ondřej Jakob. Nyní jsou podle něj k dispozici obě očkovací látky, distributoři je vozí přímo ošetřujícím lékařům.
Chybu Jakob nevidí ani v odmítnutí zákonné žádosti o informace. "Státní ústav pro kontrolu léčiv má přehled a nic netají. Jen vám sdělil, že nesmí zveřejnit žádné další konkrétní údaje získané z hlášení distributorů, byť jimi disponuje," uvedl mluvčí Jakob.
Začala škola a počet případů skočil o čtvrtinu
Epidemie žloutenky typu A mezitím dál nabírá na síle. Jen od začátku školního roku poskočily počty nemocných o čtvrtinu - na celkových 1776 případů za tento rok. Patnáct lidí zemřelo.
Podle epidemiologa Romana Prymuly se choroba v prvních týdnech držela hlavně mezi obyvateli z rizikových skupin - tedy bezdomovci, narkomany a lidmi se špatnými hygienickými návyky. "Postupně se ale dostává právě i do dětských kolektivů," připomíná.
Žloutenku lze navíc podle něj chytit i na místech, kde by to lidé nečekali - například v tramvaji, vlaku nebo obchodě. "Virus hepatitidy je totiž velmi odolný a dokáže na površích madel a dalších předmětů setrvávat dlouho. Mohou to být hodiny i týdny - podle toho, jak je osvícen," říká Prymula.
Takový přenos je podle něj dokonce pravděpodobnější než při přímém kontaktu s nemocným. Lidé by proto měli být obezřetní a bedlivě dodržovat hygienické zásady. "Hlavně dětem je třeba vysvětlit, aby si pečlivě myly ruce," nabádá Prymula.
Před epidemií hepatitidy typu A varuje i Evropské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC). Choroba se podle něj rozmohla nejenom v Česku, ale i na Slovensku, v Rakousku a v Maďarsku. "Pokud se tedy chystáte do některé z těchto zemí, zvažte očkování," uvedli odborníci z centra už v půlce června na svém webu.
Orgánům ochrany veřejného zdraví zase centrum doporučuje, aby se zaměřily na testování lidí z rizikových skupin a zajistily jim očkování. "Měly by jim taky zpřístupnit hygienické potřeby, jako je voda a mýdlo. A to hlavně v místech, kde jsou veřejné toalety či potravinové banky," doporučuje ECDC.